Dual Grit FC、元サッカー日本代表・大久保嘉人氏率いるFC Sol Nacienteと特別マッチを開催

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山木智史、以下「当社」）が運営するDual Grit FCは、元サッカー日本代表・大久保嘉人氏が率いるFC Sol Nacienteと特別マッチを2026年5月10日(日)に開催いたします。

本試合は、「競技かキャリアか」というアスリートの二者択一の常識を変える新たな挑戦を掲げるDual Grit FCと、「日本をW杯優勝に導くストライカーを育てる」というビジョンを掲げるFC Sol Nacienteという、異なる領域で挑戦を続ける両クラブが交わる一戦です。

Dual Grit FC 概要 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000034549.html

Dual Grit FCが仕掛ける、挑戦者同士の交差点

Dual Grit FCは、「競技かキャリアか」という従来の二者択一に対し、両立を前提とした新たなキャリアのあり方を提示するフットボールクラブとして2026年2月に始動しました。

本マッチは、その思想を体現する場として企画したものであり、異なるバックグラウンドを持つ挑戦者同士が交わることで、サッカーの新たな可能性を提示することを目指しています。

対戦相手である FC Sol Naciente(https://www.fc-solnaciente.com/) は、元サッカー日本代表・大久保嘉人氏が立ち上げた、次世代ストライカー育成プラットフォームです。「日本をW杯優勝に導くストライカーを育てる」という独自のビジョンのもと、育成大国スペインを起点とした挑戦を進めています。

FC Sol Nacienteは、スペイン・バルセロナのカタルーニャ州4部リーグへ2026-2027シーズンからの参入を予定しており、

- 「バルセロナの観光名所になるクラブづくり」- 「アマチュアカテゴリーからラ・リーガ（スペイン1部リーグ）を目指す」- 「日本をW杯優勝に導くストライカーを育てる」

という、既存の枠組みにとらわれないビジョンを掲げています。

その根底にあるのは、単に勝敗を競うだけでなく、クラブそのものが人を惹きつけ、夢や挑戦の起点となる存在であるべきだという考え方です。

とりわけ、次世代のストライカー育成というテーマは、日本サッカーの未来を見据えた挑戦の一つであり、競技の枠を超えて多くの人に可能性を感じてもらえるテーマでもあります。

Dual Grit FCとしても、「競技かキャリアか」という従来の枠組みにとらわれない新たな価値創出を目指す中で、こうした挑戦に強く共感し、本試合の開催に至りました。

■ 試合概要

・日程：2026年5月10日（日）

・対戦：Dual Grit FC vs FC Sol Naciente

・会場：富士通スタジアム川崎

・キックオフ：18:50（予定）

・試合形式：45分×2本（予定）

・入場料：無料

本試合では、報道関係者の皆さまに向けた取材機会をご用意しております。

当日は、以下の取材対応が可能です。

- 元サッカー日本代表・大久保嘉人氏（FC Sol Naciente代表）への囲み取材- Dual Grit FC選手・スタッフへの個別取材- クラブのビジョンや取り組みに関するコメント取得

取材を希望される方は、以下申込フォームより事前申請をお願いいたします。

取材申込フォーム(報道関係者用) :https://forms.gle/8yqtMazUMyTonPRr9

なお、観戦を希望される方は、以下フォームよりお申込をお願いいたします。

※当日、現地でのお申込みも可能です。

※事前にお申込みいただいた方は、特別マッチを優先席にてご案内いたします。

観戦申込フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebc2mc_xAuKi57bhZlRkz0oM9qpr5RdUoW0KKe4_oDeF6Zwg/formResponse

■ サッカーの可能性を広げる実践の場へ

本試合は、単なる親善試合にとどまらず、それぞれのクラブが掲げる思想や挑戦をピッチ上で体現する場として位置づけています。

Dual Grit FCとしても、FC Sol Nacienteが掲げる次世代ストライカー育成という挑戦に共感し、本試合を通じてその可能性を発信してまいります。

両者の取り組みが交わることで、サッカーの新たな可能性や次世代ストライカー育成への挑戦を、よりリアルな形で社会に届けてまいります。

大久保 嘉人｜FC Sol Naciente 代表/元サッカー日本代表

今回、Dual Grit FC様と特別マッチを開催できることを大変うれしく思います。

FC Sol Nacienteでは現在「ストライカー発掘トライアウト」を実施しており、その最終選考の対戦相手としてDual Grit FC様が最もふさわしいと考えました。

「デュアルキャリア」という新たな挑戦や、下位カテゴリーから上位を目指す姿勢に、私たちの取り組みとの共通点を感じ、深く共感しております。

本試合を通じて、両クラブのビジョンを多くの方に知っていただければ幸いです。

合津 裕貴｜Dual Grit 統括責任者

FC Sol Naciente様との特別マッチを開催させていただけることを大変光栄に思っております。

DualGrit FCは、「挑み続ける人に両立という選択肢を」というVisionのもと、競技と仕事の両立を通じて、新たな形のデュアルキャリア人材の育成・輩出に挑んでいます。

一方で、FC Sol Naciente様も、日本をワールドカップ優勝に導くストライカーの育成、LaLiga挑戦を掲げ、次世代人材の育成・輩出に本気で向き合っているクラブです。

両者に共通しているのは、既存の当たり前をなぞるのではなく、業界を変える次世代人材を育て、世に送り出そうとしている点だと考えています。だからこそ今回の取り組みは、単なるトレーニングマッチではなく、未来のサッカー業界に新しい基準を生み出していく挑戦同士が交わる機会だと捉えています。

5月10日の特別マッチを通じて、競技かキャリアかの二者択一ではない、新たな選択肢の存在を示し、サッカー業界における人材育成・輩出の新しいあり方を少しでも前に進めてまいります。ぜひ多くの方に現地でその挑戦を見届けていただければ幸いです。

■Dual Grit FCについて

Dual Grit FCは、株式会社Re-grit Partnersが運営するフットボールクラブです。「競技かキャリアか」という従来の二者択一に一石を投じ、サッカーとビジネスの両立を前提とした新たなキャリアのあり方を提示しています。競技力の向上と個人の成長を両立することで、サッカーを起点とした新たな価値創出を目指しています。

■組織概要- クラブ名：Dual Grit FC- 運営会社：株式会社Re-grit Partners- 本拠地：東京都千代田区- 設立：2026年2月- 活動内容：社会人サッカークラブの運営、選手育成、キャリア支援 ほか- コンセプト：「競技かキャリアか」という二者択一を超えた、両立型フットボールクラブ