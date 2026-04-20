ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦 4月24日（金）よりチケット先行販売開始

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズンの男女開幕戦について、試合開始時間、及び、チケット販売概要が決定しました。



【開催概要】

◆ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦

7/25（土) 会場：台湾新竹県立体育館 12:00開場（現地時間）



14:00試合開始 （現地時間）

女子 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋



19:00試合開始 （現地時間）

男子 木下マイスター東京 vs T.T彩たま



※同日２試合開催となります。 チケットは1枚で２試合を観戦いただけます。

※日本との時差は－1時間（日本の正午が台湾の午前11時）になります。



【チケット販売概要】

＜オンライン販売＞

・4月24日（金）18:00～ Tid会員向け先行販売 https://l-tike.com/st1/20260725m

※要Ｔid会員登録（無料） ※座席選択での購入をご希望の場合は、4月25日(日)00:00～可能となります。



・5月1日（金）10:00～ ローチケ（プレリクエスト）先行販売 http://l-tike.com/sports/tleague

※座席選択での購入をご希望の場合は、5月2日(土)00:00～可能となります。



・5月4日（月）10:00～ 一般販売開始

ローソンチケット http://l-tike.com/sports/tleague



※チケット販売期間は、7月19日（日）23:59 までとなります。

※台湾チケットサイト（https://tixcraft.com/）は、同日発売となります。



＜店頭販売＞

・ローソンチケット

コンビニ店舗設置Loppi（ロッピー）端末（ローソン及びミニストップ）



【Lコード】

ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 開幕戦： 99150

Loppi端末での購入方法：https://l-tike.com/guide/loppi.html





※１ 赤枠部分が、日本での販売席種／エリアとなります。

※２ エキサイティングシートSは、ツアー企画のみの販売の予定になります。

※３ アリーナエンド席のチームサイドは 「エンドE」（木下アビエル神奈川、木下マイスター東京） 「エンドW」（トップおとめピンポンズ名古屋、T.T彩たま）となります。



★チケット購入に関するご注意点



【チケット販売について】

・原則として、購入者情報の取得のため、インターネット販売が主となります。

・当日券販売の予定はございません。

・当該の試合は、台湾・新竹県立体育館での開催となります。

必ず日本国内で発券のうえ、ご来場ください。台湾での発券はできませんので、ご注意ください。

・ダブルヘッター入れ替え無しとなります。各試合別のご購入はできません。

・宿泊施設や航空券などの会場までの交通費等は別途ご購入ください。



【チケットご購入に際して】

下記ご確認、ご同意のうえ、チケットをご購入ください。 各項目に該当したためご入場いただけない場合、また、新型コロナウイルス等の感染の兆候などにより会場へご来場されない場合のチケット代金およびそれにかかる手数料、並びに会場までの交通費等の返金・補償には応じかねます。予めご了承ください。



【車いすをご利用のお客様へ】

・同伴のお客様と同時にご入場くださいますようお願いいたします。

・事前に指定された席の販売がない場合で、車いすエリアでの観戦を希望の場合は、２階席1枚をご購入ください。

・介添者は車椅子の方1台につき、お一人までとさせていただきます。

・お付き添いの方はパイプ椅子でのご観戦となります。また同伴者が2名以上の場合は同様の席種をご購入ください。

・その他の席種での観戦をご希望の場合は、介添者と合わせて2枚をご購入ください。

・車いすをご利用でないお客様の車いすエリア席のご利用はできません。

・車いす用駐車場をご希望の際は、予めcontact@tleague.jpまでお問い合わせください。 （予定数に達し次第、受付終了となります。）



【ご観戦に関する注意事項】

・未就学児童は大人 1 名につき 1 名まで膝上観戦無料です。座席をご利用になる場合は、お一人様につき１枚のチケットが必要となります。

・各席種子ども券は小学生から高校生までが対象となります。

・小中高生券から一般へのチケット振り替えはできませんので、予めご了承ください。

・いかなる場合（紛失、破棄、盗難、破損、持ち忘れなど）におきましても、チケットの再発行は一切行っておりません。

・試合中止及び試合時間の大幅な変更の場合を除き、ご購入後のチケットの変更や払戻しはできません。

・会場への危険物の持ち込み、介助犬・聴導犬・盲導犬を除く、ペットの同伴はお断りさせていただきます。

・当日ご来場の際、メディアやスタッフが撮影し、その素材が各媒体に掲出される場合があることをご了承ください。