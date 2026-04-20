2026年4月25日(土)より、『カグラナナ』POP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催決定！！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2026年4月25日(土)から2026年5月28日(木)までの期間限定で、『カグラナナ』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催することをお知らせします。



今回のPOP UP SHOPでは、新規イラストを使用したグッズをはじめ、ファン必見の豪華ラインナップが勢揃いします。

そして店内ではカグラナナによる店内放送や、サイン入り等身大パネルの展示など、会場でしか味わえないコンテンツも登場予定です。

グッズ情報

■等身アクリルスタンド 各種2,200円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】本体:W70×H140mm以内、台座:W50×H50mm以内

【素材】アクリル



■ちびキャラアクリルスタンド 各種1,320円(税込)

【種類】全2種

【サイズ】本体:約H80×W80mm以内、台座:W50×H50mm以内

【素材】アクリル

■トレーディング缶バッジ（ランダム5種） 550円(税込)

【種類】全8種／ランダム

【サイズ】約φ57mm

【素材】紙、ブリキ



■トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム6種） 880円(税込)

【種類】全8種／ランダム

【サイズ】約H60×W60mm以内

【素材】アクリル

■トレーディングクリアカード（ランダム8種） 550円（税込）

【種類】全8種／ランダム

【サイズ】約H63×W89mm

【素材】PP



■アクリルブロック 3,300円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約W148×H100×D20mm

【素材】 アクリル



■Tシャツ 4,400円(税込)

【種類】全2種

【サイズ】フリーサイズ

【素材】 綿



■デスクマット 4,400円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約W600×H300mm

【素材】ポリエステル、ゴム



■ダイカットクッション 4,400円(税込)

【種類】全1種

【サイズ】約H450×W240mm

【素材】 ポリエステル

購入特典

■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入ごとに、ノベルティ「オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼント！

・第1弾：2026年4月25日（土）～5月12日（火）

・第2弾：2026年5月13日（水）～5月28日（木）

【対象商品】本POP UP SHOPで販売する『カグラナナ』全グッズ

※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

関連情報

■アカウント情報：

ななかぐら/カグラナナ

公式X：https://x.com/nana_kaguraaa

YouTube：https://www.youtube.com/@Kagura_Nana

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp