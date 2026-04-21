【ＢＳ日テレ】内藤剛志「ラブレターのようなドラマを届けたい」最新作の舞台は群馬県 草津温泉／主演・内藤剛志の2時間サスペンス「旅人検視官 道場修作」 第７弾放送決定！

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ＢＳ日テレのオリジナルドラマ、令和サスペンス劇場「旅人検視官 道場修作」第７弾の放送が決定しました。劇場版「旅人検視官 道場修作」(2026年6月12日（金）全国公開)の前に放送するドラマ版最新作となります。

本作は内藤剛志さんが演じる、定年退職した元警視庁検視官の道場修作が、亡き妻が残した雑記帳とともに訪れた旅先で事件に巻き込まれる、令和の2時間サスペンスドラマです。

23年12月放送から続く人気シリーズで、毎話繰り広げられる人間ドラマが絡んだサスペンスはもちろんのこと、主人公・道場修作と一緒に全国の観光地を旅している気分が味わえる旅情感も大きな魅力の作品です。

今回の道場の旅先は群馬県 草津温泉。源泉を守る「湯守」の夫婦と出会ったことで、またしても事件に巻き込まれて…。伝説の検視官と呼ばれる道場は、捜査には関わるまいとしながらも真相に近づいていきます。

令和サスペンス劇場「旅人検視官 道場修作」群馬県 草津温泉殺人事件(C)ＢＳ日テレ

【内藤剛志さん （元警視庁検視官：道場修作 役）コメント】

１．今回の道場は…

今回の役、道場は職を退き、最愛の妻も亡くした男。一見、すべてが終わったかのように見えるけれど、そこからまた新しいステージは始まっていく。たとえ本人が望んだ変化ではなくとも、人はいつだって、どこからだって、勇気を持って「次の人生」へ踏み出せる。それが、この物語に流れる一番太いメッセージだと思っています。

劇中には、現実にはあり得ない師弟関係や情報のやり取りも描かれます。しかし、草津の強酸性の湯が中和されて人の癒やしになるように、人間関係もまた、他者と交わり「中和」されることで、再び第一線へと戻る力が生まれる。そんなドラマならではの「嘘」が、真実味を持って響けば面白いと思います。

２．草津温泉の印象は？

１０数年ぶりに訪れた草津は、かつての古き良き湯治場の風情を残しながら、若者が集うラグジュアリーでモダンな街へと美しく変化を重ねていました。撮影でどっぷりと「湯の町」に浸かりましたが、その空気感の変化もまた、映像に豊かな風景を添えてくれています。

４．視聴者の皆様へメッセージ

僕たちは常に、その土地がいかに美しく、人が温かいかを撮り続けています。今回、群馬の皆さんに「おらが街は、やっぱり素敵だ」と再確認してもらえたなら、この作品は成功です。住んでいる人が一番の誇りを感じられる、そんなラブレターのようなドラマを届けたいと思っています。

また、このドラマが「どんな話か」と問われれば、言葉で説明はできます。けれど、言葉にできない表情や行間にこそ、ドラマの本当の豊かさがある。理屈を超えて「ああ、面白かった」と思ってもらえたなら、表現者としてそれ以上の喜びはありません。

番組概要

【番組名】

令和サスペンス劇場「旅人検視官 道場修作」群馬県 草津温泉殺人事件

【放送日時】

2026年5月30日（土）よる７時～８時５５分

※字幕放送

【番組概要】

引退した元警視庁検視官の道場修作は、亡き妻の残した雑記帳とともに再び旅に出た。 今回の舞台は…群馬県草津温泉。千年以上もの歴史を持ち、数々の俳人・文豪に愛された温泉地で、雑記帳に記された場所を巡る道場だが…。源泉を守る「湯守」の夫婦と出会ったことで、またしても事件に巻き込まれていく… 道場は、地元警察の捜査には関わるまいとしながらも、若手鑑識官とともに事件を解決へと導いていく。 山林で発見された謎の転落遺体、「嘘」と「秘密」を抱えた夫婦、10年前の事故の真相、そして発見された第二の遺体…日本有数の温泉地で起きた連続殺人事件、点が線となり一つの真実が浮かび上がる。

【出演】内藤剛志 ほか

【監督】原島孝暢

【脚本】深沢正樹 椙下直哉

【制作】ネクストユニオンmp

【主題歌】「蒼-アオ-」 JILLE

【番組HP】 https://www.bs4.jp/michibasyuusaku

【公式X】 @reiwasuspense (https://x.com/reiwasuspense)

※最新の作品情報は【令和サスペンス劇場 公式X】にて随時更新していきます

【画像クレジット】 (C)ＢＳ日テレ

劇場版『旅人検視官 道場修作』は、2026年6月12日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

ＢＳ日テレのオリジナル2時間サスペンスシリーズ「令和サスペンス劇場」にて、2023年12月の第1弾放送以来、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語として人気を博すシリーズ「旅人検視官 道場修作」が映画化！

主演・内藤剛志を中心に、羽田美智子、柄本明、石黒賢、里見浩太朗ら実力派が集結。さらに櫻井淳子、田口浩正、林泰文、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、友近、前田吟ら多彩なキャストが物語に奥行きを与えます。そして、ドラマシリーズでは登場がなかった道場修作の亡き妻・道場由美子を南果歩が演じ劇場版を盛り上げます。

■タイトル：劇場版『旅人検視官 道場修作』

■公開日：2026年6月12日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

■出演：内藤剛志 羽田美智子 櫻井淳子 田口浩正 林泰文 二階堂高嗣（Kis-My-Ft2） 友近 小松利昌 冨家ノリマサ／里見浩太朗（特別出演）角野卓造（友情出演）／南果歩 前田吟 石黒賢 柄本明

■監督：兼崎涼介

■脚本：深沢正樹 椙下直哉

■音楽：牧戸太郎

■主題歌：Masaya「虹彩－にじいろ－」

■製作幹事：ＢＳ日テレ / ユニオン映画

■配給：NAKACHIKA

■公式サイト： michibasyuusaku-movie.jp/

■公式X：michiba_movie /公式Instagram：michiba_movie

■コピーライト：(C)2026劇場版「旅人検視官 道場修作」製作委員会