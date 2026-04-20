2026年4月25日(土)より、『カグラナナ』POP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催決定！！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2026年4月25日(土)から2026年5月28日(木)までの期間限定で、『カグラナナ』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催することをお知らせします。
今回のPOP UP SHOPでは、新規イラストを使用したグッズをはじめ、ファン必見の豪華ラインナップが勢揃いします。
そして店内ではカグラナナによる店内放送や、サイン入り等身大パネルの展示など、会場でしか味わえないコンテンツも登場予定です。
グッズ情報
■等身アクリルスタンド 各種2,200円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】本体:W70×H140mm以内、台座:W50×H50mm以内
【素材】アクリル
■ちびキャラアクリルスタンド 各種1,320円(税込)
【種類】全2種
【サイズ】本体:約H80×W80mm以内、台座:W50×H50mm以内
【素材】アクリル
■トレーディング缶バッジ（ランダム5種） 550円(税込)
【種類】全8種／ランダム
【サイズ】約φ57mm
【素材】紙、ブリキ
■トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム6種） 880円(税込)
【種類】全8種／ランダム
【サイズ】約H60×W60mm以内
【素材】アクリル
■トレーディングクリアカード（ランダム8種） 550円（税込）
【種類】全8種／ランダム
【サイズ】約H63×W89mm
【素材】PP
■アクリルブロック 3,300円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約W148×H100×D20mm
【素材】 アクリル
■Tシャツ 4,400円(税込)
【種類】全2種
【サイズ】フリーサイズ
【素材】 綿
■デスクマット 4,400円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約W600×H300mm
【素材】ポリエステル、ゴム
■ダイカットクッション 4,400円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約H450×W240mm
【素材】 ポリエステル
購入特典
■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入ごとに、ノベルティ「オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼント！
・第1弾：2026年4月25日（土）～5月12日（火）
・第2弾：2026年5月13日（水）～5月28日（木）
【対象商品】本POP UP SHOPで販売する『カグラナナ』全グッズ
※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。
関連情報
■アカウント情報：
ななかぐら/カグラナナ
公式X：https://x.com/nana_kaguraaa
YouTube：https://www.youtube.com/@Kagura_Nana
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約20億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp