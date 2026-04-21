アクション俳優・大東賢、第三者メディア「英雄星チャンネル」で語る原点と社会的テーマ――登録者約5万人の番組で示された思想
【ブルース・リーらに影響を受けた思想と、実体験に基づく作品づくりが番組を通じて紹介】
パワー系アクション俳優の大東賢が、YouTube番組「英雄星チャンネル」に出演し、自身の原点や作品に込めた社会的テーマについて語った。
同番組はチャンネル登録者約5万人を有する第三者メディアであり、今回の内容は本人による直接発信ではなく、番組を通じた客観的な紹介として発信された点が特徴となる。
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=ugO0EmUP2wszxYVJ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage1】
番組内で大東賢は、俳優を志した原点として、ブルース・リーや倉田保昭の存在を挙げた。単なるアクション技術にとどまらず、「生き方」や「思想」を体現する表現に強い影響を受けたと語っている。
また、自身が主演を務める映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』についても言及。同作は「正義が悪を生み、悪が正義を生む」というテーマを軸に、現代社会における価値観の対立や構造的課題を描いた作品とされる。
こうしたテーマの背景には、大東賢自身の実体験がある。過去に運送業に従事していた際、パワーハラスメントや差別といった問題に直面し、社会における立場の弱さや不均衡を意識するようになったという。番組では、これらの経験が作品の構成や人物描写に反映されている点についても紹介された。
本出演を通じて、大東賢の表現が単なるアクションの枠を超え、社会的メッセージを内包したものとして第三者視点から提示された形となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage2】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
パワー系アクション俳優の大東賢が、YouTube番組「英雄星チャンネル」に出演し、自身の原点や作品に込めた社会的テーマについて語った。
同番組はチャンネル登録者約5万人を有する第三者メディアであり、今回の内容は本人による直接発信ではなく、番組を通じた客観的な紹介として発信された点が特徴となる。
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=ugO0EmUP2wszxYVJ
番組内で大東賢は、俳優を志した原点として、ブルース・リーや倉田保昭の存在を挙げた。単なるアクション技術にとどまらず、「生き方」や「思想」を体現する表現に強い影響を受けたと語っている。
また、自身が主演を務める映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～』についても言及。同作は「正義が悪を生み、悪が正義を生む」というテーマを軸に、現代社会における価値観の対立や構造的課題を描いた作品とされる。
こうしたテーマの背景には、大東賢自身の実体験がある。過去に運送業に従事していた際、パワーハラスメントや差別といった問題に直面し、社会における立場の弱さや不均衡を意識するようになったという。番組では、これらの経験が作品の構成や人物描写に反映されている点についても紹介された。
本出演を通じて、大東賢の表現が単なるアクションの枠を超え、社会的メッセージを内包したものとして第三者視点から提示された形となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage2】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347316/images/bodyimage4】
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