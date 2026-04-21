埼玉・越谷の手作り指輪工房「ハッピーリボン」が、1日2組限定・貸切にこだわる理由

彩たま彫金くらぶ株式会社





埼玉県越谷市にある「ハッピーリボン」は、1日2組限定・貸切の手作り指輪工房です。

私たちが大切にしているのは、完成した指輪だけでなく、ふたりで作る時間そのものです。





ただ、ハッピーリボンが最初から今の形だったわけではありません。

価格のこと、体験のこと、工房のあり方を考え続ける中で、現在のスタイルにたどり着きました。

今回は、ハッピーリボンがなぜこの形にこだわっているのか、その背景をお伝えします。

オーダーメイド店から、手作り指輪工房へ





ひとりで始めた結婚指輪店

もともとは2014年に、一人でオーダーメイドの結婚指輪店としてスタートしました。

けれど、当時は思うように軌道に乗らず、試行錯誤を重ねる日々が続いていました。

「手作り指輪体験」との出会いが転機になった

転機になったのは2017年です。

業界の先輩方に「手作り指輪体験」という業態があることを教えていただいたことがきっかけでした。





その話に触れたとき、完成した指輪をお渡しするだけではなく、指輪を作る時間そのものにも価値が生まれるのではないかと感じました。

そして翌2018年、「1日2組限定・貸切」の手作り指輪工房ハッピーリボンとして再スタートしました。

価格ではなく、作る時間の価値に目を向けた





価格を魅力にしようと考えた理由

工房を再スタートするにあたり、当初は運営の軸を2つ考えていました。

ひとつは「低価格」、もうひとつは「組数限定・貸切」です。





当時、結婚指輪について「値段が高い」という声を耳にすることがありました。

ジュエリーやアクセサリーにあまり馴染みのない方にとって、10万円、20万円という価格に抵抗を感じるのは自然なことだと思います。





そのため、最初は価格面を分かりやすい魅力にできないかと考えました。

ただ、実際に運営してみると、この考え方は当店にはあまり合いませんでした。

お客様が求めていたのは、体験の満足度だった

実際にお客様と接する中で感じたのは、価格も大切ではあるものの、それ以上に「自分たちの手で指輪を作る体験」そのものに価値を感じていただいている、ということでした。





指輪づくりは、単に物を作る時間ではありません。

これから長く身につける大切なものを、自分たちの手で少しずつ形にしていく時間でもあります。





だからこそ、価格の分かりやすさを前面に出すよりも、作る時間そのものの満足度を高めることが、ハッピーリボンにとっては大切だと考えるようになりました。

1日2組限定・貸切にこだわる理由





落ち着いて過ごせる環境が、体験の質につながる

体験の満足度を高めるために、私が大切にしたのは「環境」と「気持ち」の2つです。





ひとつは、工房までのアクセスや、工房内で落ち着いて過ごせる雰囲気といった環境面です。

もうひとつは、お客様がどんな気持ちでその時間を過ごせるかという点です。





環境は私たちで整えることができます。

一方で、お客様の気持ちそのものを変えることはできません。

それでも、安心して過ごしていただくために、工房としてできる工夫はあると考えました。





そのひとつが、時間に余裕を持たせることです。

ハッピーリボンは完全予約制で、1日のご案内を2組に限定しています。

一組あたりにしっかり時間を確保することで、万が一到着が遅れた場合でも、焦らず体験していただけるようにしたいと考えました。





指輪づくりは、急いで進めるよりも、落ち着いて向き合える方が楽しさも納得感も大きくなります。

作業を急かさず、ふたりのペースで進められることが、体験全体の心地よさにつながると感じています。





時間のゆとりが、仕上がりへの納得にもつながる

時間に余裕を持たせている理由は、体験のためだけではありません。

落ち着いて作れることは、お客様にとって仕上がりへの納得感にもつながります。





さらに、私たちにとっても最後の仕上げにしっかり向き合えることは大切です。

限られた時間の中で次々とご案内する形では、体験を支えることと品質を整えることの両方に十分な意識を向けるのが難しくなります。





だからこそ、ハッピーリボンでは一組ごとに時間をしっかり確保しています。

お客様には落ち着いて作っていただき、私たちは最後まで丁寧に仕上げる。

その両方を大切にした結果、1日2組限定・貸切という形になりました。

越谷の住宅街を選んだ理由





自分が育った越谷で工房を続けている

越谷で工房を続けている理由は、大きく2つあります。





ひとつは、私自身が越谷で育ったことです。

慣れ親しんだ土地で、自分らしい形の工房をつくりたいという思いがありました。

落ち着けることと、来店しやすいことを両立したかった

もうひとつは、静かな環境でありながら、駅や駐車場が近く、来店しやすい場所を大切にしていたことです。





私はもともと、人が多い場所や賑やかな空間があまり得意ではありません。

電車での移動にも少し苦手意識があり、移動するなら車の方が気持ちが楽だと感じることがあります。





ただ、それは私自身の感覚というだけではなく、指輪づくりのように大切な時間を過ごす場では、同じように「落ち着けること」や「来店しやすさ」を求める方も多いのではないかと考えるようになりました。





にぎやかな場所よりも、周囲を気にせず過ごせる場所の方が安心できる。

できれば移動の負担も少なくしたい。

そうした気持ちに応えられる工房を考えたとき、今の越谷の住宅街という環境が合っていました。





住宅街の中にある静かな工房で、周囲を気にせず、ふたりの時間を過ごしていただく。

それがハッピーリボンらしさのひとつだと思っています。

これからも、一組一組に向き合うために





1000組以上のご来店を通じて感じていること

ハッピーリボンとして再スタートしてから8年が経ち、これまでに1000組以上のカップルにご来店いただきました。

口コミやInstagramへの投稿という形で、お客様から声を寄せていただけることも増えています。





そうした声をいただけることは、工房で過ごす時間や、指輪づくりの体験にご満足いただけた結果のひとつだと受け止めています。

これからも大切にしたいこと

これからも、組数を増やすことより、一組一組にしっかり向き合うことを大切にしながら、お客様満足を意識した工房運営とサービスを続けていきたいと考えています。













店舗概要

〒343-0808

埼玉県越谷市赤山本町17-41

TEL：048-945-3248

営業時間：11:00～19:00

定休日：木曜日

越谷駅：徒歩5分以内

公式サイト：https://happy-ribon.com/( https://happy-ribon.com/ )

Instagram：https://www.instagram.com/happy_ribon/( https://www.instagram.com/happy_ribon/ )

YouTube：https://www.youtube.com/@happyribon( https://www.youtube.com/@happyribon )

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@happy_ribon.yubiwa( https://www.tiktok.com/@happy_ribon.yubiwa )











