会社売却の「最初の相談先」が9割を決める――新刊『会社を売るって、こういうこと。～オーナー社長のためのM&A完全ガイド～』を4月20日に発売――後継者不在に悩むオーナー社長に向けた実践的なM&A戦略書

株式会社フォーウェイ

株式会社フォーウェイ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：仲山 洋平）は、森沢雄太（株式会社M&Aプレップホールディングス 代表取締役）による新刊『会社を売るって、こういうこと。～オーナー社長のためのM&A完全ガイド～』を2026年4月20日（月）に発売いたします。

本書は、会社売却において最も重要な「最初の相談先の選び方」から、売却価格を最大化するための実務までを体系的に解説した一冊です。

後継者不在や事業承継に課題を抱えるオーナー経営者に向けて、後悔しないM&Aの進め方を提示します。

■本書の概要

『会社を売るって、こういうこと。～オーナー社長のためのM&A完全ガイド～』は、M&A仲介・アドバイザリーの現場で多数の案件を手がけ、さらに投資ファンド側としての実務経験も持つ著者・森沢雄太氏の知見をもとに、会社売却を検討する経営者が直面する課題に対して実践的な解決策を提示する一冊です。

近年、日本では後継者不在問題が深刻化し、M&Aは事業承継の有力な選択肢として注目されています。一方で、M&A市場の拡大に伴い、経験の浅いアドバイザーの増加やトラブルの多発といった課題も顕在化しています。

本書では、こうした現状を踏まえ、

・売却価格の決まり方

・企業価値を高めるための準備

・買い手企業の見極め方

・交渉の進め方

・M&Aに潜むリスクと回避策

といった重要論点を、実務ベースでわかりやすく解説。

特に、「誰に最初に相談するかで結果の9割が決まる」という視点から、顧問税理士や金融機関、仲介会社など、それぞれの立場の違いと注意点を具体的に提示している点が大きな特徴です。

本書を読むことで、経営者は会社売却を“運任せのイベント”ではなく、“再現性のある経営プロジェクト”として進めることが可能になります。

■本書の見どころ

- M&Aの成否を分ける「最初の相談先」の選び方を徹底解説- 売却価格を大きく左右する経営者のNG行動と改善ポイントを提示- 仲介会社・FA・金融機関などの役割の違いと正しい使い分けがわかる- 投資ファンド視点も踏まえた「買い手の本音」と見極め方を公開- 業界の構造や裏側まで踏み込んだ、他書にはないリアルな実務知見

■著者プロフィール

森沢雄太（もりさわ ゆうた）

外資系銀行でのウェルスマネジメント業務を経て株式会社日本M&Aセンターに入社。

入社後は主に譲渡側のアドバイザー業務に携わり、トップクラスの契約数、成約数を誇る。

2016年に野村證券株式会社へ出向、その後、株式会社日本M&Aセンター証券部、福岡支社の立ち上げに従事。製造業を中心に100件以上の成約に関与。

2018年、株式会社日本投資ファンドの立ち上げに参画。主に各仲介会社、ファイナンシャルアドバイザリー会社、提携金融機関のソーシングから積極的に支援し、優良案件を獲得、自社の投資実行に繋げると共に、投資先の取締役として実際に経営に関与し、赤字見込みの先のターンアラウンドに成功。

M&Aアドバイザリーにおけるソーシング、投資実行業務、PMIでのハンズオン支援にて国内有数の実績を持つ。その後、独立し、合同会社M&Aプレップ、株式会社企業経営支援機構、一般社団法人M&Aセカンドオピニオン協会を設立し、代表に就任。

その後HD化に伴い株式会社M&Aプレップホールディングスを設立。現在ではM&A、経営戦略の専門家であるが実務者ではない中立的な立場で事業を行う。

▼株式会社M&Aプレップホールディングス（同社グループ株式会社企業経営支援機構ウェブサイト）

https://bizprep.jp/

■書誌情報

書名：会社を売るって、こういうこと。～オーナー社長のためのM&A完全ガイド～

著者：森沢雄太

発売日：2026年4月20日（月）

定価：1,700円（税別）

判型：四六判

ページ数：224ページ

発行：株式会社フォーウェイ

発売：株式会社パノラボ

ISBN：978-4-910786-17-9

■販売ページ（リンク一覧）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4910786171/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/

全国の主要書店・オンライン書店にて発売

■株式会社パノラボ（出版社） 会社概要

社名 株式会社パノラボ

設立 2021年11月4日

代表取締役 仲山 洋平

本社 東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル2F

電話番号 03-6433-7587（書店注文対応用）

※その他、広報・出版に関するお問い合わせは株式会社フォーウェイまでお願いいたします。

■株式会社フォーウェイ（発行元） 会社概要

社名 株式会社フォーウェイ

設立 2020年9月2日

代表取締役 仲山 洋平

本社 東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル2F

電話番号 03-6433-7585

URL https://forway.co.jp/

■お問い合わせ窓口

株式会社フォーウェイ 担当 江崎 雄二

Tel：03-6433-7585

Email：info@forway.co.jp