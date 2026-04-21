【フジテレビ】FODオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン１ 特別番組 未公開映像大放出SP！～ミッションの舞台裏を全部見せます～

株式会社フジテレビジョンBMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー「MISSIONx2」から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL（マーゼル）」https://fod.fujitv.co.jp/title/3092 （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのオリジナル番組として好評配信中のドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』。この度、シーズン２制作決定を記念して、４月29日（水・祝）正午より特別番組「シーズン１未公開映像大放出SP！～ミッションの舞台裏を全部見せます～」を配信することが決定しました！

『MAZZEL DUO MISSION』（C）フジテレビ

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった８人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（２人１組）で様々なミッションに挑戦する番組です。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていきます。

シーズン１では、MAZZELが様々なミッションに挑戦する姿を、2025年７月末から2026年２月にかけてFODプレミアムで順次配信し、お届けしてきました。そして、これに続くシーズン２の制作も決定しています。

シーズン１第１回では和太鼓と声優、第２回ではアーチェリーと社交ダンス、第３回ではクライミングとサバイバルキャンプ、第４回ではジャズバンドに挑戦し、難易度の高いミッションを見事にクリアしてきたMAZZELメンバー。今回の特別番組では、シーズン１本編には入りきらなかった未公開シーンを余すところなくお届けします！

シーズン１を全話ご覧になった皆様はもちろん、これから初めてご覧になる方にとっても、彼らの魅力をより深く知ることができる内容となっています。ゴールデンウィークの幕開けは、MAZZELと共に。シーズン２へのカウントダウンを、この特別番組で盛り上げましょう！

◇ 番組概要

■タイトル：『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン１ 未公開映像大放出SP！～ミッションの舞台裏を全部見せます～

■配 信：４月29日（水・祝）正午～FODプレミアムにて配信開始

■出 演：＜MAZZEL＞

KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI

■スタッフ：企画プロデュース：田中晋太郎／中村惇之介

プロデューサー：小野田征良／田端李紗（つくりば）

総合演出：井戸田健（つくりば）

制作協力：株式会社つくりば

制作著作：株式会社フジテレビジョン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/3092 （配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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