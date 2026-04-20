【ココマイスター】マットーネ・リベロが新発売。現代に合う、スマートなショルダーバッグ。フロントポケットを開けずに、スマホを収納できる高い機能性が魅力。

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、メイドインジャパンの高級レザーブランド「COCOMEISTER（ココマイスター）」より、マットーネコレクションより「リベロ」を、2026年4月20日（月）より発売いたしました。

本商品では、外装にイタリア産最高級バケッタレザー「マットーネ」を採用。上質でしなやかな手触りと、芸術的な発色が魅力です。さらに内装には、イタリア・リモンタ社が手掛ける上質なテキスタイル。高密度に織り上げられた生地は、耐久性・艶・質感のバランスに優れ、世界のラグジュアリーメゾンにも採用される完成度を誇ります。

【選べる４色展開】

オールドブラック

黒艶が美しいブラックカラー。使い込むことで艶が出る経年変化が魅力的。重厚な格好良さ。

ブランデー

経年変化を楽しめるブランデー色。色が深まり艶が出る、革製品ならではの醍醐味を堪能できます。

ビターチョコ

おしゃれ感のある表情を楽しむビターチョコ色。使い込むことで味を深め、色味は濃く渋く。

ダークネイビー

お洒落でアクティブさを感じさせる濃いネイビー色。引き締まった色味で、ビジネス使いもし易い。

ディテール

シリーズストーリー

【持ち運びやすさと、整ったフォルム】コンパクトなサイズ感ながら、日常に必要な荷物をすっきり収める設計。肩掛けでも手持ちでも、美しく収まるバランスです。【大きく開く、使いやすい設計】フラップを開くと中身が一目で確認でき、荷物の出し入れもスムーズ。見た目の美しさと実用性を両立しています。【整理しやすい内装】ファスナーポケットや仕切りを備え、小物や貴重品もすっきり収納。日常使いでも中が散らかりにくい構造です。【見渡しやすい内部設計】大きく開く構造で、中身をひと目で把握。必要なものにすぐ手が届きます。【すぐ取り出せる収納】フロントポケットと本体の間にスペースを確保、スマートフォンなどの出し入れがスムーズ。日常の動作を止めません。【無駄のないフォルム】直線的で整ったシルエットが、装いに自然と馴染みます。

千年の歴史を持つイタリアのバケッタ製法の最高峰に位置する、

マットーネレザーを贅沢に使用したマットーネ（バッグライン）です。



ヴェネツィアの街並みからインスピレーションした、

クラシカルで洗練された風合いが魅力のシリーズです。

イタリア語で“煉瓦”を意味するマットーネをシリーズ名とし、

新品時の光沢ある美しい表情から味わい深い「風化」をお楽しみ頂けます。



サラサラとした質感からは想像が出来ないほど、この革にはオイルが多分に含まれています。

オイルを多分に含んでいるのにベタ付かず、オイルも滲み出ない。

この革には高い技術力が注ぎ込まれていることを感じます。

ココマイスターについて

極上素材を日本の熟練工が仕立てる、日本製ハイエンドブランドのココマイスター（COCOMEISTER）。強く、そして自由に。をコンセプトに、大人の男に向けた力強い、そして自由な革製品を生み出しています。全国5店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売、自らが製作した製品を自らでお客様へ届けることを大切にしています。実店舗の世界観もココマイスターのコンセプトを意識し、力強く、そして自由さが演出されています。日本の熟練職人の確かな品質を基本とし、芸術的な鞄・財布小物を製作しています。ココマイスターのサービスとして、修理が必要な場合には、製品修理も実施しています。

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。https://cocomeister.jp/

ココマイスター ストア（直営店）

・銀座本店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/ginza

・自由が丘店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/jiyugaoka

・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/nagoya

・心斎橋店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/osaka

・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/tokyo/shop/kobe