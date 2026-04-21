【宮廷ラブコメディの傑作】中国時代劇「劉皇后の仰せのままに」が4月20日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月20日（月）より中国時代劇「劉皇后の仰せのままに」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347366/images/bodyimage1】
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中国時代劇「劉皇后の仰せのままに」のあらすじ
黒胖（こくはん）は、突如持ち上がった縁談に頭を抱えていた。彼女の住む仙葩（せんぱ）村には、男たちが早死にするという“呪い”が。占いの結果、呪いを解くためには、腐れ縁の“美顔王子”こと魚長崖（ぎょ・ちょうがい）と祝言をあげるべし――とのお告げが出たのだ。文通相手の宣（せん）様に嫁ぐのだと心に決めている黒胖は、母の勧めもあり、村を出ることに。都に行き、父さんを頼れと助言する母。聞けば、都にいる父とは“サソリ”とあだ名される奸臣・劉歇（りゅう・けつ）なのだという。折しも、都では若き皇帝の妻となる皇后選びの真っ最中で…。
キャスト
リー・ジアチー（李嘉蒅）『玉楼春～君に詠むロマンス～』
リー・ホンイー（李宏毅）『パラレル・ラブ～オレ様御曹司を社長にします！～』
チェン・シンユー（陳欣予）『同居人は名探偵～僕らの恋は迷宮入り～』
グオ・チョン（郭丞）『鳳舞伝 Dance of the Phoenix』
バイ・シュー（白澍）『天龍八部 レジェンド・オブ・デスティニー』
ワン・ドン（王東）『山河令』
ルー・ユーポン（陸宇鵬）
ワン・ワンジュエン（王婉娟）『天龍八部 レジェンド・オブ・デスティニー』
ヤン・ワンリー（楊万里）『山河令』
ヤオ・チエンユー（姚芊羽）
スタッフ
監督：シュー・フェイカン（徐恵康）『夕月花～三世を駆ける愛～』／原作：ゴー・ヤン（戈鞅）
脚本：リー・メン（李悶）、ヤン・ウェイチエン（楊韋倩）、ワン・ホン（汪洪）『半妖の司籐姫～運命に導かれた愛～』、イエ・ズー（葉紫）、ジャン・ユエシャン（張玥珊）、ヤン・ヨウラン（楊悠然）
撮影監督：パン・レンチョン（潘人誠）『運命の桃花～宸汐縁～』、ニエン・ルイウェン（粘瑞温）『古剣奇譚～天翔ける運命～』
美術監督：ホー・ヤオ（賀瑶）
音楽：ワン・ジアチョン（王嘉誠）
衣装・メイク統括：ジョイベル・チャン（陳楽勤）『夢幻の桃花～三生三世枕上書～』
【配信開始日】
2026年4月20日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/ryukogo?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/ryukogo?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「劉皇后の仰せのままに」のあらすじ
黒胖（こくはん）は、突如持ち上がった縁談に頭を抱えていた。彼女の住む仙葩（せんぱ）村には、男たちが早死にするという“呪い”が。占いの結果、呪いを解くためには、腐れ縁の“美顔王子”こと魚長崖（ぎょ・ちょうがい）と祝言をあげるべし――とのお告げが出たのだ。文通相手の宣（せん）様に嫁ぐのだと心に決めている黒胖は、母の勧めもあり、村を出ることに。都に行き、父さんを頼れと助言する母。聞けば、都にいる父とは“サソリ”とあだ名される奸臣・劉歇（りゅう・けつ）なのだという。折しも、都では若き皇帝の妻となる皇后選びの真っ最中で…。
キャスト
リー・ジアチー（李嘉蒅）『玉楼春～君に詠むロマンス～』
リー・ホンイー（李宏毅）『パラレル・ラブ～オレ様御曹司を社長にします！～』
チェン・シンユー（陳欣予）『同居人は名探偵～僕らの恋は迷宮入り～』
グオ・チョン（郭丞）『鳳舞伝 Dance of the Phoenix』
バイ・シュー（白澍）『天龍八部 レジェンド・オブ・デスティニー』
ワン・ドン（王東）『山河令』
ルー・ユーポン（陸宇鵬）
ワン・ワンジュエン（王婉娟）『天龍八部 レジェンド・オブ・デスティニー』
ヤン・ワンリー（楊万里）『山河令』
ヤオ・チエンユー（姚芊羽）
スタッフ
監督：シュー・フェイカン（徐恵康）『夕月花～三世を駆ける愛～』／原作：ゴー・ヤン（戈鞅）
脚本：リー・メン（李悶）、ヤン・ウェイチエン（楊韋倩）、ワン・ホン（汪洪）『半妖の司籐姫～運命に導かれた愛～』、イエ・ズー（葉紫）、ジャン・ユエシャン（張玥珊）、ヤン・ヨウラン（楊悠然）
撮影監督：パン・レンチョン（潘人誠）『運命の桃花～宸汐縁～』、ニエン・ルイウェン（粘瑞温）『古剣奇譚～天翔ける運命～』
美術監督：ホー・ヤオ（賀瑶）
音楽：ワン・ジアチョン（王嘉誠）
衣装・メイク統括：ジョイベル・チャン（陳楽勤）『夢幻の桃花～三生三世枕上書～』
【配信開始日】
2026年4月20日（月）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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【配信形態】
見放題・単品レンタル
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