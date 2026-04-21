株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（本社：東京都港区、以下UPC）は、大学キャンパス内のインタラクティブ型デジタルサイネージサービス「情報ナビ」（株式会社情報ナビ）への掲載を開始しました。拡大するキャッシュレス・インバウンド決済市場の最前線を担う企業として、次世代を担う学生との接点づくりを強化します。

発信をおこなう背景

日本国内のキャッシュレス決済比率の上昇と訪日外国人によるインバウンド需要の回復を背景に、決済インフラを担う企業への注目が高まっています。UPCはクレジットカード・電子マネー・国内QRコード決済・海外モバイルウォレット（Alipay、WeChat Pay等）を含む30種類以上の決済手段を一括導入できるマルチ決済プラットフォーム「UnivaPay」を展開し、EC・オンラインビジネスをはじめ飲食・小売事業者の決済体験を全国規模で支えています。

一方で、FinTech・決済分野は学生にとってまだ身近に感じにくい業界でもあります。「まず知ってもらう」ことが採用・ブランディングの出発点と判断し、学生の日常動線上に設置されたデジタルサイネージを活用した採用広報活動を開始しました。

取り組み概要

今回活用する「情報ナビ」は、大学構内に設置されたタッチパネル式のインタラクティブ型デジタルサイネージで、学生が能動的に企業情報を閲覧できる仕組みを持つサービスです（株式会社情報ナビ提供）。UPCは同サービスを通じて、所在地・事業内容・若手社員の活躍事例・働く環境など10項目の企業情報を学生へ届けます。

「Be the first to fail.（誰よりも早く失敗しよう）」を企業バリューに掲げ、新卒・若手が早期から裁量を持って動ける環境、有給取得・育休産休後の復職を支える制度面の充実も、あわせて発信していきます。

今後の展開

今回の取り組みを通じ、決済という社会インフラに関わる仕事の面白さを、より多くの学生に届けていきます。UPCのバリューやカルチャーに共鳴する人材との出会いを大切にしながら、ブランドの認知形成を着実に積み上げていく考えです。

代表コメント

「キャッシュレスとグローバル決済が当たり前になる時代に、その仕組みを作る側に立てる仕事があることを、まず多くの学生に知ってほしい。好奇心と行動力があれば、業界知識はあとからついてくる。一緒に、まだ世の中にない決済体験を作りましょう。」

会社概要

社名：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 所在地： 【本社】 東京都港区六本木3丁目16番35号 イースト六本木ビル2F 【大阪】 大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル3F 事業内容： 決済代行事業（PSP） 決済サービス＆ソリューション ー UnivaPay（univapay.com） 現地消費型ふるさと納税「ココふる」 コーポレート：univapaycast.com 採用情報：univapaycast.com/recruit/ 設立：2001年

■ 本件に関するお問い合わせ 会社名 ：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 担当部署：セールスマーケティング部 E-mail ：pr@univapayc.com