TikTokライブコマース「燕チャンネル」、韓国コスメブランド「NEUTRINOS」と日本国内ライブコマース独占販売契約を締結

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、天然成分100%の火山土を活用した独自のスキンケアアプローチを展開する韓国発のコスメブランド「NEUTRINOS(ニュートリノス)」を展開する株式会社EFCと、同ブランドの国内ライブコマース業界における独占販売契約を締結いたしました。

■実績：12時間ライブで売上2,100万円を突破

フラッグシップ製品である「エナジーウォーターミスト」は、韓国での12時間連続ライブ配信を契機に、以下の圧倒的な実績を記録しました。

- 累計販売数：約6,000個以上- 累計売上額：約21,000,000円突破

ライブコマース特有の即時性と、実演による高い製品理解がこの爆発的な販売実績を牽引。日本国内における高い市場需要を確信し、今回の独占的な展開を決定いたしました。

■製品特徴：新習慣を提案する“アイミスト”

本製品は、火山由来の天然成分を配合したミストタイプの化粧水で、過剰な皮脂を吸着し、毛穴の目立ちにアプローチ。肌を清潔に保ち、なめらかな状態へ整えます。 軽やかなミスト設計により、肌にうるおいを与えながら、さっぱりとした使用感を実現。顔だけでなく、乾燥しやすい目元のうるおいケアやリフレッシュ用途としても活用されており、“目元ミスト”として注目を集めています。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo