企業内ビジコンを支える事務局へ　「ビジコンAWARDS 2026」最終審査会の観覧招待チケット受付を開始

株式会社フィラメント

株式会社フィラメント（本社：大阪市中央区、代表：角 勝）は、企業内の事業提案制度であるビジネスコンテストを支える事務局の取り組みを評価するアワード「ビジコンAWARDS 2026」において、ビジコン事務局ご担当者を対象とした最終審査会の観覧招待チケットの受付を開始しました。あわせて、本アワードの趣旨に賛同するパートナーとして、ASCII STARTUP、Biz/Zineをはじめとする企業・メディアの参画が決定したことをお知らせいたします。 本アワードは昨年に続く第2回目の開催となり、企業内ビジネスコンテストを企画・運営する事務局の挑戦と成果を評価し、その知見を共有することで、企業内における新規事業創出の取り組みの高度化を目指します。

□イベント概要

名称：ビジコンAWARDS 2026

開催日：2026年6月10日（水）

会場：港区立産業振興センター ホール大

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア

URL：https://bizcon-awards.com/2026

□ご担当者向け観覧招待チケットのご案内

本アワード最終審査会では、事務局ご担当者様向けの観覧招待枠をご用意しております。当日はファイナリストによる事例発表やトークセッションを通じて、他社の制度設計・運営のリアルな取り組みや試行錯誤を、当事者の視点で学ぶことができます。

・ビジコン事務局ご担当者を対象としています

・一社あたり2名様までお申し込みいただけます

・社内ビジコンを準備中（検討中）の方も対象

※通常チケットは5月7日より販売予定です。

お申込みはこちらから

https://bizcon-awards2026.peatix.com/

□パートナーの参画について

本アワードの趣旨に賛同いただいた企業・団体に、新たにパートナーとして参画いただくことが決定いたしました。本パートナー参画により、これまで可視化されにくかった事務局の取り組みを社会に発信し、企業変革を支える実践知として広く共有してまいります。

パートナー

ASCII STARTUP、CNET Japan、新規事業Talks、Biz/Zine（五十音順・敬称略）

□ビジコンAWARDSとは

社内ビジネスコンテスト（ビジコン）は、社員のアイデアを事業化につなげる仕組みとして多くの企業で導入されており、近年では人材育成や企業変革を促す重要なドライバーとしても活用が進んでいます。その成功の背景には、制度設計や運営、応募者支援などを担う「事務局」の存在があります。ビジコンAWARDSは、企業が実施する社内ビジネスコンテストの運営において重要な役割を果たす事務局の取り組みに特に注目し、その挑戦と成果を評価することを目的に創設されました。 本アワードでは、社員のアイデアを具現化し新規事業創出につなげるための事務局の努力や工夫を可視化し、その知見を広く共有することで、より多くの企業がビジコンを通じて企業変革に挑戦しやすい環境づくりを目指します。事務局の優れた取り組みを社会に発信することにより、新規事業創出の仕組みの進化と持続的な企業変革の加速に貢献していきます。

□エントリーについて

現在、「ビジコンAWARDS 2026」ではエントリーを受け付けています。企業内ビジネスコンテストの企画・運営に関わる事務局を対象に、制度設計や運営、応募者支援などの取り組みを評価します。選考は書類審査および最終審査会でのプレゼンテーションを通じて行われ、最終審査会（2026年6月10日開催）にて各賞を決定します。

エントリー締切：2026年4月30日（木）

エントリー費用：無料

URL：https://bizcon-awards.com/2026

□会社概要

株式会社フィラメント／Filament Inc.

設立：2015年4月9日

代表者：代表取締役 CEO 角 勝

所在地：大阪府大阪市中央区南本町二丁目1-1 2F

事業内容：新規事業創出支援および関連する人材組織開発

URL：https://thefilament.jp