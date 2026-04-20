俳優・田淵累生、豪華ゲストを迎えたファンミーティングを5月9日に開催！玉城裕規、根本正勝、栗原大河ら縁ある俳優陣が集結。

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長：藤原宏樹、東証グロース上場：証券コード6573、以下CRAVIA）の子会社である株式会社BEBOP（本社：東京都渋谷区）は、田淵累生によるファンイベント『田淵累生ファンミーティング2026』を、2026年5月9日（土）に原宿ストロボカフェにて開催することをお知らせいたします。

舞台や映像作品で活躍中の田淵累生が、日頃の感謝を込めて開催する今回のファンミーティング。

ゲストとして、田淵とゆかりのある皆さんにご出演いただきます。

また、当日は会場限定のオリジナルグッズ販売や、ファン待望の「2-shotチェキ撮影会」も実施。最前列で楽しめる特典付き「最前列確定席」もご用意しております。

至近距離で魅力を感じられる特別なひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。

『田淵累生ファンミーティング2026』開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37149/table/233_1_426e368843ded57aca0e4258270f9ec1.jpg?v=202604210951 ]

主催： 株式会社BEBOP

制作・協力： CRAVIA株式会社

出演者プロフィール

田淵累生

1995年9月12日生まれ。

2018年、日本テレビのオーディション番組に参加し、秋元康氏のプロデュースによる5人組声優グループ「ハイスクールチルドレン」としてデビュー。

2021年まで、メンズアイドルグループのメインメンバーとして活動。グループ在籍時から俳優として才能を開花させ、現在は舞台を中心に活動中。

第1部ゲスト：栗原大河さん

1997年11月20日生まれ。主な出演作に、ミュージカル「忍たま乱太郎」竹谷八左ヱ門 役、舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇FINAL 浦久保優策 役、舞台『風が強く吹いている』 柏崎茜（王子） 役など。

第2部ゲスト：根本正勝さん

1979年4月27日生まれ。主な出演作に、舞台『文豪ストレイドッグス 太宰・中也・十五歳』森鴎外 役、舞台『ROOKIES』主演・川藤幸一 役、『ROCK MUSICAL BLEACH』浦原喜助 役など。

第2部ゲスト：玉城裕規さん

1985年12月17日生まれ。主な出演作に、舞台「弱虫ペダル」 東堂尽八 役、ミュージカル「黒執事 ～NOAH’S ARK CIRCUS～」スネーク 役、舞台『刀剣乱舞』小烏丸 役など。

グッズ販売

- オリジナルカレンダー- アンブレラマーカー- アクリルシール- ブロマイド5枚セット- 2-shotチェキ撮影券※詳細は後日発表いたします。

皆さまのご来場をお待ちしております。