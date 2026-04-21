まるでコント！外国人観光客に扮したくっきー！さんが千鳥 大悟さん、ノブさんに迫る 千鳥もほとほと呆れる『くっきー！劇場』開幕！?新CMレイクのアレ「インバウンド」篇公開

新生フィナンシャル株式会社

2026年4月21日

報道関係者各位

新生フィナンシャル株式会社

代表取締役社長 兼 CEO 和智 正

お笑いコンビの千鳥 大悟さん、ノブさんが出演するカードローン「レイク」（https://lakealsa.com/）の新CMレイクのアレ「インバウンド」篇が2026年4月21日（火）よりYouTube、TVCMなどで公開されました。

本CMでは、千鳥のおふたりに加え、前回の「CM撮影」篇から引き続き、ゲストとして野性爆弾 くっきー！さんが出演しています。観光客でにぎわうお寺を舞台に、外国人観光客に扮したくっきー！さんが、今度こそ「レイクのアレ」の正体を突き止めるべく、奔走。千鳥のおふたりに迫る自由かつ幅の広い演技、それに困惑する千鳥のおふたりの絶妙なリアクションに加え、息の合った3人の掛け合いも見どころです。

＜レイクのアレ「インバウンド」篇 ストーリー＞

神出鬼没・予測不能なくっきー！さんに、千鳥が冷静なツッコミで視聴者の気持ちを代弁！

ある日、お寺でロケを行っていた千鳥のおふたりは、ロケの合間に突然、日本旅行を楽しむ外国人観光客に「ヘイ、チドリ。レイクノアレ、ナンナノ？」と話しかけられます。すると次々と観光客が集まり、千鳥のおふたりを取り囲む事態に。そこへ「ダディ！」と呼ばれながら外国人観光客に扮したくっきー！さんが登場。「レイクノアレ、What？」と、「レイクのアレ」の正体を知るべく詰め寄ります。神出鬼没なくっきー！さんに対する千鳥のおふたりの冷静なツッコミと、くっきー！さんの自由かつユニークなキャラクターなど、見どころが詰まった新CMをぜひお楽しみください。

＜CM概要＞

・タイトル：レイクのアレ「インバウンド」篇30秒

・公開時期・地域：2026年4月21日（火）～随時全国で放映開始

・YouTube：

レイクのアレWEBCM「インバウンド」篇30秒 https://youtu.be/N76elk25SJU

レイクのアレWEBCM「インバウンド」篇15秒 https://youtu.be/zu-LeBcLSb0

レイクのアレTVCM「インバウンド」篇30秒 https://youtu.be/ohzuEM45DUc

レイクのアレ「インバウンド」篇CMメイキングムービー https://youtu.be/HD4DXsYR1rE

レイクのアレ「インバウンド」篇CMインタビュー https://youtu.be/XxUVHaUYWVE

＜撮影エピソード＞

■驚異のスピード撮影！抜群のチームワークにより、わずか「2～3回」でOK

通常、長時間を要するCM撮影ですが、今回は千鳥のおふたりとくっきー！さんのコンビネーションにより、1カット当たりわずか2～3トライという驚異的な回数で撮影が終了。これには大悟さんも「早かったですね」、くっきー！さんも「（自分たちは）優秀なんじゃないですか、ミスらないし」と、抜群のチームワークにご満悦の様子でした。

■お三方の“プロフェッショナル”な姿が垣間見えるワンシーン

本CMの見どころの1つである、外国人観光客に扮したくっきー！さんが千鳥のおふたりに迫るシーンでは、アドリブ合戦が繰り広げられました。くっきー！さんのユニークな演技に、千鳥のおふたりが巧みなツッコミで応酬。コントのような勢いのある3人のやり取りに、カットがかかった瞬間、現場全体が大きな笑いに包まれる一幕も。表情や“間”、そしてタイミングなど、阿吽の呼吸が必要な状況のなか、クールかつスマートに撮影に臨まれるプロフェッショナルな姿が印象的でした。

■ノブさんも思わずツッコんだ、奇跡の再会！エキストラの方と、くっきー！さんが共演していた！？

撮影現場では驚きの一幕がありました。くっきー！さんが以前、ご自身のYouTube企画（おならの臭い合い）で「圧倒的に屁が臭い」と紹介したアメリカ人のザックさんと偶然の再会を果たしたのです。ノブさんも「そんな縁ある！？」と驚く、奇跡的なキャスティングとなり、愉快な雰囲気のなか順調に撮影を終えました。

＜くっきー！さん 千鳥さん コメント＞

※一部抜粋して記載しております。インタビュー全編は、レイク公式YouTubeチャンネルよりご覧いただけます。

■新CMレイクのアレ「インバウンド」篇の撮影はいかがでしたか。

実際のお寺をお借りしてのロケ撮影となりました、本撮影の感想を教えてください。

ノブさん：はい。もうまた、面白いCMになりました。CMは大体時間がかかりますけど、

（1カット）2～3回でね、本当に。

大悟さん ：また早かったですね。2回ぐらいで。

海外の方がいっぱい出てるんですけど、周りのエキストラの方の表情とかも結構見どころかな。

くっきー！さん：早かった。すごかったよね。優秀なんじゃないですか、ミスらないし。

ノブさん：で、すごい偶然で、くっきー！さんと前違う番組で一緒になったアメリカの方（ザックさん）がいらっしゃいましたね。

くっきー！さん：YouTubeで、おならの臭い合いをするっていう恥ずかしい企画があって……

ノブさん：そこの優勝者（撮影中に くっきー！さんに話しかけてきたアメリカの方）がいたから。

くっきー！さん：そう、圧倒的に屁が臭い（笑）。

全員：（爆笑）

ノブさん：愉快な現場でした！

■近年、インバウンド需要が増加しており、またゴールデンウィークも近づいてきていますが、

皆さんの日本でおすすめの場所や旅行プランなどはありますか。

ノブさん：僕はおすすめはもう宮古島ですね。沖縄もいいんですけど、その中でも宮古島はサンゴでできた島らしくて。海がめっちゃ綺麗なんですよ。ただ気をつけてほしいのが、よく千原せいじさんがいらっしゃいます（笑）。だから、千原せいじさんにいかに会わないようにするかがミッションなんで。それはちょっとスリリングでしたよ。

