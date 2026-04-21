創設79年を迎える医療法人財団興学会(所在地：東京都千代田区、理事長：白井 清士)が運営する新橋歯科医科診療所と赤坂歯科診療所の2院では、2026年4月より、マイクロスコープ（顕微鏡）とレーザー機器「Fotona ライトウォーカー」を用いた新サービス『麻酔を使わないレーザー低侵襲ケアプラン』の提供を開始いたしました。 新年度・新生活が始まる4月は歯科検診の需要が高まる時期ですが、「治療の痛み」や「ドリルの音」への恐怖心から受診をためらう層が依然として多い現状があります。本プランは、そうした心理的ハードルを取り除き、「削る量を最小限に抑える」ことを目的とした専門プログラムです。

なぜ今「レーザー治療」の新プランなのか

どんなに技術に優れた名医が、虫歯をドリルで取り除く治療を施しても、ドリルの鋭い刃により、虫歯になっていない正常な歯質、言わば取り除かなくても良い健全な歯を虫歯と一緒に削り取ってしまいますが、レーザーは正常な歯質に水分を含んだ虫歯の部分だけを取捨選択して取り除く事が出来る究極の低侵襲治療です。しかもレーザーの熱により残った歯質が強化され虫歯になりにくく成るのです。

レーザー低侵襲ケアプランの特徴

1.病変部位の「超精密」な除去

マイクロスコープで視野を数十倍に拡大することで、肉眼では見えない微細な虫歯や感染部位を特定できます。「悪い部分だけを確実に取り除き、健康な歯を極限まで残す」という低侵襲な治療が実現します。

2.確実性の高い殺菌効果で再発を防止

根管治療（歯の根の治療）において特に威力を発揮します。マイクロスコープで複雑な根管の内部を隅々まで観察しながら、微細な枝分かれ部分に対して徹底した治療が可能になります。

3. 健康な組織の保護（削りすぎの防止）

ドリルなどの回転切削器具は、どうしても特有の不快な振動や機械音は発生してしまします。また、振動や勢いで健康な歯質まで削ってしまうリスクがあります。レーザーを使用すれば、ターゲットとなる組織だけを蒸散させることができるため、隣接する健康な歯や歯肉を傷つけるリスクを最小限に抑えられます。

▼レーザー機器「Fotona ライトウォーカー」を用いた治療動画はこちら https://youtu.be/xmAd5YoNKv8?si=OpEmMWTF7SYo98Fu

4. 止血・治癒の促進と術野の確保

レーザーには止血作用があるため、治療中の出血を抑えることができます。レーザーを使用することで、治療の精度とスピードが向上します。また、術後の組織の回復が早まるメリットもあります。

5. 診断と処置の同時並行

マイクロスコープで見つけたばかりの微細な異変（初期虫歯や小さな亀裂など）に対し、早期発見・早期治療の精度が飛躍的に高まります。その場でレーザーによる処置（殺菌や再石灰化の促進）を行うことができます。

厚生労働省の調査等では「歯科治療に対する恐怖心」が定期受診を妨げる大きな要因の一つとして挙げられています。

当院では、春の検診シーズンに合わせ、こうした不安を抱えるビジネスパーソンや学生の方々が安心して治療を受けられるよう、痛みの少ないレーザー治療をパッケージ化したプランを策定いたしました。

こんな方におすすめ

歯科恐怖症の方

レーザーは非接触、または低振動で治療が可能なため、精神的なハードルを大きく下げられます。

麻酔の注射を避けたい患者様・体質的に難しい方

レーザー治療は痛みが非常に少ないため、多くの場合で無麻酔での治療が可能です。

「可能な限り削りたくない」健康意識の高い方

虫歯に冒された部分だけを蒸散させるため、健全な歯質を削る量を最小限に抑えることが可能です。

再発を繰り返したくない方

レーザーには高い殺菌効果があるため、治療部位の細菌を除去し、処置後の再発リスクを低減させます。

忙しく、早期の回復を望む方

術後の炎症が抑えられやすく、傷の治り（組織の再生）が早いのが特徴です。ダウンタイムを最小限にしたい方に適しています。

1947年の創立以来、日本の歯科医療の質向上に寄与。常に世界基準の設備を導入し、患者様の負担を軽減する「痛くない・抜かない」治療を追求し続けています。

▼詳細情報はこちら https://www.kougakukai.com/blog/caries/laser

▼施術内容 施術名：根管治療（マイクロスコープ+レーザー） 施術の説明：マイクロスコープ（顕微鏡）を用いたレーザー治療を行います。 施術のリスク：虫歯の進行度合いよって、レーザー治療のみ治療を行うことが難しい場合があります。 施術価格：77,000円～（税込） ※保険対象外治療となります。 ※各治療期間・治療費は患者様の状況に応じて変わります。 ※相談料、検査料、調整料、オプション料等は含みません。

■診療所概要

診療所名：新橋歯科医科診療所 所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階 アクセス：JR線「新橋」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：祝日 URL：https://shinbashishika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://shinbashishika.com/contact/reserve/

診療所名：赤坂歯科診療所 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-18 オービス赤坂1F アクセス：東京メトロ「赤坂」駅 徒歩3分 診療時間 ： 9:30～13:00/14:00～18:30 定休日：日曜・祝日 URL：https://www.akasakashika.com/ ▼お問い合わせおよび予約はこちら https://www.akasakashika.com/contact/

■会社概要 商号 ： 医療法人財団興学会 代表者 ： 白井 清士 所在地 ： 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立 ： 1947年（昭和22年）6月 事業内容 ： 最先端歯科医療、美容医療

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 医療法人財団興学会 TEL：03-3526-3031