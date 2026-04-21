【着るだけで備える】EN388最高レベルの防刃性能を日常インナーで実現した『クリペウス プレミアム防刃インナーシャツ』Makuakeにて期間限定先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、日常の中で無理なく着用できる防刃インナーウェア「クリペウス プレミアム防刃インナーシャツのプロジェクトを、2026年4月21日より応援購入サービス・Makuakeにて開始いたします。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/clipeus/(https://www.makuake.com/project/clipeus/)

※プロジェクトは「2026年5月30日」までの限定販売となります。

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【何もしていない不安を、着るだけで解消】

重装備に頼らず、日常インナーとして毎日着続けられる防刃という選択--それが、クリペウス プレミアム防刃インナーシャツです。

航空宇宙分野でも使用される高機能繊維「UHMWPE（超高分子量ポリエチレン）」を採用。

圧倒的な強度と軽さを両立し、何もしていない不安を着るだけで解消する一着が誕生しました。

商品の主な特徴

☑ 世界基準の耐切創レベル【EN388/レベル5】

☑ 肌触りや通気性を損なわないよう一般的な衣類に近い着用感を実現

☑ インナーとしての隠匿性

☑ 普段使いの強い味方【軽量・柔軟・伸縮性】

☑ 超高分子繊維（UHMWPE）使用×信頼の検査データ

世界基準の耐切創レベル

クリペウス・防刃インナーシャツは欧州の安全規格「EN388」において、刃物に対する耐性で最高ランクの「レベル5」相当の性能を実現しています。

切りつけだけでなく刺突にも対応する防刃素材を使用＆体の中心部を覆うインナー型設計により、日常の中で備えているという安心感につながります。

※防刃性能は素材特性および構造によるものです。

着ていることを忘れる快適さ

「防刃対策は気になるけれど、大げさな装備には抵抗がある⋯」そんな方が最初に選びやすいインナー型を採用し、一般的な衣類に近い着用感を実現しました。

防刃ベスト特有の重さを感じにくい設計で、いつも使っているインナーシャツのような使い心地を目指しました。

高い隠匿性

厚みを抑えた設計により、シャツやジャケットの下に着用しても外見から防刃ウェアを着ていることがぱっと見では分かりません。防刃層を体の中心部に配置しながら、日常動作を妨げないようストレッチ性のある構造と組み合わせることで、毎日着られるインナーとして成立する設計を目指しました。

軽量・柔軟・伸縮性

高い防護性能を持ちながら、スポーツウェアのような柔軟性や伸縮性を併せ持っています。着ていることを意識しにくいフィット感で、日常動作を妨げにくい生地構造を採用しています。

信頼の検査データ

曖昧な表現ではなく、国際的な第三者機関による厳格な試験（EN388）に基づいた数値を公開しており、信頼性が担保されています。切断耐性・突き刺し耐性の両面で評価を行っており、科学的根拠に基づいた安全性を提示しています。

※EN388：防護手袋・防護素材に用いられる国際安全規格

メンテナンスの容易さ

特殊な素材でありながら、家庭用洗濯機で洗うことができ、衛生的に使い続けられる実用性の高さがあります。

リターン

最大割引44%（5個セット）、割引44％など、Makuake限定のリターンが用意されています。

製品概要

メンズとレディースで襟と袖の形が異なります。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【毎日の防刃対策】重装備はいらない、気軽に毎日着られる防刃インナー

【期間】：4/21(火)８：00～5/30(土)20：00

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/clipeus/

【早期予約特典】：最大44%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/