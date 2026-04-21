THE SEVEN、ウォルト・ディズニー・ジャパンと実写ドラマシリーズの複数年にわたる共同開発契約を締結

株式会社THE SEVEN左から、株式会社THE SEVEN代表取締役社長・CEO瀬戸口克陽／株式会社THE SEVEN取締役副社長・CCO森井輝／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社ローカル・コンテンツ制作を統括するエグゼクティブ・ディレクター成田岳氏

株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：瀬戸口克陽、以下「THE SEVEN」）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：日色保、以下「ディズニー」）と、世界中の視聴者の心を揺さぶる高品質な日本発実写オリジナル作品を制作するため、複数年にわたる共同開発契約を締結いたしました。

ディズニーが、世界への配信を前提に日本の制作スタジオと継続的な開発パートナーシップを締結するのは、今回が初の試みとなります 。

世界を熱狂させる、新たなエンターテインメントの創出へ

本提携は、日本が誇る豊かな物語を、主に国内撮影・日本語による実写ドラマシリーズとして共同企画・開発し、ディズニーが世界展開する動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」を通じてグローバルにお届けすることを目的としています。

THE SEVENが有する確かなクリエイティブ・ビジョンと圧倒的な制作力、そしてディズニーが100年以上にわたり培ってきた世界最高峰のストーリーテリングの知見。この強固な融合により、日本発の物語をグローバルIPへと昇華させ、世界中の人々の記憶に深く刻まれる感動の創出に挑みます。

企画の萌芽から共に歩む、深化するパートナーシップ

本契約に基づき、両社は企画・開発の初期段階から密接に連携し、中長期的な視点で次世代のヒット作を育成します。THE SEVENは各契約年度において、自社IPや既刊の出版物、独自の独立開発プロジェクトなど、複数の魅力的なコンテンツを提案する予定です。

選び抜かれたプロジェクトは、両社のクリエイティブ・チームが手を取り合い、世界中の視聴者の共感を呼ぶ緻密な脚本や、深く広大なシリーズの世界観・バイブルを構築していきます。企画の萌芽から製作に至るまで、両社が強力なタッグを組むことで、日本の物語のポテンシャルを最大限に引き出します。

■コメント＜株式会社THE SEVEN 代表取締役社長・CEO 瀬戸口克陽＞

「今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です。

世界各地で多様な物語を展開するディズニーと、この歴史的なパートナーシップを締結できたことを光栄に思います。THE SEVENが研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています。私たちはこれからも国境や言語の壁を越え、視聴者の心に永く刻まれるオーセンティック且つ革新的な作品を追求し続けます。日本のコンテンツ・クリエイションがさらなる高みへと到達する瞬間を、どうぞ楽しみにしていてください」

＜株式会社THE SEVEN 取締役副社長・CCO 森井輝＞

「これまで数々の作品を通じて、日本のクリエイティブが持つ熱量が世界を動かす瞬間を目の当たりにしてきました。今回、志を共にできることで、更に大きな可能性の広がりを感じると共に、大きな責任も感じています。

私たちの使命は、日本が誇る繊細な人間ドラマや緻密な設定を、国境も人種も超えて誰もが「自分の物語」と感じられる最高のエンタメへと昇華させることです。

THE SEVENが培ってきた確かな技術と制作力、世界を驚かせるストーリー性、そして日本の才能豊かなクリエイターたちの想像力。これらをディズニープラスというまた新たなフィールドにも強く届けて参ります。どうぞご期待ください」

＜ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデント、キャロル・チョイ氏＞

「私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です。日本でディズニープラスを開始して以来、ゼネラル・エンターテインメントや各市場から生まれるオリジナル作品は、コンテンツラインアップの中でますます重要な存在となっています。このパートナーシップは、そうしたコンテンツ投資をさらに前進させる自然なステップであり、これまで築いてきた強固な関係性の延長線上にあるものです。日本に根差したストーリーテリングの基盤を一層深めていく上での重要な一歩となり、ローカル・コンテンツはグローバルで展開するフランチャイズと並んで、今後も多くの視聴者の共感を得ていく存在であり続けています」

＜ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ローカル・コンテンツ制作を統括するエグゼクティブ・ディレクター、成田岳氏＞

「私たち制作チームでは、視聴者の皆さまが何度でも繰り返し楽しんでいただけるような物語を育てていくことを大切にしています。本契約を通じて、日本のクリエイターと開発の初期段階から密に連携し、日本ならではのクリエイティビティ を生かしながら、ディズニープラスに求められる質の高いストーリーテリングの基準を満たす作品づくりに取り組んでいきます。より体系的かつ継続的にクリエイターのみなさまと関わることで、ディズニープラスを象徴する作品となり得る、日本発の個性豊かな物語を育てていきたいと考えています。オーセンティックで長く愛され、視聴者の心に深く残るような作品をお届けすることを目指します」

【株式会社THE SEVENについて】

2022年1月にTBSホールディングスが出資して設立いたしました。

これまで、主にグローバル配信プラットフォームなどと連携して、全世界に向けたハイエンドなコンテンツの企画開発・プロデュースを行い、TBSグループの海外戦略の中核としてグローバルコンテンツビジネスを進めています。Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、『今際の国のアリス』シーズン3制作、アメリカや韓国のパートナーとの共同開発、VFXスタジオとのパートナーシップ提携など、日本の映像制作をリードしてきました。

1月に発表されたTBSホールディングスとハリウッドを拠点とするメジャースタジオLegendary Entertainmentとの戦略的パートナーシップにおいては、主に日本側のクリエイティブを担い、日本IPの本質的な魅力を引き出し世界へ届ける“Cultural Translator（文化の翻訳者）”として、日本と世界の懸け橋となるべく邁進いたします。

【ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について】

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について

ウォルト・ディズニー・カンパニー（米国本社）は、1959年に日本法人を設立し、日本市場に本格参入しました。ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・エンターテイメント（スタジオ、ディズニープラス）、ディズニー・エクスペリエンス（パーク、コンシューマ・プロダクツ、ゲーム、パブリッシング、ディズニーストア）を含む多様なビジネスを日本で展開する国際的なファミリー・エンターテイメント及びメディアビジネスのリーディングカンパニーです。

https://www.disney.co.jp/

ディズニープラスについて

Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作はもちろん、最新の劇場大ヒット作がいち早く見放題で楽しめます。さらに、多様なジャンルのコンテンツを提供するブランド、スターでは、FXや20世紀スタジオなど世界最高峰のクリエイティブチームが制作するこだわりの作品や、日本や韓国で絶賛されたドラマやアニメなどを多数配信。大人からファミリーまで幅広いお客様にお楽しみいただける、ここでしか見られないオリジナル作品が続々登場します。ディズニープラスは、モバイルおよびコネクティッドTVデバイスで好きなときに好きなだけご視聴いただけます。