大悟さん：わしも宮古島かな（笑）。（わしが宮古島が好きな理由は）ノブがめっちゃいいって言ってたから（笑）。まぁでも、どこもいいですよね。どこ行ってもいい！

くっきー！さん：逆に、俺、地元に旅行するっていうのはあり。今住んでる東京で、あえて東京のホテル借りて、東京をちゃう目線で観光するってどう？

大悟さん：素敵！

ノブさん：だって、そっか！あのー、地元に住んでた頃は、自分の近所（の人たち）にとって、旅行先くらいでしたもんね。東京（に行く時）って。だから、それもいいんか！！いい！いい！いい！やってみよう！！

大悟さん：今の（声）デカ！

全員：（爆笑）

■「レイクのアレ」に関連して、皆さんが旅行をした際に、「アレ？」と思った奇想天外な出来事を教えてください。

ノブさん：ハワイに新婚旅行に行った時、ウミガメツアーで浜辺をパッと見たら、

ウミガメが真っ黒になって死んでました（笑）。

大悟さん：俺なんかは久しぶりに地元の実家の方のお祭りに帰って、次の日みんなが砂浜に集まってて。どうしたんやって見に行ったら、原付が焼けてました（笑）。

くっきー！さん：俺は、子供の頃に家族旅行に行ってて、お兄ちゃんも僕も結構車酔いするタイプで、

車から出た瞬間に、兄貴が細いゲロをサーって出したの…！

ノブさん：ウミガメ、焼けた原付、細いゲロ。どんな3人でCMしとんねん！

■CMをご覧の皆さまへ、新CMの見どころとともにメッセージをお願いいたします。

ノブさん：本当に楽しい、ちょっとお笑いのCMになってますんで、ぜひ楽しんで見てください。

大悟さん：雨を感じさせないような明るいCMになってると思います。

くっきー！さん：これしかないでしょう。『きゃない、きゃない、見るっきゃない！！（グーポーズ）』

ノブさん：なんやそれ！（と、言いながら同じポーズ）

大悟さん：いつ考えたん？（と、言いながら同じポーズ）

＜千鳥プロフィール＞

高校の同級生だった大悟とノブが2000年7月に結成。

2003年に「M-1グランプリ」で決勝進出すると、2004年、2005年、2007年にも決勝まで勝ち進んだ。

「THE MANZAI」では2011年より3年連続で決勝に出場し、2011年に3位、2012年に2位、2013年に2位となった。2014年には東京進出後初の冠番組「いろはに千鳥」（テレビ埼玉）がスタート。

ノブさん

生年月日 ：1979年12月30日

身長/体重：173cm/65kg

血液型：A型

出身地：岡山県 井原市

趣味・特技：競馬、映画鑑賞、音楽鑑賞

ほかにも「テレビ千鳥」（テレビ朝日）、「相席食堂」（ABCテレビ）、「千鳥かまいたちアワー」（日本テレビ）、「チャンスの時間」(ABEMA)」など多数のレギュラー番組を持つ。

大悟さん

生年月日 ：1980年03月25日

身長/体重：170cm/60kg

血液型：B型

出身地：岡山県 笠岡市北木島

趣味・特技：お酒、素潜り

＜ゲストプロフィール＞

■野性爆弾 くっきー！さん

1976年3月12日生まれ、滋賀県出身。

日本のお笑い芸人。吉本興業所属。コンビ・野性爆弾として活動。

ネタ作りからコントの小道具まで全て自身が手掛けている。彼の生み出す作品は、 日本では他に類を見ない、オリジナリティあふれている。

彼の作品は、モノクロや色を多く使った作品まで多岐にわたる。彼の絵の描き方は、油性マジックとアクリル絵の具を使う。誰かに習ったわけではなく、全て独学。

陰影のつけ方も見事に描かれている。日本各界のクリエイター・タレント・著名人などに、 幅広くファンが存在している。

＜新CM公開記念：X（旧Twitter）キャンペーン詳細＞

レイク（公式）Xアカウント（@lake_official_）をフォロー＆リポストいただいた方から抽せんで、QUOカードPayが当たるキャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】

期間 ：2026年4月21日 (火)～

当せん者数：365名様 当せん賞品：3,650円分のQUOカードPay

応募対象 ：Xアカウントをお持ちの方

参加条件 ：「レイク（公式）Ｘアカウント」のフォローおよび、キャンペーン告知投稿のリポスト

抽せん方法：参加条件を満たした時点で即時抽せんを実施

＜新生フィナンシャル株式会社について＞

会社名 ：新生フィナンシャル株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田三丁目12番8号

代表者 ：和智 正

TEL ：0120-09-09-09

登録番号：関東財務局長(11) 第01024号 日本貸金業協会会員 第000003号

URL ：https://shinseifinancial.co.jp/

事業内容：パーソナルローン、信用保証、その他