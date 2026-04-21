【新サービス】入力業務のスピードアップ、事務コストを大幅削減「AIS Bridge（アイスブリッジ）」サービスの提供開始

株式会社アイ・ストリーム

2026年4月20日、株式会社アイ・ストリーム（本社：東京都新宿区大久保２-３２-２２、代表取締役：攝待清明）は、AIS Bridge（アイスブリッジ）サービスの提供を開始します。

この新サービスは、単なる文字認識（OCR）に留まらず、生成AIを活用した高度な言語理解能力をエンジンとして文脈を理解し、意味を踏まえてデータを整理できる点が最大の特長です。

従来のAI-OCRは、読み取りがズレるだけでデータが壊れてしまいました。AIS Bridge（アイスブリッジ）サービスは、画像全体をAIが読み取り、「この項目は品名である」「この数字は数量である」と判断し、読み取りの乱れがあっても、前後の文脈から正しい名称や文字を推定し、自動補正します。

またキーボード入力が困難な現場（医療・介護、物流、工事現場、ビジネス分野など）において、音声による記録は非常に有効です。しかし、録音された音声は、後から確認する手間が発生します。AIS Bridge（アイスブリッジ）サービスは、発話内容をリアルタイムでテキスト化し、さらにそれを「主観的データ（S）・客観的データ（O）・評価・分析（A）・計画,対応方針（P）」や「テーマ（T）・要約（Di）・合意（De）・タスク（A）・リスク（R）・背景（C）」といった各種フレームワークに分類・要約することで、作業時間を大幅に短縮することを可能にします。

サービスの目的や背景

労働人口の減少が深刻化する中、多くの企業においてDX化の推進は急務となっています。しかし、その第一歩である「データのデジタル化」において、大きな壁が立ちはだかっています。FAXで届く注文書、手書きの伝票、あるいは現場での口頭指示や診療記録――。これら「非構造化データ」をシステムへ入力する作業は、今なお人間の手による転記に頼っており、そこには多大な人件費、入力ミスによるリスク、そして担当者の精神的負担が蓄積されています。AIS Bridge（アイスブリッジ）サービスは、最新の生成AIを活用し、これらアナログ情報を「システムがそのまま処理できる形式（正規化データ）」へ自動変換する、次世代の業務効率化ソリューションです。

サービス詳細

サービスURL：https://www.aistream.co.jp/aisbridge/

AIS Bridgeの３つのサービス

1. AIS Bridge Order （注文書特化）

FAXやPDFで届く多様なレイアウトの注文書を、AIが即座に解析・構造化する受注業務特化型サービスです。最大の特徴は、独自の「マスタ自動照合機能」。表記ゆれや誤字を補正し、貴社販売管理システムのコードへ正規化して流し込みます。これにより、手入力による転記ミスを減らし、繁忙期の入力遅延を解消。受発注のリードタイムを劇的に短縮し、事務部門のDX化を実現します。

2. AIS Bridge Multi （多種文書対応）

請求書、領収書、納品書、検査報告書など、形式を問わずあらゆるビジネス文書をデータ化する汎用型サービスです。テンプレート設定不要の「非定型読み取り」により、文書ごとに異なる項目をAIが文脈から判断して抽出します。バラバラなアナログ情報を、共通のデジタルフォーマットへ統合することで、全社的なペーパーレス化と情報資産の活用を促進。部署を横断した「情報の架け橋」となり、業務プロセスの可視化と迅速な意思決定を支援します。

3. AIS Bridge Live （音声入力）

現場の「声」を、そのまま価値あるデータに変換するリアルタイム入力サービスです。単なる文字起こしではなく、発話内容をAIが解析し、例えば医療現場のSOAP形式や作業日報の項目ごとに自動仕分け・要約を行います。キーボード入力が困難な状況でも、ハンズフリーで正確な記録が可能。記録漏れを防ぐだけでなく、入力に費やしていた時間を本来の専門業務や対面サービスへ還元し、現場の生産性とワークライフバランスを向上させます。

サービス料金

初期費用：個別お見積り

月額料金：10,000円～（ご利用量に応じた段階従量制）

お問合せ先

株式会社アイ・ストリーム

AIシステムサービス事業部

MAIL：aisbridge@aistream.co.jp

TEL：050-1724-1371