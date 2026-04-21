ラクサスとワールドが連携、社員参加型の衣料回収プロジェクト「エコロモ キャンペーン」を実施

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグのシェアリングサービス「Laxus（ラクサス）」を運営するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島市中区、代表取締役 社長執行役員：高橋 啓介）は、株式会社ワールド（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木 信輝）が展開する「ワールド エコロモ キャンペーン」に参画し、社内での衣料回収を開始しました。

◼️ 「ワールド エコロモ キャンペーン」について

「エコロモ衣料回収BOX」に衣類を投入する社員の様子

「エコロモ」とは、“エコロジー”と“衣（コロモ）”をかけ合わせたワールド独自の造語です。

ワールドグループでは“不用になった洋服も、まだ価値があるならば必要とする誰かの手に届けたい”

という想いのもと、2009年秋から社会貢献活動の一環として、お客様の不用な衣料品をお引き取りし、リサイクルパートナーと連携してリサイクル・リユースを行う「ワールド エコロモ キャンペーン」を実施してきました。

開始した2009年からの累計で2,065万点の衣料品を回収し、収益金は支援を必要とする子どもたちの未来を支えるために寄付を続けています。

回収衣料品の販売による収益金は、以下の団体を含む、子どもたちの支援に役立てられています。

・東日本大震災ふくしまこども寄附金

・東日本大震災みやぎこども育英募金

・あしなが育英会

・公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金

・日本赤十字社

・日本ユニセフ協会 ほか

ワールド エコロモ キャンペーン

https://corp.world.co.jp/csr/pdf/world_ecoromo.pdf

◼️ 社員参加型のサステナブル活動を本社でスタート

当社では、「ワールド エコロモ キャンペーン」への参画にあわせ、広島本社内に「エコロモ衣料回収BOX」を設置し、社員を対象とした衣料回収を実施しています。

本取り組みは、日常業務の延長線上でサステナブルな行動に参加できる機会を創出することを目的とした、社員参加型の社内プロジェクトです。

社員からは、「まだ着られる服を次の誰かへ」というエコロモの考え方に共感する声が寄せられており、不要になった衣料を廃棄物としてではなく、次につなぐ資源として捉える意識が社内に広がっています。回収BOXには、日常着を中心としたさまざまな衣料品が集まり、衣料を通じた循環の取り組みが社内で着実に浸透しています。

今回の社内実施を通じて、社員一人ひとりがモノの価値や循環について改めて考えるきっかけとなり、企業として推進するサステナブルな取り組みを、より身近に感じられる機会となっています。

当社では今後も、社員一人ひとりの意識や行動につながる取り組みを大切にしながら、循環型社会の実現に向けた活動を続けていきます。

◼️ “捨てない社会”をともにつくる、ワールドとの連携

当社は、ブランドバッグのシェアリングサービスを通じて“捨てない社会”の実現を目指し、創業以来、バッグの廃棄ゼロ運用を継続してきました。

今回のエコロモキャンペーンへの参画は、モノを長く大切に使い続けることや、まだ価値のある衣料を必要とする人へ循環させること、そして子どもたちの未来につながる社会貢献へとつなげていくという、ワールドとラクサス双方の理念が一致したことによって実現した取り組みです。

当社では今後も、循環型社会の構築に向けた取り組みを推進し、企業としてサステナブルな社会貢献活動を継続していく考えです。

【株式会社ワールド 会社概要】

本社所在地：神戸市中央区港島中町6-8-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝

上場市場：東証プライム（証券コード：3612）

コーポレートサイト：https://corp.world.co.jp/

婦人服・紳士服・雑貨など多岐にわたる商品を取り扱い、国内外で多数のブランドと店舗を展開。さらに、自社が培ったノウハウやシステム基盤を外部にも提供し、ファッション産業の共通基盤「ワールド・ファッション・エコシステム」の確立を推進。

【ラクサス・テクノロジーズ株式会社】

本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7675万6180円

上場市場：東証グロース（証券コード：288A）

事業内容：ブランドバッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr_world_ecoromo2026

コーポレートサイト：https://corp.laxus.co/?adv=pr_world_ecoromo2026

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。



