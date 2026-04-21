セザンヌ イメージモデル 志田彩良さん出演 新TVCM「クズレーニョ・テッカリン」篇、2026年4月21日(火)放映開始！

株式会社セザンヌ化粧品

株式会社セザンヌ化粧品（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、イメージモデルである志田彩良さんが出演する新TVCM 「クズレーニョ・テッカリン」篇を2026年4月21日（火）より放映を開始いたします。

TV放映と同時にCM動画とメイキング動画も公開し、志田彩良さんによる新CMについてのコメントもご覧いただけます。

今回のCMでは、汗ばむ季節に気になるメイク崩れや皮脂テカリを抑えるため「皮脂テカリ防止」シリーズを使用し、さら肌をキープするシーンを描きます。

新CM動画 URL：https://youtu.be/ubGYssytWEY(https://youtu.be/ubGYssytWEY)

■CM概要

・TVCM放映開始日：2026年4月21日（火）

・名称：「クズレーニョ・テッカリン」篇 15秒・30秒

・YouTube URL：（30秒）https://youtu.be/ubGYssytWEY(https://youtu.be/ubGYssytWEY)

（15秒）https://youtu.be/OZjAnUGILX8(https://youtu.be/OZjAnUGILX8)

（メイキング）https://youtu.be/b4M-1qOy2S8(https://youtu.be/b4M-1qOy2S8)

◼️CMストーリー

セザンヌ！汗をかくと気にならない？メイク崩れが…テカリが…みんなのお悩み…軽くなれ！テカリを抑える下地で、さら肌キープ！ずっと安心、ずっとキレイ。セザンヌ

■志田彩良さんコメント

・新CMの見どころは？

皆さんが愛用してくださっているおかげで、皮脂テカリ防止下地シリーズのCM撮影はなんと今回で3回目になりました！今回のCMでは、メイクが崩れていたりテカリがあると寄ってきてしまう「クズレーニョ」と「テッカリン」というキャラクターが登場します。

もしかしたら暑い日には私のそばにいるかもしれません…！

・皮脂テカリ防止下地について

「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地」のラインナップに、SPF50／PA++++の「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地50 ナチュラルベージュ」が加わりました！メイク崩れを防ぎつつ、うるおいをキープしてくれるので、テカリも乾燥も気になる方におすすめなんです。

しかもこれ、クリア発色のベージュだから白浮きしにくくて、すごく自然に仕上がるんです。肌色も肌質も問わないので、「毎日使える、みんなのためのUV下地」って感じですね。男性の方にもおすすめですよ～！

・今までの商品と新商品に共通する推しポイントは？

「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地」 「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地50」、この2商品共通の推しポイントは、ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）ということと、石けんや洗顔料でオフできることです！*

クレンジングいらずでオフできて、使いやすいですね。

*単品使用の場合

◼️志田彩良さんプロフィール

1999年7月28日生まれ、神奈川県出身。

雑誌「ピチレモン」の専属モデルとして活動を開始。翌年、初オーディションで初主演を務めた短編映画『サルビア』（2014年）で俳優デビューを果たす。

近年の出演作に、日曜劇場『ドラゴン桜』（TBS系）、ドラマ10『大奥』Season2・幕末編（NHK）、映画『遺書、公開。』、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）、『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）、『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）などがあり、話題作への出演が続いている。

■商品情報

■ 「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地50」

全1色 ナチュラルベージュ

25g 税込\858

「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地50」は皮脂テカリ・乾燥を防ぎ、強力な紫外線から素肌を守る、SPF50／PA++++の下地。うるおい成分を配合し、まるで美容液のような使い心地で、乾燥を防ぐのはもちろん、メイクをしない日の日中用乳液としてもお使いいただけます。

初の定番化で登場するのは、男女問わず素肌をきれいに見せてくれるベージュカラー。

＜商品特長＞

●皮脂テカリを防いで、毛穴もぼかす

皮脂吸着パウダーが肌表面に出てきた皮脂をキャッチ！テカリやベタつきを防ぎます。

光反射パウダー配合で、気になる毛穴もソフトにぼかします。

●メイクとスキンケアの融合を目指したウォーターinオイル処方

伸びがよく、瑞々しい塗り心地。オイルがお肌を覆い、うるおいを保ちます。

メイクをしない日の日中用乳液としても！

●お肌に溶け込む「ナチュラルベージュ」カラー

素肌をきれいに見せるクリア発色のベージュ。

自然に仕上がるよう、調色にこだわりました。顔と首の色の差ができにくい♪

●10種の美容保湿成分配合

（セラミドNP・ツボクサエキス・パルミチン酸レチノール・ナイアシンアミド・アスコルビルグルコシド・イノシトール・グリコシルトレハロース・ローマカミツレ花油・アセチルヒアルロン酸Na・ノバラ油）

●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー・紫外線吸収剤不使用

あなたはどの下地タイプ？肌悩みに合わせて選べる「セザンヌ 皮脂テカリ防止下地」

セザンヌについて

ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。

セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。

パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。

※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

公式サイト：https://www.cezanne.co.jp/(https://www.cezanne.co.jp/)

セザンヌ 公式オンラインサイト：https://www.make-up-solution.com/ec/Facet?6_brand=414(https://www.make-up-solution.com/ec/Facet?6_brand=414)

セザンヌ化粧品のグローバルライン 「BONBORY」について

セザンヌ化粧品は現在、日本以外に一部アジアにてお取り扱いがございます。

2026年以降、アメリカ合衆国をはじめとする一部の地域では「BONBORY」というブランド名にて展開いたします。

BONBORY 公式サイト：https://www.cezanne.co.jp/global/(https://www.cezanne.co.jp/global/)

・China ・Hong Kong ・Indonesia ・South Korea

・Malaysia ・Mongolia ・Singapore ・Thailand

・Taiwan ・Vietnam

・USA

取り扱い予定地域（Upcoming Sales Areas）

・Australia ・Canada ・Philippines

『ずっと安心、ずっとキレイ』

セザンヌが日本で守り続けてきたポリシーを世界に灯したいという願いから、ボンボリーは生まれました。

ブランドの由来は、光を優しく包む日本の伝統的な照明『ぼんぼり』

多様な美しさに寄り添うために、使い心地のよさ、使い続けられる品質にこだわった商品を

ボンボリーが日本から世界へ届けます。

毎日を彩る楽しさを。

ボンボリーはセザンヌが展開するグローバルラインです。

『Always Safe, Always Beautiful』

BONBORY was created from the desire to illuminate the world with this enduring CEZANNE philosophy.

The brand name is inspired by “BONBORI”, the traditional Japanese lantern that softly envelopes light.

To embrace diverse beauty, BONBORY delivers products that are comfortable to use and of long-lasting quality from Japan to the world.

Bringing joy to everyday life.

BONBORY is CEZANNE's global line.

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社セザンヌ化粧品 https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi(https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi)

TEL：0120-55-8515（月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）