ドラゴンボール F Wのオンライン買取販売専門店「カメハウス」が4月20日に新しくオリパ「エナジーマーカー確定 カメハウスくじ」をリリース！

スパイラル産業株式会社

カメハウスは、第1弾即完売のカメハウスくじをバージョンアップしてオリパ「エナジーマーカー確定 カメハウスくじ」を2026年4月20日より販売開始いたしました。

今回の主役は「エナジーマーカー MASTER RANK（E-69）」。

ドラゴンボールFW エナジーマーカー確定封入のオリジナルパック。

入手困難なエナジーマーカーを100口限定で封入しました。

1,500円でワクワクをお届けします。

数量限定のくじのため、完売次第終了になります。

くじの中身はこちら：https://www.kamehouse-db.com/product/1786

第1弾 カメハウスくじラインナップ：エナジーマーカー確定



■S賞（1口）

・エナジーマーカー MASTER RANK（E-69）

■A賞（3口）

下記商品より、先着順で選択権を付与いたします。

・エナジーマーカー（神龍）（E07 E-99 ★）

・エナジーマーカー（ゴジータ）（E04 E-21 ★）

・エナジーマーカー（ベジット）（E-02）

・エナジーマーカー（孫悟空）（E03 E03-02 ★）

■B賞（20口）

人気商品を中心にランダム封入

※下記は一例です。記載以外の商品が含まれる場合もございます。

・エナジーマーカー（ゴクウブラック）（E01 E01-07 ★）

・エナジーマーカー（孫悟空）（SB01 E-54）

・エナジーマーカー（ドラゴンボール）（E-05）

・エナジーマーカー（孫悟飯：青年期）（E06 E-65 ★）

・エナジーマーカー（孫悟空）（E06 E-64 ★）

・エナジーマーカー（トランクス＆ブルマ）（SB01 E-62）

・エナジーマーカー（孫悟飯＆孫悟天＆トランクス＆ビーデル）（SB02 E-84）

・エナジーマーカー（孫悟空＆ベジータ）（E09 E-114 ★）

・エナジーマーカー（サタン＆魔人ブウ）（SB02 E-87）

・エナジーマーカー（孫悟空）（SB02 E-82）

・エナジーマーカー（トランクス）（E01 E01-08 ★）

・エナジーマーカー（孫悟空＆亀仙人）（SB01 E-53）

・エナジーマーカー（孫悟空＆ベジータ＆孫悟飯＆クリリン）（SB02 E-78）

・エナジーマーカー（孫悟空）（E03 E02-01 ★）

・エナジーマーカー（孫悟空＆孫悟飯）（SB01 E-50）

・エナジーマーカー（孫悟空＆フリーザ）（SB02 E-77）

・エナジーマーカー（ベジータ）（E06 E-66 ★）

・エナジーマーカー（孫悟空：少年期）（E05 E-34 ★）

・エナジーマーカー（ベジータ）（E03 E02-04 ★）

・エナジーマーカー（孫悟天）（SB02 E-86）

■C賞（75口）

エナジーマーカー封入（ランダム）

■ラストワン賞

《PSA10》エナジーマーカー（ベジータ）（E01 E01-02 ★）

商品概要：

商品名： 第1弾 カメハウスくじ（エナジーマーカー確定）

価格： 1,500円（税込）

販売口数： 100口（数量限定のため、完売次第終了となります）

販売開始日： 2026年4月20日

販売場所：カメハウス https://www.kamehouse-db.com/

■ 商品の特長

S賞にはエナジーマーカー MASTER RANK（E-69）

ラストワン賞には《PSA10》エナジーマーカー（ベジータ）（E01-02 ★）

最良の状態でお客様のもとにお届けします。

カメハウスくじとは？

シンプルなルールで楽しむ大人のオリジナルパック。

カメハウスくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1パック、ランダムでカードが届く抽選型の商品です。

どのカードが届くか分からない__その“開けるまでのワクワク感”が、

日常にささやかな高揚感をもたらしてくれます。

カメハウスのオリパは、人気カードや高レアリティカードが当たるチャンスをご用意しています。

開封するその瞬間から、トレカの楽しさはもっと深く、ワクワクを。

そして、まだ出会ったことのない一枚との巡り合いが、

あなたのトレーディングカードの世界をさらに広げてくれるはずです。



会社概要と問い合わせ先

ショップ名：カメハウス

宮崎事務所：〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３丁目１－７ プラムビル 5F

MAIL：card.kamehouse1@gmail.com

■ 期間限定クーポン

公式ラインから300円引きクーポンを期間限定で配布中！

今だけくじを300円引きでお得に購入できます。

登録してお得にGET

http://lin.ee/zsN2od44

利用期限 4月22日 23:59まで