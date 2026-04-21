2026年4月17日、日本気圧バルク工業株式会社 東京ブレーメン動物専門学校に高気圧酸素ルームを導入 ～ペット向け酸素ケアの注目高まる中、次世代人材育成を支援～
日本気圧バルク工業株式会社（本社：静岡県静岡市駿河区）は、学校法人野上学園 東京ブレーメン動物専門学校に高気圧酸素ルームを導入したことをお知らせいたします。
本導入は、動物医療およびペットケア分野における新たな技術への理解を深め、実践的な教育環境の充実を目的としたものです。
■ 背景：ペット医療・ケアの高度化
近年、ペットは“家族の一員”として位置づけられるようになり、医療やケアに対するニーズも高度化・多様化しています。
その中で、酸素環境を活用したケアは、
・体調不良時のサポート
・術後の回復補助
・高齢ペットのコンディション維持
などの観点から注目を集めており、動物病院やペット関連施設での導入が進んでいます。
■ 教育現場での導入意義
東京ブレーメン動物専門学校では、実践的な教育を重視し、現場で求められる知識・技術の習得に力を入れています。
今回の高気圧酸素ルーム導入により、
・最新のペットケア技術への理解促進
・動物医療現場を想定した実習環境の整備
・学生の専門性向上
が期待されます。
■ 高気圧酸素ルームの特長
当社の高気圧酸素ルームは、
・安定した酸素環境の提供
・動物にも配慮した安全設計
・多様な用途に対応可能な柔軟性
を備えており、教育用途だけでなく臨床現場での活用も視野に入れた仕様となっています。
■ 今後の展開
日本気圧バルク工業株式会社は、ペット医療・ケア分野における酸素ルームの活用を推進し、教育機関との連携を通じて人材育成にも貢献してまいります。
今後も、動物と人が共に健やかに暮らせる社会の実現に向け、新たな価値提供を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347205/images/bodyimage1】
配信元企業：日本気圧バルク工業株式会社
本導入は、動物医療およびペットケア分野における新たな技術への理解を深め、実践的な教育環境の充実を目的としたものです。
■ 背景：ペット医療・ケアの高度化
近年、ペットは“家族の一員”として位置づけられるようになり、医療やケアに対するニーズも高度化・多様化しています。
その中で、酸素環境を活用したケアは、
・体調不良時のサポート
・術後の回復補助
・高齢ペットのコンディション維持
などの観点から注目を集めており、動物病院やペット関連施設での導入が進んでいます。
■ 教育現場での導入意義
東京ブレーメン動物専門学校では、実践的な教育を重視し、現場で求められる知識・技術の習得に力を入れています。
今回の高気圧酸素ルーム導入により、
・最新のペットケア技術への理解促進
・動物医療現場を想定した実習環境の整備
・学生の専門性向上
が期待されます。
■ 高気圧酸素ルームの特長
当社の高気圧酸素ルームは、
・安定した酸素環境の提供
・動物にも配慮した安全設計
・多様な用途に対応可能な柔軟性
を備えており、教育用途だけでなく臨床現場での活用も視野に入れた仕様となっています。
■ 今後の展開
日本気圧バルク工業株式会社は、ペット医療・ケア分野における酸素ルームの活用を推進し、教育機関との連携を通じて人材育成にも貢献してまいります。
今後も、動物と人が共に健やかに暮らせる社会の実現に向け、新たな価値提供を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347205/images/bodyimage1】
配信元企業：日本気圧バルク工業株式会社
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