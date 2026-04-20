「決定的瞬間（カイロス）」をテクノロジーで科学する。カイロスAIとラゴン、不動産経営の強靭化に向けた戦略的AIパートナーシップを締結

株式会社ラゴン

カイロスAI株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：高桑 良充、以下「カイロスAI」）と、生成AIによる経営変革を支援する株式会社ラゴン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田口 慶二、以下「Ragon」）は、不動産事業の全工程におけるAI実装を目的とした戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携は、カイロスAIが大切にする「プロフェッショナルとしての品格」と、Ragonの最新の生成AI技術を融合させ、不動産流通の質と透明性を次世代の基準へ引き上げることを目的としています。

■ 戦略的提携の背景：直感を「再現性ある科学」へ

古代ギリシャ語で「決定的瞬間」を意味する「カイロス」を社名に冠するカイロスAIは、データだけでは見えない投資の好機をテクノロジーによって捉えることをミッションとしています。不動産市場において、経験豊富な投資家が「今だ」と感じる直感的な瞬間を、最先端のテクノロジー（AI）によって科学し、再現性の高い投資判断基準として提供するために、Ragonをパートナーに迎えました。

■ 本プロジェクトがもたらす3つの進化（事業の強靭化）

1. 専門知のシステム化による「事業継続性」の確立 代表の高桑や熟練エージェントが持つ、1都3県の「16号線・圏央道界隈」における「土地値の伸び代」を見抜く独自の評価ロジックをAIに学習させ、組織の共有財産へと転換します。第一弾として営業業務にAIを導入し、担当者に依存せず常に一定かつ高品質な投資判断を提供できる体制を構築します。これにより、事業の透明性と予測可能性が極めて高い、盤石な経営体質を確立します。

2. 土地値重視戦略の科学的裏付けによる「資産保全」の証明 「建物は減価するが、土地は価値が残る」というカイロスAIの投資哲学に基づき、土地比率が高い物件選定をAIによって客観的にデータ化します。稼働率98%（2024年4月時点）を支える独自の目利きをAIで裏打ちすることで、顧客の「負けない資産形成」を強力にサポートします。このエビデンスに基づく評価モデルの構築は、外部ステークホルダーからの事業の安定性と担保評価に対する信頼を自然に醸成します。

3. 次世代プロフェッショナル集団としての「品格」の向上 本提携は、管理、リフォーム、そして日本に住み始める及び日本国内にいる外国人不動産仲介DXサービス「RENTOKYO」など、全サービスへのAI適用を見据えた中長期的なロードマップの第一歩です。日本の不動産取引をシームレスにすることで事務的負荷をAIが担い、社員はカイロスAIの価値観である「情熱」と「品格」を持った、顧客の人生に寄り添う高度なコンサルティングに専念できる環境を実現します

■ 今後の展望：全社横断型AI活用のロードマップ

カイロスAIとRagonは、本提携を通じて不動産取引における「人間の知恵」をAIで最大化させる、次世代の不動産テックモデルを追求します。

営業・コンサルティング: AIによる土地値の伸び代の可視化と、迅速な投資シミュレーション、コンサルティングの提供。

管理・リフォーム: AIによる空室リスク予測の自動化と、修繕リスクを考慮した最適な施工プランの算出。

金融サポート: 銀行交渉における資料準備をAIが支援し、投資家と金融機関の間の円滑な「通訳」機能を高度化。

これらの施策を順次実行し、投資家が「怪我をしない」健全な市場環境の創造に貢献してまいります。

*開発の状況により変更の可能性有

【会社概要】

■ カイロスAI株式会社

代表者： 代表取締役 高桑 良充

所在地： 東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル10F

事業内容： AI型不動産テックプロダクトの開発、収益不動産販売、管理、リフォーム等 URL： https://kairos-m.com/

■ 株式会社ラゴン

代表者： 代表取締役 田口 慶二

所在地： 東京都渋谷区2-19-15 宮益坂ビルディング609

事業内容： 経営コンサルティング、生成AI導入支援、AIプラットフォームサービス

URL： https://ragon.biz/

【本件に関するお問い合わせ先】

カイロスAI株式会社 広報担当：03-6417-0658

株式会社ラゴン 広報担当：info@ragon.biz