三洋金属株式会社が「invox受取請求書」を導入、事業承継を機に属人化を解消し、支払い業務を2日から1日へ半減

株式会社invox

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が提供する「invox受取請求書(https://invox.jp/)」が三洋金属株式会社に導入されたことを報告いたします。この導入により、三洋金属株式会社は、毎月の支払い業務を2日から1日へ半減し、事業承継を見据えた属人化の解消に成功しました。

社長一人に依存した支払い業務 事業承継を前に属人化の危機感が高まる

当社ではこれまで、請求書の支払い業務をほぼすべて社長一人で対応していました。毎月届く請求書は約100件にのぼり、紙で届いた書類を確認しながら、ネットバンキングへ1件ずつ手入力する運用です。

書類は穴あけして紐でまとめて保管しており、過去の請求書を確認する際は束をめくって探す必要がありました。処理には毎月およそ2日を要し、作業負担も大きい状態でした。

こうした運用は、長年の経験に基づいた社長独自のやり方で成り立っており、第三者がそのまま引き継ぐのは難しい状況です。実際に引き継ぎを考えたとき、属人化の問題が顕在化していました。

支払いというお金を扱う業務である以上、慎重にならざるを得ず、簡単に他の社員へ任せにくい面もあります。

その一方で、毎月の支払い処理のたびに、社長が長時間パソコンに向かって作業を行う状態は、経営体制としても見直す必要があると感じていました。

事業承継を目前に控える中で、「このままでは業務を引き継げない」という危機感が、仕組みを見直すきっかけとなりました。

支払い業務を見直し、分担体制へ コストの不安を解消しinvoxを導入

事業承継を見据え、支払い業務を効率的に行う体制に整えるため、システム導入の検討を始めました。

当初は他サービスを検討しており、見積もりは月額で約7万円でした。さらに、処理件数が一定数を超えると料金が大きく上がる仕組みだったため、「今後取引が増えたときにコストが負担になるのではないか」という不安がありました。これから事業を伸ばしていきたいタイミングで、コストが制約になる可能性は避けたいと考えたのです。

一方、invox受取請求書は月額基本料金と1件ごとの従量課金で、毎月の処理件数に応じたシンプルな料金体系でした。実際に使い始めてみると現在の運用では月額5,000円前後に収まっており、「ここまでコストを抑えられるとは思っていなかった」というのが率直な感想です。

導入後は、紙で受け取った請求書をスキャンして取り込み、AI OCRでデータ化。これまで1件ずつ行っていた入力作業は不要となり、複数の支払いをまとめて処理できるようになりました。

また、業務の進め方も見直され、これまで社長一人で担っていた作業は分担体制へと移行しています。支払いデータの作成や確認を分担することで、全体の流れを複数人で把握できるようになりました。

その結果、支払い業務にかかる時間は、従来の約2日から約1日へと短縮し、手入力や確認の手間が大きく削減されています。

さらに、請求書はすべてデータで管理されるため、検索によって必要な書類をすぐに確認できるようになりました。これまでのように紙の束を探す必要がなくなり、税理士や事務担当とのやりとりもスムーズになっています。

バックオフィス全体を見直し、本来の業務に集中できる体制へ

これまでの運用は、限られた人員の中で確実に業務を回すための最適な形でもありました。

しかし事業承継という節目を迎えた今、より持続可能で再現性のある形へと見直していく必要があると感じています。

今後は、請求書業務にとどまらず、バックオフィス全体の仕組み化を進めていく方針です。例えば現在は紙で配布している給与明細の電子化や、自社から発行する請求書業務のデジタル化も検討しています。

こうした取り組みを一つずつ進めていくことで、経営は経営判断に、現場は現場業務に集中できる環境を整えていきたいと考えています。

役割ごとに本来の業務へ集中できる体制をつくることで、60年以上続いてきた当社を、これまで以上に強い会社へと成長させていきたいです。

三洋金属株式会社について

三洋金属株式会社(https://sanyometal.jp/)は、廃バッテリーや銅滓のリサイクルを手がける企業です。岡山県を拠点に、西日本エリアを中心として、非鉄金属の回収から中間処理までを一貫して行っています。

2024年に創業65年を迎え、「堅実に、柔軟に、調和の取れた未来を実現する」を経営ビジョンに掲げ、時代の変化に柔軟に対応しながら、堅実に事業を展開してきました。リサイクルを通じて資源循環を支え、人々が安心して生活できる社会の実現に貢献しています。

invox受取請求書 について

invox受取請求書（https://invox.jp）は、請求書の受取から入力・支払・計上業務を自動化する業界最安水準のクラウド型請求書受領システムです。製造・建設・IT・サービスなど幅広い業種で導入実績を持ち、あらゆる規模の事業者の請求書処理を効率化します。

【主な特長】

・AI OCRとオペレータが99.9％正確に自動でデータ化

・紙・PDF・電子インボイスなど、形式を問わず取り込み可能

・電子帳簿保存法・インボイス制度に標準対応

・各社のルールに沿った仕訳の自動生成機能で、入力ミスと属人化を防止

・主要会計システムや業種特化型会計ソフトとの豊富な連携実績

株式会社invox について

株式会社invoxは「事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする」ことを目指し、経理業務の自動化を通じて蓄積したデータを活用して事業価値を向上する「invox」シリーズを開発・運営しています。

創業当初から「値上げしない方針」を貫き、価格を抑えて誰もが気軽に利用できるソリューションの提供により社会全体の生産性を高め、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：80名（2025年11月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証