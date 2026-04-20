HashPort、SBTロイヤリティ基盤『Connect Hub』を活用した顧客エンゲージメント向上施策を三井住友海上火災保険と連携して開始

株式会社HashPort

株式会社HashPort（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉田世博、以下「HashPort」）は、三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、以下「三井住友海上」）と連携し、HashPortが大阪・関西万博においても提供したSBTロイヤリティ基盤「Connect Hub」を活用し、SBT（ソウルバウンドトークン）の発行による新しいファンエンゲージメント向上プログラム（以下「本プログラム」）を実施いたします。

第1弾企画として、サッカーＪリーグクラブ「Ｖ・ファーレン長崎」とのコラボキャンペーン「防災・減災を楽しく学ぶ「V-SAFEプロジェクト 集めよう。君だけの、応援と安心の証」」を2026年4月20日(月)から開始いたします。

■ 背景と目的

損害保険業界においては、契約者のロイヤリティ向上、また新規顧客との接点創出が長年の課題となっています。一方で、スポーツや音楽、アニメなどのコンテンツに熱狂的な応援エネルギーを持つ「推し活」文化が若年層を中心に急速に広がっており、ファンと団体をつなぐコミュニティの力が改めて注目されています。

本取り組みでは、三井住友海上がパートナー企業を務めるJリーグクラブ「Ｖ・ファーレン長崎」との連携を皮切りに、ブロックチェーン技術を活用したSBTを用いて、ファンの応援熱量を損害保険への関心・認知へと転換する新しい顧客接点モデルを構築してまいります。

将来的には、SBTを活用したDAO（分散型自律組織）的なコミュニティ形成も見据え、推し団体を軸にしたエンゲージメント循環の実現を目指します。

■ 第1弾企画概要

■ HashPort WalletとConnect Hubについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46288/table/167_1_be4224df0d227c16fac0df7b43e16863.jpg?v=202604210551 ]

Connect Hubは、プログラミング知識不要で、事業者が簡単にSBTを発行・管理できるノーコードツールです。ユーザーが獲得したSBTをHashPort Walletにて一覧で確認することができ、大阪・関西万博の公式ウォレットアプリ「EXPO2025デジタルウォレット（現HashPort Wallet）」において、170を超える協賛・協力企業および自治体で活用されており、万博期間中および終了後を合わせて累計700万個以上のSBTが発行されるなど、大規模イベントでの実効性が実証されています。

■ 本取り組みの特徴

■ 両社の強みと連携のメリット

- 推し活エネルギーを損害保険認知へ転換：ファンが試合観戦・オンラインコンテンツ閲覧といった「推し活」の延長線上で防災・減災に関するクイズやコンテンツに触れることで、損害保険の重要性を自然に理解できる機会を提供します。- SBTによる関係資産の可視化：コレクション・実績・参加履歴をSBTとしてデジタルで保持することで、ファンと企業の長期的な関係を見える化します。- 将来的なDAOコミュニティ基盤の構築：本プログラムで得た知見をもとに、将来的にはDAO的な仕組みを活用し、損害保険商品に対する親しみや関心をさらに高めるプラットフォームの実現を目指します。- 大規模イベント実証済みツールの活用：大阪・関西万博での実績を持つConnect Hubを基盤とすることで、スムーズな技術展開が可能です。HashPortの強み- 大阪・関西万博で累計100万ダウンロードを達成したHashPort Wallet（旧EXPO2025デジタルウォレット）の開発・運用実績- SBTを含むWeb3技術の社会実装における豊富なコンサルティング経験- KDDI、三井住友フィナンシャルグループ、日立製作所など大手企業との取引実績三井住友海上の強み- MS&ADインシュアランス グループの中核事業会社として、総合力を発揮し、グローバルな保険・金融サービス事業を展開。- スポーツ団体や地域コミュニティとの連携を通じた広範なネットワーク- 防災・減災啓発活動における豊富なコンテンツ資産と社会的信頼性

両社の連携により、三井住友海上の幅広いネットワークを活用した推し団体とのつながりと防災コンテンツの訴求力、HashPortのWeb3技術・プラットフォームが融合。ファンの熱量を保険認知・エンゲージメント向上へとつなぐ、新しい顧客接点モデルを実現します。

■ 今後の展開

第1弾企画の検証結果をもとに、他のスポーツチーム・アイドルグループ・地域団体など多様な「推し団体」への横展開を進めるとともに、将来的にはDAOコミュニティを活用した損害保険商品との連動も視野に入れ、顧客接点の創出における業界の新たなスタンダード構築を目指してまいります。

■ 株式会社HashPortについて

■ 三井住友海上火災保険株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46288/table/167_2_ec5adb87e7f3f9f6aee2d35d17ad97f3.jpg?v=202604210551 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/46288/table/167_3_7bf90567256d5486c41816e35fa94f7f.jpg?v=202604210551 ]

■ 本リリースについてのお問い合わせ 株式会社HashPort PR担当

E-mail：pr@hashport.io