GETPAIRRの「GetPairr AI Box 2.0」は、Wireless CarPlay / Wireless Android Auto対応、Android 13搭載のCarPlay AI Boxです。 通勤前の接続の手間、渋滞中の待機時間、純正ディスプレイの使いにくさに着目し、車内をもっと使える環境へアップデートします。 現在、通常価格25,974円のところ、特別価格15,840円で販売中です。

期間限定、特別価格でご案内

現在、GetPairr AI Box 2.0は、通常価格25,974円のところ、期間限定の特別価格15,840円でご案内中です。 • 通常価格 25,974円 • 特別価格 15,840円 商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPTYX3J Android 13搭載、Wireless CarPlay / Wireless Android Auto対応、2画面分割、GPS内蔵、SIM / TF対応といった機能を備えながら、導入しやすい価格で検討できるタイミングとなっています。

Wireless CarPlay / Android Autoで、乗るたびの接続をもっとスマートに

GetPairr AI Box 2.0は、純正の有線CarPlay対応車に接続することで、Wireless CarPlay / Wireless Android Autoに対応。 マップ、通話、音楽など、日常の運転でよく使う機能へよりスムーズにつながりやすくし、出発前の流れや車内での操作性をスマートに整えます。 毎回の“つなぐ”を減らし、いつもの車内をもっと使いやすくする。 それが、このビジュアルで伝えたいアップデートです。

Android 13環境で、車内の使い方にもう一段自由を

GetPairr AI Box 2.0は、Android 13を搭載し、Google Playにも対応。 動画アプリや各種アプリを追加して使えるため、純正ディスプレイの使い方を広げたいユーザーにとって、より自由度の高い選択肢になります。YouTubeやNetflixなどの利用にも対応しており、停車中や待機中の時間を、ただ待つだけの時間で終わらせにくくします。 車内でナビだけでなく、情報収集やエンタメまでまとめて扱いたい。 そんなニーズに対して、スマートフォン任せではない“もう一つの操作環境”を加えられる点も、この製品の魅力です。

2画面分割で、“見たいもの”と“使いたいもの”を行き来しやすく

車内では、一つの画面だけでは足りないと感じることがあります。 ナビを見ながら別の情報も確認したい、という場面は少なくありません。 GetPairr AI Box 2.0は2画面分割表示に対応。ナビと別アプリを並べて表示できるため、必要な情報を切り替えながら使うよりも、画面の行き来を減らしやすくなります。車内での情報確認を、より実用的にしたい人に向いたポイントです。

8コア構成とSIM / TF対応で、車内の使い方をもっと自在に

車内での使いやすさは、機能の多さだけでなく、操作のテンポや使い方の自由度でも変わります。 GetPairr AI Box 2.0は、8コア構成を採用し、アプリの起動や画面切替など、日常の車内操作をよりスムーズに支えます。 さらに、SIM / TFカードに対応。 通信環境を確保したいときも、保存したコンテンツを活用したいときも、利用シーンに合わせて使い分けやすい構成です。TFカードは最大256GBまで対応しており、車内での使い方に合わせた拡張性も備えています。

まとめ

車に乗るたびに発生する、小さな接続ロス。 渋滞中や待機中に積み重なる、使いにくさ。 GetPairr AI Box 2.0は、そうした見過ごされがちな車内の不便を見直し、純正ディスプレイの使い方そのものをアップデートするための一台です。 Wireless CarPlay / Wireless Android Auto、Android 13、2画面分割、8コア構成、SIM / TF対応。 日常の移動を、もっとスマートに。 いつもの車内を、もっと使える環境へ。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPTYX3J