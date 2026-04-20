【兵庫県宍粟市】肉の居場所がさらに危うい。GW限定、野菜マルシェ＆締めのそうめんで楽しむ温泉併設の日帰りBBQ体験〈ウッドデザインパーク与位〉

ゴールデンウィークのBBQといえば「肉」が主役――。

ウッドデザインパーク株式会社

その常識が、少し変わるかもしれません。

兵庫県宍粟市の温泉併設アウトドア施設「ウッドデザインパーク与位」では、4月29日（水）～5月6日（水）のGW期間中、日帰りBBQ利用者を対象に「野菜マルシェ＆締めのそうめん」企画を実施します。

野菜を主役に据えたBBQ企画は、同施設では初の試みです。

地元野菜を自由に選んで炭火焼きで楽しみ、最後は兵庫県の名品「揖保乃糸」の手延べそうめんでさっぱり締める――。

選ぶ・焼く・整えるまでを一連で楽しむ、新しい日帰りBBQ体験を提案します。

企画のポイント

■ GW限定企画

実施期間：4月29日（水）～5月6日（水）

対象：日帰りBBQ利用者

■ 内容

地元の八百屋さんが選定した野菜を自由に選べる「野菜マルシェ」 BBQ後に「揖保乃糸」を使用した手延べそうめんを提供

※野菜の持ち込みは不要

なぜ“野菜”なのか

近年、BBQは「量を楽しむ」から「体験を楽しむ」へと変化しています。

同施設では、肉中心になりがちなBBQに、地元野菜を“選ぶ体験”として組み込むことで、食の流れそのものを楽しめる構成にしました。

会場には玉ねぎ、ナス、ピーマン、カボチャ、サツマイモ、ジャガイモなど、炭火焼きに適した野菜を用意します。

利用者は専用かごに入る分だけ自由に選択可能。

事前に野菜を購入して持ち込む必要がないため、準備の負担が軽減されます。

持込BBQ利用者にとっては、野菜の準備が不要になることで、肉や飲み物などに予算を配分しやすくなるメリットもあります。

揖保乃糸で締める理由

BBQの締めには、兵庫県の名品「揖保乃糸」を使用した手延べそうめんを提供します。

しっかりお肉や焼き野菜を楽しんだあとでも食べやすく、炭火焼きのあとの口をさっぱり整えてくれる一品です。

「焼き」で終わらず、「整える」までを含めた食体験を設計しています。

準備不要で楽しめる、与位の日帰りBBQ

ウッドデザインパーク与位の日帰りBBQは、炭の着火や機材の準備、後片付けまでスタッフが対応するため、到着後すぐにBBQを始めることができます。

アウトドアに慣れていない方でも利用しやすく、気軽に非日常感を楽しめます。

日帰りBBQはデイタイム、ナイトタイムともに4時間利用で、全席ペット同伴可能です。

また、施設内には、バドミントンやモルックなどを楽しめる「ワクワク広場」や、ボードゲームの貸し出しもあります。BBQとあわせて、思い思いの時間を過ごせるのも特徴です。

BBQのあとに温泉まで楽しめる

施設に隣接する「しそうよい温泉」へは徒歩0分でアクセス可能です。

BBQを楽しんだあとに温泉で汗や煙のにおいを流せるため、食事から入浴までを一か所で完結できます。

徒歩0分で温泉に行けることは、日帰り利用の大きな魅力です。

企画概要

企画名

GW限定「野菜マルシェ＆締めのそうめん」

実施期間

4月29日（水）～5月6日（水）のゴールデンウィーク期間中

対象

ウッドデザインパーク与位の日帰りBBQ利用者

内容

地元の八百屋さんが選定した野菜を自由に選んで炭火焼きで楽しめる「野菜マルシェ」と、BBQのあとにさっぱり楽しめる“締めのそうめん”を提供

※野菜の持ち込み不要

※野菜マルシェ・そうめんはGW期間中、日帰りBBQ利用者向けのサービスです

日帰りBBQ利用詳細

サイト種類

SUITEサイト（最大8名）

BASEサイト（最大6名）

KOMOREBIサイト（最大4名）

SUITEサイト

利用時間

デイタイム 11:00～15:00

ナイトタイム 16:00～20:00

利用コース

持込コース または 手ぶらコース

お食事は3種類から選択可能

料金に含まれるもの

サイト利用料、BBQキット一式

（コンロ／炭／網／トング／肉用ハサミ／紙皿／割りばし／おしぼり／うちわ／調味料）

オプション

ソフトドリンクバー 500円

アルコール飲み放題 1,800円

※その他追加メニューは公式LINEよりご確認いただけます。

ウッドデザインパーク与位の魅力

ウッドデザインパーク与位の魅力初夏のやわらかな空気に包まれる、森のアウトドアステイ

木々に囲まれたプライベート感のある空間で、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで過ごす与位の滞在。

新緑がきれいな初夏は、外で過ごす時間が心地よく、自然の中でのBBQや散策、外遊びも楽しみやすい季節です。

日常から少し離れて、森の景色や風を感じながら、ゆったりと自分たちらしい時間をお過ごしいただけます。

与位の公式サイトでも、森・焚火・星空・温泉を一連の体験として打ち出しています。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分

公式ホームページ:https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wood_designpark_yoi/