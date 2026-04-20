2026-2027シーズン　登録完了選手（2026年4月19日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2026-2027シーズン 登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2026年4月19日付】



■T.T彩たま

小野 泰和 （オノ ダイト）



【2026年4月19日付までの登録完了選手】



＜男子＞



【T.T彩たま】

神 巧也 （ジン タクヤ）

小野 泰和 （オノ ダイト）



【静岡ジェード】

町 飛鳥 （マチ アスカ）

石山 慎 （イシヤマ シン）

阿部 悠人 （アベ ユウト）

鈴木 笙 （スズキ ショウ）



＜女子＞



【トップおとめピンポンズ名古屋】

南波 侑里香 （ナンバ ユリカ）

木村 香純 （キムラ カスミ）

小塩 悠菜 （オジオ ユウナ）



【日本生命レッドエルフ】

上澤 杏音 （ウエサワ アンネ）

笹尾 明日香 （ササオ アスカ）

面手 凜 （メンデ リン）

篠原 夢空 （シノハラ ユラ）

赤江 夏星 （アカエ カホ）

早田 ひな （ハヤタ ヒナ）



【日本ペイントマレッツ】

佐藤 瞳 （サトウ ヒトミ）

芝田 沙季 （シバタ サキ）

大藤 沙月 （オオドウ サツキ）

横井 咲桜 （ヨコイ サクラ）

青木 咲智 （アオキ サチ）

高森 愛央 （タカモリ マオ）

村松 心菜 （ムラマツ ココナ）

新谷 真奈 （シンタニ マナ）



【九州カリーナ】

首藤 成美 （シュドウ ナルミ）

栗山 優菜 （クリヤマ ユナ）

枝廣 瞳 （エダヒロ ヒトミ）

山室 早矢 （ヤマムロ サヤ）