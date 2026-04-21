LINEのトーク履歴をPCから復元する方法
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは4月14日（火）に発表されました。今回のアップデートでは、トーク履歴の復元精度が向上しました。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/H2OEo
LINEの復元がしたいけれど、PCからできる方法はないかとお悩みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事ではLINEのトーク履歴をPCから復元する方法についてと、おすすめツールを紹介していきます。
Part1.LINEのトーク履歴を復元する方法
LINEのトーク履歴を復元する方法には以下のようなものがあります。
・バックアップから復元する（iCloud、GoogleDrive）
・LYPプレミアムバックアップから復元する
・データ復元ツールを使う
Part2.LINEのトーク履歴をPCから復元する方法
iPhoneの場合、バックアップからの復元が可能です。
ただし、Androidの場合はデータ復元ツールを使って復元する必要があります。
iTunesでのバックアップ時は、iPhoneの全てのデータが復元対象になるため、大切なデータは事前に退避させておくようにしましょう。
その上で以下の手順で復元を行ってください。
1.パソコンとiPadを充電ケーブルで接続します。
2.パソコンを起動し、iTunesを立ち上げてください。
3.画面左上にあるデバイスのマークを選択します。
4.「バックアップを復元」をクリックして、復元を行えば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage1】
Part3.【Android・iPhone両対応】LINEのトーク履歴をPCから復元する方法
このように、LINEをPCから復元する場合、iTunesバックアップが必要です。
ただし、Androidを使用しているという方や、バックアップを取得していない方もいらっしゃるでしょう。
そこでおすすめなのがデータ復元ツール UltData LINE Recoveryです！
UltData LINE RecoveryはLINEのデータ復元に特化したツールになります。
iPhoneとAndroid いずれにも対応しているため、機種変更の時にも役立ちます。もちろん、バックアップがなくても復元が可能です。
●UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/H2OEo
使い方は以下の通りです。
1.UltData LINE Recoveryを起動して、「デバイス」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage2】
2.失われたLINEデータをスキャンします」という画面が表示されます。「復元」のボタンをクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage3】
3.スキャンが開始されます。完了すると、見つかった復元できるデータが一覧形式で表示されるので、元に戻したいデータを選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage4】
後は「復元」を押せば完了です。このように、たったの3ステップでLINEのデータを復元することができます。
最後に
このように、LINEのトーク履歴の復元をPCから行うためにはiTunesバックアップが必要です。
ただし、バックアップを取っていない…という人も少なくはありません。そこでおすすめなのがデータ復元ツールになります。
UltData LINE Recoveryを使えば、Android・iPhoneいずれのLINEも復元することができます。加えて、スキャン精度も高いため高確率でトーク履歴を復元可能です。
もちろん、それ以外の写真や動画、連絡先などのデータ復元にも使えます。
困った際は、ぜひデータ復元ツールをお試しください。
●UltData LINE Recovery：https://x.gd/H2OEo
【関連記事】
・LINEのトーク履歴をPCから復元できる方法【Android/iPhone両対応】：https://x.gd/xA4Rr
・PC版LINEのトーク履歴をスマホへ同期する方法のご紹介：https://x.gd/pHoXs
【Tenorshare UltData LINE Recoveryについて】
Tenorshare UltData LINE RecoveryはiPhone/Androidいずれにも対応しているデータ復元ツールです。
LINEのトーク履歴を高確率で復元することができます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/H2OEo
LINEの復元がしたいけれど、PCからできる方法はないかとお悩みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事ではLINEのトーク履歴をPCから復元する方法についてと、おすすめツールを紹介していきます。
Part1.LINEのトーク履歴を復元する方法
LINEのトーク履歴を復元する方法には以下のようなものがあります。
・バックアップから復元する（iCloud、GoogleDrive）
・LYPプレミアムバックアップから復元する
・データ復元ツールを使う
Part2.LINEのトーク履歴をPCから復元する方法
iPhoneの場合、バックアップからの復元が可能です。
ただし、Androidの場合はデータ復元ツールを使って復元する必要があります。
iTunesでのバックアップ時は、iPhoneの全てのデータが復元対象になるため、大切なデータは事前に退避させておくようにしましょう。
その上で以下の手順で復元を行ってください。
1.パソコンとiPadを充電ケーブルで接続します。
2.パソコンを起動し、iTunesを立ち上げてください。
3.画面左上にあるデバイスのマークを選択します。
4.「バックアップを復元」をクリックして、復元を行えば完了です。
Part3.【Android・iPhone両対応】LINEのトーク履歴をPCから復元する方法
このように、LINEをPCから復元する場合、iTunesバックアップが必要です。
ただし、Androidを使用しているという方や、バックアップを取得していない方もいらっしゃるでしょう。
そこでおすすめなのがデータ復元ツール UltData LINE Recoveryです！
UltData LINE RecoveryはLINEのデータ復元に特化したツールになります。
iPhoneとAndroid いずれにも対応しているため、機種変更の時にも役立ちます。もちろん、バックアップがなくても復元が可能です。
●UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/H2OEo
使い方は以下の通りです。
1.UltData LINE Recoveryを起動して、「デバイス」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage2】
2.失われたLINEデータをスキャンします」という画面が表示されます。「復元」のボタンをクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage3】
3.スキャンが開始されます。完了すると、見つかった復元できるデータが一覧形式で表示されるので、元に戻したいデータを選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347169/images/bodyimage4】
後は「復元」を押せば完了です。このように、たったの3ステップでLINEのデータを復元することができます。
最後に
このように、LINEのトーク履歴の復元をPCから行うためにはiTunesバックアップが必要です。
ただし、バックアップを取っていない…という人も少なくはありません。そこでおすすめなのがデータ復元ツールになります。
UltData LINE Recoveryを使えば、Android・iPhoneいずれのLINEも復元することができます。加えて、スキャン精度も高いため高確率でトーク履歴を復元可能です。
もちろん、それ以外の写真や動画、連絡先などのデータ復元にも使えます。
困った際は、ぜひデータ復元ツールをお試しください。
●UltData LINE Recovery：https://x.gd/H2OEo
【関連記事】
・LINEのトーク履歴をPCから復元できる方法【Android/iPhone両対応】：https://x.gd/xA4Rr
・PC版LINEのトーク履歴をスマホへ同期する方法のご紹介：https://x.gd/pHoXs
【Tenorshare UltData LINE Recoveryについて】
Tenorshare UltData LINE RecoveryはiPhone/Androidいずれにも対応しているデータ復元ツールです。
LINEのトーク履歴を高確率で復元することができます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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