Eventide/Newfangled Audioの音声加工プラグイン取扱開始、記念セール最大75%OFF（4/20～4/30）
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株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京都中央区）は、2026年4月20日より、米国Eventide社のプラグイン・ソフトウェア製品および同社パートナーブランド「Newfangled Audio」製品の国内取り扱いを開始します。
ニュースリリース
https://dirigent.jp/blog/release-eventide-plug-ins
Eventide ブランドについて
Eventideは50年以上にわたりオーディオ技術の革新を続け、長年培ってきた高度な技術を惜しみなく詰め込んだ、数々の賞に輝く画期的なエフェクトプラグインを開発しています。プロフェッショナル品質を誇るこれらのソフトウェア製品は、世界中のスタジオやクリエイターに広く愛用されています。
Newfangled Audio ブランドについてNewfangled Audioは、プロオーディオ分野における新たな信号処理技術の研究開発を目的として、元EventideのエンジニアであるDan Gillespieによって設立されました。同ブランドのプラグインは、音楽制作の現場で求められる「直感的な操作性」と「圧倒的な音質」を両立しており、プロフェッショナルからアマチュアまで幅広いクリエイターに支持されています。
Newfangled Audioの製品は、同ブランドによって開発され、Eventideによって販売されています。
製品サポートは「Eventide製品マイページ」にて受け付け、利用にはユーザー登録および製品登録が必要です。なお、取り扱い開始以前に購入したユーザーについても、国内正規流通品である場合に限り、同様の手続きによりサポートを継続提供します。
購入前のご相談は、ディリゲントWebサイトの「お問い合わせ」フォームにて受け付けています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京都中央区）は、2026年4月20日より、米国Eventide社のプラグイン・ソフトウェア製品および同社パートナーブランド「Newfangled Audio」製品の国内取り扱いを開始します。
ニュースリリース
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Eventide ブランドについて
Eventideは50年以上にわたりオーディオ技術の革新を続け、長年培ってきた高度な技術を惜しみなく詰め込んだ、数々の賞に輝く画期的なエフェクトプラグインを開発しています。プロフェッショナル品質を誇るこれらのソフトウェア製品は、世界中のスタジオやクリエイターに広く愛用されています。
Newfangled Audio ブランドについてNewfangled Audioは、プロオーディオ分野における新たな信号処理技術の研究開発を目的として、元EventideのエンジニアであるDan Gillespieによって設立されました。同ブランドのプラグインは、音楽制作の現場で求められる「直感的な操作性」と「圧倒的な音質」を両立しており、プロフェッショナルからアマチュアまで幅広いクリエイターに支持されています。
Newfangled Audioの製品は、同ブランドによって開発され、Eventideによって販売されています。
製品サポートは「Eventide製品マイページ」にて受け付け、利用にはユーザー登録および製品登録が必要です。なお、取り扱い開始以前に購入したユーザーについても、国内正規流通品である場合に限り、同様の手続きによりサポートを継続提供します。
購入前のご相談は、ディリゲントWebサイトの「お問い合わせ」フォームにて受け付けています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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