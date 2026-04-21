「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」Blu-ray＆DVD BOXが2026年8月28日(金)に発売決定！

株式会社ハピネット

毎朝校門で身だしなみをチェックをする桜大門くんと、スカート丈が不適切な微笑ちゃん。

水と油のような正反対な二人が、次第に距離が縮まっていく青春のお話――。

※画像は商品イメージになります公式HP :https://ponsuka.com/公式X :https://x.com/ponsuka_anime

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▼「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」Blu-ray＆DVD BOX 商品情報

■発売日

2026年8月28日（金）

■価格

Blu-ray BOX:33,000円（税込）

DVD BOX:31,900円（税込）

■特典

【仕様特典】

・描き下ろしイラスト仕様ケース

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

【封入特典】

・ブックレット

【映像特典】

・ノンクレジットOP・ED

※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります

▼「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」店舗別購入特典情報

アニメイト(通販含む)

・アクリルブロック

Amazon.co.jp

・ビジュアルシート10枚セット

ソフマップ・アニメガ

・2層アクリルパネル＋缶バッジ（57ｍｍ）

THE KLOCKWORX STORE

・描き下ろしクリアしおり

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は商品と一緒のお渡しとなります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

▼「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」Blu-ray＆DVD BOX 作品情報

■キャスト

桜大門統悟：榎木淳弥

小日向微笑：明智璃子

出淵遊：堂島颯人

月島聖一：福山潤

秋名素子：伊藤ゆいな

田崎類：福原綾香

大和撫子：甲斐田裕子

古郡薫：稲田徹

■スタッフ

原作：横田卓馬『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』（講談社「月刊少年シリウス」連載）

監督 ：岩永 大慈

シリーズ構成・脚本 ：横谷 昌宏

脚本 ：大西 雄仁・金春 智子

キャラクターデザイン・総作画監督 ：氷室 陽

衣装・プロップ・２Dデザイン：佐々木晴也・大成麻子・山口 愛子

3DCGディレクター ：菅 友彦

色彩設計 ：橋上 あきら

美術監督 ：若林 里紗

美術設定 ：平義 樹弥

撮影監督 ：加藤 直之

編集 ：宇都宮 正記

音響制作 ：セイバーリンクス

音響監督 ：たかたまさひろ

音楽 ：宝野聡史

アニメーションプロデューサー ：大林 卓司

制作デスク/設定制作 ：浦川 章太

アニメーション制作 ：ゼロジー

オープニングテーマ：osage「ヒトリゴト」

エンディングテーマ：ミーマイナー「部屋とガラクタと私」

製作：ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会

■ストーリー

桜大門くんは、

毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑(ポエム)ちゃんは、

毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。

水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。

真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、

勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！

正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。

桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。

【放送情報】

2026年4月6日よりTOKYO MX、ＢＳ朝日、AT-Xにて順次放送開始 【全12話】

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会