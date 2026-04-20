途上国で磨かれた”解決力”が、世界と日本を変える マラウイの農家収入創出、三重の動物園再生、愛知の不就学児童支援――第4回 JICA海外協力隊 帰国隊員社会還元表彰 入賞者発表

独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国際協力機構（JICA）はこのたび、JICA海外協力隊としての経験・知見を生かした社会課題への取り組みを表彰する「帰国隊員社会還元表彰」の入賞者6名を決定しました。

マラウイで農家の現金収入を生み出す仕組みづくり、三重県の過疎地域にある動物園の再生、愛知県で「不就学ゼロ」を目指す教育支援――。

途上国の厳しい環境で磨かれた”解決力”が、現代社会が直面する課題に”即戦力”として生かされています。

■JICA海外協力隊 帰国隊員社会還元表彰とは

JICA海外協力隊事業は昨年60周年を迎え、累計で5万8千人を超える隊員を全世界に派遣してまいりました。その経験は、派遣期間中だけでなく、帰国後に社会へ還元されることで、より大きな価値を生み出します。

JICAはこの「社会還元」に光を当て、活動の機運をさらに高めるため、2023年より『帰国隊員社会還元表彰』を創設しました。国内外・公私を問わず、社会課題の解決に取り組む協力隊経験者を紹介し、表彰します。

このたび、以下の6名の方々が第４回の入賞者として決定しましたので、お知らせいたします。

そして、6月8日（月）には「第4回社会還元表彰 大賞決定イベント・表彰式」を開催予定です。下記の入賞者が一堂に会し、「自らの活動がどのように社会を変えたか」をプレゼンし、審査員により大賞が決定します。

■大賞決定イベント・表彰式 概要

日時：2026年6月8日（月）13時～（予定）

主催：独立行政法人国際協力機構青年海外協力隊事務局

本イベントにおいては各入賞者が登壇予定です。個別取材のご案内も別途お送り予定です。当日はオンラインでの配信も予定しております。

■入賞者

アントレプレナーシップ賞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/151049/table/42_1_38474fda0973d4bb36852ed4a79ad7fa.jpg?v=202604210951 ]

地域活性化賞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/151049/table/42_2_d81ea86991c9fd0cee6410c1b18fea01.jpg?v=202604210951 ]

多文化共生賞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/151049/table/42_3_a60b3c92b29c63d166ee6257910d4e07.jpg?v=202604210951 ]

多文化共生賞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/151049/table/42_4_06fa0e39687f1691b53ab9ab96fb7c66.jpg?v=202604210951 ]

国際開発協力賞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/151049/table/42_5_d035b81906c5916f5008a705f2e2f841.jpg?v=202604210951 ]

審査員特別賞

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/151049/table/42_6_5b987fc92b4888579cdc5644ef872a72.jpg?v=202604210951 ]

【ご参考】

社会還元表彰HPはこちら。過去の受賞者のインタビュー記事等もございます：社会還元表彰HP(https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/syakaikangen/)

過去の大賞受賞者をご紹介します。

・第1回 徳島 泰（インスタリムCEO 2012年度1次隊、フィリピン、デザイン）

帰国後も社会にインパクトを。多分野で光るJICA海外協力隊経験の社会還元 ｜ ニュース・広報 - JICA(https://www.jica.go.jp/information/topics/2023/20230519_01.html)

・第2回 栗野泰誠（一般社団法人チョイふる 代表理事 2014年度2次隊、エチオピア、体育）

子供たちが自分の未来に希望を持てる社会を作る：一般社団法人チョイふる 代表理事 栗野泰成(https://www.youtube.com/watch?v=EuGcnmIckP8&t=32s)

・第3回 青木由香（NPO法人アレッセ高岡 、2005年度0次隊、ブラジル、日系日本語額教師）

受賞者たちが今に至る道 大賞・多文化共生賞 青木由香さん ピックアップ | パンフレット | JICA海外協力隊(https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/pamphlet/crossroad/202510/pickup_10_08/)

■JICA海外協力隊について

JICA海外協力隊は、開発途上国からの要請（ニーズ）に基づいて、それに見合った技術・知識・経験を持ち、「開発途上国の人々のために生かしたい」と望む方を募集し、選考、訓練を経て派遣する、日本政府のODA（政府開発援助）予算により実施されるJICAの事業です。

詳しくはJICA海外協力隊(https://www.jica.go.jp/volunteer/)をご覧ください。

■独立行政法人国際協力機構（JICA）について

JICAは、開発途上国が直面する課題を解決するため、技術協力、有償資金協力、無償資金協力など日本の政府開発援助（ODA）を一元的に担う二国間援助の実施機関で、150以上の国と地域で事業を展開しています。 国際社会の課題は日本とも密接に関係しています。国内外のパートナーと協力してそれらの解決に取り組み、世界の平和と繁栄、日本社会の更なる発展に貢献します。 詳しくは https://www.jica.go.jp/index.html をご覧ください。