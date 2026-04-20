株式会社Xeloria、ブロックチェーン解析技術を活用した被害回復支援「詐欺被害回復支援機構」を提供開始。

株式会社Xeloria



株式会社Xeloria（本社：東京都新宿区、以下「当社」）(https://xeloria.co.jp/)は、近年深刻化する仮想通貨詐欺被害に対応するため、ブロックチェーン解析技術を活用した被害回復支援サービス「詐欺被害回復支援機構」を正式に開始いたしました。

■サービス提供の背景

近年、暗号資産（仮想通貨）市場の拡大に伴い、投資詐欺やフィッシング詐欺などの被害が急増しています。これらの詐欺は匿名性が高く、資金の追跡が困難であることから、多くの被害者が泣き寝入りを余儀なくされているのが現状です。

当社はこうした社会課題に対し、独自のブロックチェーン解析技術を活用することで、資金の流れを可視化し、被害回復の可能性を最大化する支援サービスを開発いたしました。

■「詐欺被害回復支援機構」の特長

- ブロックチェーン解析による資金追跡高度な解析技術により、詐欺に使用された仮想通貨の流れを追跡します。- 専門チームによるサポート暗号資産・法務・調査分野の専門知識を持つチームが、被害回復に向けた支援を行います。- 迅速な初期対応相談受付後、迅速に状況を整理し、最適な対応方針をご提案します。- 安心の相談体制LINEによる無料相談を24時間受付。秘密厳守で対応いたします。

■ご相談方法

・LINE無料相談（24時間受付・即日対応可能）

https://line.me/ti/p/%40909qtljj

・お電話でのご相談

03-5050-0861

■サービス詳細

サービス名：詐欺被害回復支援機構

公式サイト：https://xeloria.co.jp/

■今後の展望

当社は今後も技術力の向上と支援体制の強化を図り、仮想通貨詐欺被害の抑止および被害回復の実現に貢献してまいります。また、関係機関との連携を深め、より多くの被害者を支援できる仕組みの構築を目指します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Xeloria

所在地：東京都新宿区高田馬場3-2-14

電話番号：03-5050-0861

公式サイト：https://xeloria.co.jp/

事業内容：仮想通貨詐欺資金追跡、被害支援サービス