【株式会社アルファメイル】日本性機能学会加入のお知らせ

株式会社アルファメイル

男性ヘルスケア総合ブランド「ナイトプロテイン（NIGHT PROTEIN）」を展開する株式会社アルファメイル（本社：神奈川県鎌倉市/代表：渡邉洋樹）は、2026年4月13日付で『日本性機能学会』へ加入したことをお知らせいたします。

日本性機能学会は、性機能障害の研究および隣接科学の進歩、普及を目的とする学会です。株式会社アルファメイルは、日本性機能学会に所属している企業として、医学的・科学的根拠に基づいたヘルスケアコンサルティングを行う体制を一層強固なものといたします。

■日本性機能学会加入の経緯と目的

性の分野は「穢らわしいもの」として目を背けられがちですが、少子化や不妊、レスによる離婚など、日本社会の根底を揺るがす深刻な課題が存在するのもまた事実です。

株式会社アルファメイルは創業からの6年間、「ナイトプロテイン」ブランドを通して性機能に悩む男性のヘルスケアに正面から向き合ってまいりました。

特に性機能を司る男性ホルモン「テストステロン」の低下は、性欲や勃起機能の低下に直結します。そこで、ナイトプロテインブランドでは毛髪からテストステロン値を計測できる「テストステロン検査キット」の提供や誰もが無料で男性ヘルスケアの悩みを相談できるLINE窓口サービスを展開し、専門家によるヘルスケアコンサルティングを行う体制作りに注力してまいりました。

事業を推進する中で、現在株式会社アルファメイルには1,000名以上の毛髪テストステロン検査データと、50,000名以上の男性から寄せられた生のデータが蓄積されております。

今後は弊社で蓄積した知見と日本性機能学会に所属することで得られる知見を融合し、より一層科学的・学術的に裏付けされた信頼度の高いサービスを展開したいとの想いから、この度加入させていただきました。

日本性機能学会に所属している企業として最新の知見を取り入れることは、株式会社アルファメイルが目指す「日本人男性のQoL向上」という目的達成の一助になると確信しております。

今後も社会課題の解決に立ち向かうリーディングカンパニーとして、ヘルスケアと医療の境をつなぐ架け橋となるべく、取り組んでまいります。

■日本性機能学会とは

日本性機能学会は、性機能障害の研究および隣接科学の進歩、普及を牽引する日本国内における性機能医学の中心的学術団体です。



歴史は非常に古く、欧米において本格的な性機能研究が開始される以前の1978年に「インポテンス研究会」として発足いたしました。国際的な学会である「International Society for Impotence Research」の設立（1984年）に大きく先駆けて創設された、世界的に見ても先見性の高い研究組織です。



現在、日本性機能学会は佐々木春明理事長（昭和大学藤が丘病院）を中心として、国内における性機能診療の厳格な標準を定めております。直近の功績として、辻村晃医師（順天堂大学医学部附属浦安病院教授）が作成委員長を務め、海法康裕医師や菊地栄次医師ら各領域の専門医が参画して編纂された『男性性機能障害診療ガイドライン 2025年版』の発刊が挙げられます。男性性機能障害診療ガイドラインは、全国の医療機関が勃起不全（ED）や加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）に対処する際の、科学的根拠に基づいた医学的指針となります。



日本性機能学会には、泌尿器科医をはじめ、内科、精神科、産婦人科の臨床医、解剖学や生理学を専門とする基礎医学の研究者など、人体メカニズムの解明に挑む多岐にわたる専門家が所属しております。発足当初の勃起機能の鑑別診断技術の研究から、最新のPDE5阻害剤無効例に対するメカニズム解明まで、日本性機能学会は常に最先端の医学的アプローチによる研究を推進しております。

■株式会社アルファメイルとは

株式会社アルファメイルは男性ヘルスケアのリーディングカンパニーです。



「日本人男性を世界一魅力的で自信あふれる存在に」というミッションを掲げ、「ナイトプロテイン」ブランドとして男性ホルモン「テストステロン」に着目した下記のサービスを展開しております。



●医療機関での採血を必要とせず、自宅から毛髪を郵送するだけでテストステロン量を計測できる毛髪ベーステストステロン検査キットの販売

●臨床試験データが豊富なテストステロンブースター（サプリメント）の開発・販売

●男性特有の悩みを抱える方が無料で相談できるLINE窓口の開設

●一次情報をもとに正しい男性ヘルスケア知識を提供するオウンドメディア『ナイトプロテインプラス』の運営



毛髪ベーステストステロン検査の提供においては、内分泌領域において国内トップクラスのシェアと知見を誇る大手製薬会社と提携体制を敷いております。



テストステロンブースターの開発・販売においては、最新の学術論文や国際的な展示会を常に精査し、優れた臨床データを有する素材を世界中から厳選して採用しております。



直近の事例として、二重盲検プラセボ対照臨床試験において遊離テストステロン値を74.11%上昇させた実績を持つ「テストインクリース」を、日本国内で初めて採用し、製品化をいたしました。



また、男性ヘルスケアの分野は誤った知識に基づく噂話や、怪しい業者による誘導など、不適切な情報が多いことも事実です。弊社では信頼度の高い情報をお届けすべく、複数の専門家による万全のサポート体制を敷いております。



メンズクリニック院長の丁秀鎮医師を顧問医師として招聘しているほか、社内には薬剤師をはじめ、アンチ・ドーピングの専門家であるスポーツファーマシスト、NR・サプリメントアドバイザー、NESTA-PFT（パーソナルトレーナー）といった男性ヘルスケアに精通した有資格者が常駐しています。



上記のとおり、株式会社アルファメイルは、科学的・学術的な知見に基づく製品とサービスを心がけています。

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本記事の引用・転載時は必ず出典としてブランド名「ナイトプロテイン（https://shop.nightprotein.jp/）」の記載をお願いいたします。

■会社概要

名称 ：株式会社アルファメイル

URL ：https://shop.nightprotein.jp/

設立 ：2018年2月8日

代表 ：代表取締役 渡邉 洋樹

所在地 ：〒247-0063神奈川県鎌倉市梶原19-2 古館ビル4F

事業内容：テストステロン検査キットの販売、テストステロンブースター（サプリメント）の開発及び販売、オウンドメディアの運営、ヘルスケアコンサルティングサービスの提供