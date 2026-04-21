2026年4月17日、日本気圧バルク工業株式会社 東京ブレーメン動物専門学校に高気圧酸素ルームを導入 ～ペット向け酸素ケアの注目高まる中、次世代人材育成を支援～

2026年4月17日、日本気圧バルク工業株式会社 東京ブレーメン動物専門学校に高気圧酸素ルームを導入 ～ペット向け酸素ケアの注目高まる中、次世代人材育成を支援～