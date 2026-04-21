神保町駅徒歩2分の好立地に“Web会議難民”を救うコワーキングスペース「いいオフィス神保町 by I SPACE」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下「いいオフィス」）は、Booth Lab株式会社が運営するコワーキングスペース「I SPACE」に、当社が開発した省人化システム「E Solution」を導入したことをお知らせいたします。

省人化運営システム「E Solution」導入の背景

ワークブースの企画・設計から製造までを一貫して手がける専門メーカーであるBooth Lab株式会社は、自社製品の強みを活かしたコワーキングスペースの拠点立ち上げを計画していました。

システム導入を決めた最大の背景として、拠点立ち上げに伴い「予約・契約・請求・入退室管理」にかかるオペレーションを、可能な範囲で労力を無くす（省人化する）必要がありました 。そこで注目したのが「いいオフィス」の存在です。

いいオフィスは全国に800店舗以上の展開実績があるため、問い合わせ対応や月次集計も含め、すでに標準化されている基幹システムおよび省人化パッケージを使えることが導入に向けた大きな後押しとなりました。

省人化運営システム「E Solution」を選んだ理由

- 運営を早期にスムーズに整えられる- 予約・契約・請求・入退室を一元管理し、省人化できる- 拠点拡大時も同じ運用で回せ、データで稼働率や売上を可視化できる

上記の中でも、自社の課題解決に大きく貢献する決定的なポイントとなったのは、「予約から請求、入退室までを一元化でき、無人運営でも効率よく回る仕組みやアドバイスが最初から得られる点」でした。

いいオフィス本部が蓄積したノウハウによる初期からの手厚いサポートが、事業展開への大きな安心感に繋がっています。

今後は神保町をモデルケースに、テレカンブース(個室)を軸に稼働の効率化とシステムによる省人化を図り、複数拠点展開へと拡大して安定収益化を進めていく方針です 。

「いいオフィス神保町 by I SPACE」店舗紹介

テレワークがすっかり定着した今、多くの人が「カフェやオープンスペースでは周りの声が気になって集中できない」「自分の話し声が迷惑になっていないか心配」という「Web会議難民」の悩みを抱えています。

そんな現代のワーカーの悩みをまるごと解決するために誕生したのが、「いいオフィス神保町 by I SPACE」です。

1. 全11席が完全個室！周囲を気にしない「心理的安全性」

最大の特徴は、施設内の全11席すべてが防音性に優れた完全個室の「テレカンブース」であることです。周囲の視線や音を一切気にすることなく、白熱したWeb会議から、一人で黙々と資料作成に没頭する極限の集中状態まで、物理的な移動なしにシームレスに移行できます。

2. ノートPCひとつでOK。至れり尽くせりの無料設備

運営元のBooth Labが自社製品の強みを活かし、ブース内には外部モニター、各種充電ケーブル、HDMIケーブルを標準装備。瞬時にデュアルモニター環境を構築できます。長時間の作業でも疲労を感じさせないホスピタリティを提供します。

3. スマホ1つで24時間利用可能

施設の利用に面倒な手続きや受付での待ち時間は一切ありません。専用アプリ「いいアプリ」を使えば、事前の空席検索・予約から、到着時のQRコードによるスマート解錠、キャッシュレス決済まで、すべてがスマートフォン上で完結します。全席指定席のため、ドロップインでも「せっかく行ったのに座れない」という心配は無用です。

営業時間や料金プランなどの詳細はこちらをご覧ください。

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/chiyodaku/jinbocho-by-ispace

省人化運営システム「E Solution」の特徴

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム「E Solution」。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能。

「E Solution」を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

詳細は下記をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』に関するお問い合わせはこちらから

https://e-office.space/contact

株式会社いいオフィス 企業情報

■会社概要

本社：東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役 龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

■関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X：https://x.com/ii_office