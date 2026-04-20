【新店オープン記念サイン会】焼肉すだく都城本店・焼肉すだく家族亭都城若葉店に俳優 寺島進が来る！

株式会社総合近江牛商社

2026年5月15日(金)、5月16日(土)に焼肉すだくの公式アンバサダーである寺島進氏のサイン会イベントが焼肉すだく都城本店・焼肉すだく家族亭都城若葉店で開催されます！2026年4月25日のグランドオープンを記念して開催決定！応募いただいたお客様の中から抽選で112名様に当選いたします。

日時について

・焼肉すだく家族亭都城若葉店

2026年5月15日(金)

1部 18:00～19:30

2部 20:00～21:30

都城若葉店での申し込みはコチラ :https://forms.gle/8hSjRYDQgNnYHPZx6

・焼肉すだく都城本店

2026年5月16日(土)

1部 17:30～19:00

2部 19:30～21:00

都城本店での申し込みはコチラ :https://forms.gle/2BCrwikpbb53DWWF9

※先着順での受付になりますので、1組1応募のご協力をお願いいたします。

※焼肉すだくのインスタフォロワー様限定の企画になりますので、

応募の際はフォローを必ずお願いいたします。

焼肉すだく家族亭都城若葉店 :https://www.instagram.com/sudaku.wakaba_miyakonojo?igsh=MWZuMWpsMDNxN213cw%3D%3D&utm_source=qr

焼肉すだく都城本店 :https://www.instagram.com/sudaku_miyakonojohonten?igsh=MXNkMmRpMjJvbXl4ag%3D%3D&utm_source=qr

場所について

焼肉すだく都城本店

050-8883-6029

宮崎県都城市前田町16-21

https://tabelog.com/miyazaki/A4503/A450301/45013740/

焼肉すだく家族亭 都城若葉町店

050-8883-0296

宮崎県都城市若葉町63-2-4

https://tabelog.com/miyazaki/A4503/A450301/45013733/

お食事について

◎当日はコースのメニュー(7品)＋ドリンクメニューを品揃えさせていただきます。事前支払い制。

※コースは飲み放題付き税込み11000円/1名になります。

イベントの当選発表について

弊社焼肉すだくのアカウントより、当選者の方に対してご記入いただいたメールアドレスに

事前決済URLと共にご連絡差し上げます。決済完了とともに当選確定となります。ご了承ください。

本イベントに関する注意事項

◎先着順での受付になりますので、1組1応募のご協力をお願いいたします。

◎決済完了後、予約確定になりますのでご了承ください。

＜ご来店時に必要になるもの（申込者が必要になります）＞

◎本イベントにてプレゼントさせていただく限定グッズは転売禁止になります。

入店時に、身分証チェックにて購入者確認を実施させて頂く場合がございます。予めご了承ください。



予約確定後のキャンセルはキャンセル料を頂戴しております。

株式会社総合近江牛商社について

2019年1月、滋賀県・JR守山駅前に「焼肉すだく」1号店を出店。地域密着型の焼肉店としてスタートし、現在では全国48店舗（フランチャイズ店含む）、海外7か国（シンガポール・フィリピン・インドネシア・マレーシア・中国上海・モンゴル・マカオ）へと展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーンへと成長しました。

焼肉すだくの強みは、単なる焼肉店ではなく、「生産者とお客様をつなぐ焼肉ブランド」であることです。契約牧場から直送される黒毛和牛を中心に、品質と鮮度にこだわった商品を提供。また、お米についても農場から直送し、炊きたての美味しさをそのまま店舗で味わっていただける体制を整えています。

“焼肉は特別な日だけのものではなく、日常の中で楽しめるものにしたい”

その想いのもと、価格・品質・体験のバランスを徹底的に追求し、誰もが気軽に立ち寄れる焼肉店づくりを行ってきました。さらに、焼肉すだくが大切にしているのは「人」です。



「あなたの笑顔が見たいから明日も美味しい焼肉を」というコンセプトのもと、スタッフ一人ひとりが目の前のお客様に向き合い、心地よい時間を提供することを何より重視しています。

地域に根ざしながらも、国内外へと挑戦を続ける焼肉すだくは、これからも“地元で愛される焼肉店”であり続けると同時に、日本発の焼肉ブランドとしてさらなる成長を目指してまいります。

※「明日も美味しい焼肉を」は当社の登録商標です。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 食肉卸・食肉加工事業、輸出業、外食事業、フランチャイズ事業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy