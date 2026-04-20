ヴィンテージ腕時計レンタル「TimeShelf」、取扱ブランド数30種類を突破　株式会社アダムとイブにてPRおよび法務を担当する川口正倫氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）が展開するヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」は、このたび取扱ブランド数が30種類を突破したことをお知らせいたします。

■取扱ブランド30種類突破-“選ぶ体験”の多様化へ

TimeShelfではこれまで、希少性の高いヴィンテージ腕時計を「所有するラグジュアリー」から「体験するラグジュアリー」へと再定義し、装着体験を通じた新たな価値提供に取り組んでまいりました。

このたび、取扱ブランド数が30種類を突破したことで、より幅広いブランド・年代・デザインの中から選択できる環境が整い、ユーザーは自分のスタイルやシーンに応じた“最適な一本”を見つける体験が可能となりました。

今回の拡充により、以下のような体験価値の向上を実現しています。

・ブランドごとの個性や歴史背景を比較しながら楽しむ体験

・シーンやファッションに応じた使い分け

・複数ブランドを通じた審美眼の深化

ヴィンテージ腕時計は一点ごとに異なるストーリーを持つプロダクトであり、その多様性こそが最大の魅力です。ブランド数の拡充により、従来以上に“選ぶ楽しさ”と“知る体験”を提供いたします。

今後もTimeShelfでは、ブランド数および取扱本数のさらなる拡大に加え、体験型プランの充実やコラボレーション施策の推進を通じて、より多様なユーザー層への価値提供を進めてまいります。

■株式会社アダムとイブにて、PRおよび法務を担当する川口正倫氏が装着体験を実施

TimeShelf :https://thetimeshelf.com/timeshelf/

このたび、株式会社アダムとイブにて、PRおよび法務を担当する川口正倫氏に、ROLEX Ref.6263 / Ser.6412345（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施していただきました。

川口氏は、社会保険労務士としての専門性と企業法務の実務経験を兼ね備えたプロフェッショナルです。

飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人の代表社員として、労務管理・人事制度設計・社会保険手続きなど幅広い領域において、ベンチャー企業から上場企業まで多様なクライアントを支援しています。

これまで、事業会社において会社法対応や株主総会運営、社内規程整備など総務・法務分野に従事し、IPOやM&Aに伴う労務デューデリジェンスにも関与。

行政書士・社会保険労務士の資格を活かし、実務と制度の両面から企業経営を支える体制構築に強みを有しています。

また、労働法改正や社会保険制度に関する最新情報の発信にも積極的に取り組んでおり、外国人技能実習制度や賃金未払い問題など、企業にとって重要な労務テーマについての情報提供・啓発活動を行っています。

現在は、株式会社アダムとイブの法務・PR領域を担いながら、「人と組織の健全な成長」をテーマに、法務と労務の両軸から企業価値向上に貢献しています。

今回の装着体験では、ヴィンテージ腕時計の装着体験を通じて、時を超えて受け継がれる価値やストーリーの魅力、単なる所有ではなく“身につける文化”としての時計の楽しみ方を提案いただき、ブランドやプロダクトの背景にある歴史や思想を伝えるを取り組みを実感する機会となりました。

株式会社クロスワンでは今後も、ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf」のさらなる拡充とともに、装着体験を通じてさまざまな分野で活躍する方々との接点を広げながら「体験するラグジュアリー」という価値観の発信を軸に、サービスの進化および新たな取り組みを推進してまいります。

■関連リンク

・アダムとイブ(https://adamevetokyo.wixsite.com/lovelead)

・★TAまあTA★／大人のための教習所アダムとイブ(https://x.com/masarin1126)

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容

ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118