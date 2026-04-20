ドラゴンボール F Wのオンライン買取販売専門店「カメハウス」が4月20日に新しくオリパ「エナジーマーカー確定 カメハウスくじ」をリリース！
カメハウスは、第1弾即完売のカメハウスくじをバージョンアップしてオリパ「エナジーマーカー確定 カメハウスくじ」を2026年4月20日より販売開始いたしました。
今回の主役は「エナジーマーカー MASTER RANK（E-69）」。
ドラゴンボールFW エナジーマーカー確定封入のオリジナルパック。
入手困難なエナジーマーカーを100口限定で封入しました。
1,500円でワクワクをお届けします。
数量限定のくじのため、完売次第終了になります。
くじの中身はこちら：https://www.kamehouse-db.com/product/1786
第1弾 カメハウスくじラインナップ：エナジーマーカー確定
■S賞（1口）
・エナジーマーカー MASTER RANK（E-69）
■A賞（3口）
下記商品より、先着順で選択権を付与いたします。
・エナジーマーカー（神龍）（E07 E-99 ★）
・エナジーマーカー（ゴジータ）（E04 E-21 ★）
・エナジーマーカー（ベジット）（E-02）
・エナジーマーカー（孫悟空）（E03 E03-02 ★）
■B賞（20口）
人気商品を中心にランダム封入
※下記は一例です。記載以外の商品が含まれる場合もございます。
・エナジーマーカー（ゴクウブラック）（E01 E01-07 ★）
・エナジーマーカー（孫悟空）（SB01 E-54）
・エナジーマーカー（ドラゴンボール）（E-05）
・エナジーマーカー（孫悟飯：青年期）（E06 E-65 ★）
・エナジーマーカー（孫悟空）（E06 E-64 ★）
・エナジーマーカー（トランクス＆ブルマ）（SB01 E-62）
・エナジーマーカー（孫悟飯＆孫悟天＆トランクス＆ビーデル）（SB02 E-84）
・エナジーマーカー（孫悟空＆ベジータ）（E09 E-114 ★）
・エナジーマーカー（サタン＆魔人ブウ）（SB02 E-87）
・エナジーマーカー（孫悟空）（SB02 E-82）
・エナジーマーカー（トランクス）（E01 E01-08 ★）
・エナジーマーカー（孫悟空＆亀仙人）（SB01 E-53）
・エナジーマーカー（孫悟空＆ベジータ＆孫悟飯＆クリリン）（SB02 E-78）
・エナジーマーカー（孫悟空）（E03 E02-01 ★）
・エナジーマーカー（孫悟空＆孫悟飯）（SB01 E-50）
・エナジーマーカー（孫悟空＆フリーザ）（SB02 E-77）
・エナジーマーカー（ベジータ）（E06 E-66 ★）
・エナジーマーカー（孫悟空：少年期）（E05 E-34 ★）
・エナジーマーカー（ベジータ）（E03 E02-04 ★）
・エナジーマーカー（孫悟天）（SB02 E-86）
■C賞（75口）
エナジーマーカー封入（ランダム）
■ラストワン賞
《PSA10》エナジーマーカー（ベジータ）（E01 E01-02 ★）
商品概要：
商品名： 第1弾 カメハウスくじ（エナジーマーカー確定）
価格： 1,500円（税込）
販売口数： 100口（数量限定のため、完売次第終了となります）
販売開始日： 2026年4月20日
販売場所：カメハウス https://www.kamehouse-db.com/
■ 商品の特長
S賞にはエナジーマーカー MASTER RANK（E-69）
ラストワン賞には《PSA10》エナジーマーカー（ベジータ）（E01-02 ★）
最良の状態でお客様のもとにお届けします。
カメハウスくじとは？
シンプルなルールで楽しむ大人のオリジナルパック。
カメハウスくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1パック、ランダムでカードが届く抽選型の商品です。
どのカードが届くか分からない__その“開けるまでのワクワク感”が、
日常にささやかな高揚感をもたらしてくれます。
カメハウスのオリパは、人気カードや高レアリティカードが当たるチャンスをご用意しています。
開封するその瞬間から、トレカの楽しさはもっと深く、ワクワクを。
そして、まだ出会ったことのない一枚との巡り合いが、
あなたのトレーディングカードの世界をさらに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
ショップ名：カメハウス
宮崎事務所：〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３丁目１－７ プラムビル 5F
MAIL：card.kamehouse1@gmail.com
■ 期間限定クーポン
公式ラインから300円引きクーポンを期間限定で配布中！
今だけくじを300円引きでお得に購入できます。
登録してお得にGET
http://lin.ee/zsN2od44
利用期限 4月22日 23:59まで