ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」、初の番組イベント決定！５月に東京で開催

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」が、初の番組イベント「トンツカタン森本のMC稼働中」を５月26日（火）に東京・野方区民ホールで開催することが決定しました。４月20日放送の番組内で発表しました。

「トンツカタン森本のMC休止中」は、プロダクション人力舎所属・トンツカタン森本がパーソナリティを務めるABCラジオのPodcast番組。

テレビやライブなどのMCとして活躍するトンツカタン森本が、ここではMCのスイッチをオフ。段取りやパス回しなどから解放され、ひとりのお笑い芸人としてラジオを楽しみます。

「司会で見たことある」「ツッコミの人だ」――そんなイメージを抱いている人へ森本の新たな魅力をお届けする番組です。

2025年12月にスタートした当番組の初のイベント、「トンツカタン森本のMC稼働中」を５月26日（火）に東京・野方区民ホールで開催します。

チケットは「TIGET」で先行抽選販売が受付中。４月29日（水）23時59分まで。

https://tiget.net/events/480925

イベントの内容や特別ゲストなどは、近日中に番組内で発表します。

日時：５月26日（火） 18:30開場 19:00開演

会場：東京・野方区民ホール

料金：4000円（全席指定・税込）※別途、各種手数料あり

チケット：「TIGET」で4月29日（水）23時59分まで先行抽選販売が受付中。（https://tiget.net/events/480925）

出演者：トンツカタン森本 / とりやま生配信 / 特別ゲスト

■ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」

配信日時：毎週月曜日20時頃

配信媒体：Spotify、ApplePodcast、YouTube、AmazonMusic 、radikoで配信

パーソナリティ：トンツカタン森本、とりやま生配信

番組メールフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEzSpM9BZGkH7UQEpogaWBxEM7lv4uztyyS4fGevUl7e6uQ/viewform

番組公式X：@mczzz1008