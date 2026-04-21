株式会社安堂プランニング(本社：栃木県足利市、代表：安堂 達也)は、2026年8月3日(月)から8月7日(金)までの5日間、全国の幼稚園・保育園・認定こども園の教職員を対象とした「夏期特別オンライン研修ウィーク2026」をオンライン開催いたします。





夏期研修ウィーク





■開催の背景

昨今、保育現場では保護者対応の難化や発達支援の必要性の高まり、そして痛ましい保育事故の防止など、教職員に求められる専門性がかつてないほど多角化しています。

日々の業務の中で「この対応でよかったのか」という不安を抱えながら働く先生方も少なくありません。





本研修は、幼稚園・こども園支援30年の実績を持つ安堂プランニングが、現場の先生方が直面する「正解の見えにくい課題」に対し、具体的かつ即効性のある「実践知」を提供することで、保育の自信とやりがいを取り戻していただくことを目的に企画されました。









■本研修の3つのポイント

【保育現場の5大課題を完全網羅】

保護者対応、事故予防、発達支援、学習指導、美術指導。現場が今、最も必要としているテーマを5日間で体系的に学び直せます。





【ストーリーを持つ超一流の専門講師陣】

水難事故で夫を亡くした経験から安全を説く講師や、自閉症児の母としての視点を持つ専門家など、理論だけでなく「心に響く言葉」を持つ実践派の女性講師5名が集結しました。





【園全体の底上げを支援する「圧倒的コストパフォーマンス」】

1講座3,300円(早期申込2,800円)という低価格設定に加え、1アカウントで複数名の同時視聴が可能。園内研修の教材として、全職員のスキルアップを最小限の負担で実現します。









■講師ラインナップと講座内容(一部抜粋)

【8月3日(月) 足達 香代子 氏(元女優・マナー講師)】

呼吸と発声から整える、保護者対応・職場連携の質を高める接遇術





【8月4日(火) 岡 まゆみ 氏(子ども安全講師)】

悲劇を繰り返さないための、理論と事例に基づく保育事故予防策





【8月5日(水) 立石 美津子 氏(自閉症スペクトラム支援士)】

子どもも保護者も救われる発達支援と、独自のひらがな指導法





【8月6日(木) 田宮 由美 氏(幼児教育家)】

五感を育み、「心の根っこ」を丈夫にする声掛けテクニック





【8月7日(金) 矢野 文子 氏(色彩・造形指導家)】

子どもの自由な表現を守る美術指導と、保護者への適切な伝え方









■開催概要

日時 ：2026年8月3日(月)～8月7日(金)

10:00～12:00／13:00～15:00

形式 ：完全オンライン

(Zoomによるリアルタイム配信 ＋ 8/31まで録画視聴可)

対象 ：幼稚園・保育士・認定こども園の教職員、幼児教育専門職、

保育に興味のある方(保護者も可)

受講料 ：1講座 3,300円(税込)／1アカウント

早期申込特典：6月30日までのお申込で 2,800円(税込)

申込方法 ：公式WEBサイト 幼稚園研修.com

( https://xn--8uqw7oxsg3u2a7dc.com/summer-online-training-2026/ )にて受付









■主催者からのメッセージ

「30年間、全国300以上の園をご支援してきた中で、私たちがいつも感じているのは、先生方には園をより良くする大きな力があるということです。子どもたちの笑顔も、保護者の信頼も、園の未来も、現場の先生方の力によって育まれていきます。

本研修は、単なる知識の習得ではなく、明日からの保育が楽しみになり、子どもたちや保護者との関わりに自信が湧いてくる、そんな前向きなエネルギーを持ち帰っていただくための時間です。学びが変われば、視点が変わります。視点が変われば、実践が変わります。そして実践が変われば、園は必ず変わります。

この夏、先生としてもう一段成長したい方、もっと前向きに仕事を楽しみたい方のご参加を、心よりお待ちしています。私たちは、一歩前へ進もうとする先生方を全力で応援します。」