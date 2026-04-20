東京大学、Worldのプライバシー保護型AMPCノードをホスト分散型の人間証明(PoH)プロトコルを推進

Tools for Humanity Corporation

2026年4月20日、東京 - Worldは、東京大学（松尾・岩澤研究室）が、分散型かつプライバシー保護型の人間認証ネットワークに参画したことを発表しました。

本提携の一環として、東京大学松尾・岩澤研究室は、WorldのグローバルなAMPC（匿名化マルチパーティ計算）ネットワークを支える独立したノードインフラの運用を担います。

AMPCの日本への拡大および東京大学とのパートナーシップにより、AI・暗号技術の卓越した研究拠点として高く評価される同大学を含む学術機関のネットワークをWorldは強化し、技術的に優れかつ倫理的に健全な次世代インフラの構築に取り組む体制を一層充実させていきます。

■Tools for Humanity 日本代表の牧野友衛のコメント

「今回の松尾・岩澤研究室との連携は、AI時代においてプライバシーを重視したイノベーションが、グローバルなデジタル経済の中でいかに発展し得るかを示すものです。日本は現在、AIの社会実装を国として強力に推進しています。その第一人者である松尾教授率いる東京大学との協業は、私たちにとって極めて大きな意義を持つものです。高度化する日本のデジタル社会は、次世代のプライバシー技術を社会に根付かせる上で、理想的な環境だと考えております。私たちはWorld IDのような安全性の高い仕組みを通じて、個人のエンパワーメントと技術革新の両立に向けた新たな基準を共に築いていきます。」

World IDは、個人がオンライン上で「AIやボットではない一人の人間」であることを証明できる、プライバシーを保護したデジタル「人間証明」です。

約1,800万人の認証済みユーザーを有するネットワークとして、Tinder、Docusign、Zoomなど、グローバルおよび日本の幅広い分野で導入が進んでおり、デジタル社会の信頼を支える重要なインフラとしての役割を担っています。

またAMPCは、World財団が開発・ガバナンスを行う、オープンソースかつ量子耐性のある次世代のプロトコルです。毎秒最大5,000万回のペアワイズ一意性比較を実行でき、安全性と効率性の両面で新たな基準を打ち立てています。

本AMPCノードは、UCバークレーのCenter for Responsible Decentralized Intelligence（RDI）、フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン＝ニュルンベルク（FAU）、KAISTなどの著名機関とともに、Worldのグローバルネットワークに参加します。

AMPCはこれらの独立した信頼性の高い組織によってのみ運営されており、World財団およびTools for Humanityはいずれも計算プロセスには関与しません。これにより、分散型の運用体制が確保されています。

■東京大学 松尾・岩澤研究室 教授 松尾 豊のコメント

生成AIやAIエージェントが急速に進化する今、画面の向こう側にいるのが「人間」か「AI」か判別することは、既存の技術では難しく、今後極めて重要なテーマになると考えます。こうした中で、Worldが提供する「人間証明」が、今後の情報システムを支える不可欠な基盤になることを期待します。

■ 松尾豊教授について

東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻／人工物工学研究センター教授。博士（工学）。東京大学工学部電子情報工学科卒業。主な専門分野は、人工知能、深層学習、ウェブマイニング。ソフトバンクグループ、パナソニックホールディングスの社外取締役、日本成長戦略会議 有識者構成員等を歴任。2026年より国連AI国際科学パネル メンバー。

■ 東京大学 松尾・岩澤研究室について

東京大学 松尾・岩澤研究室では、「知能を創る」ことをビジョンに掲げ、ディープラーニングの研究を推進しています。

特に、世界モデルやロボット研究、大規模言語モデル、脳×AIに関する研究を進めています。

加えて松尾研では、基礎研究成果を社会に還元することにも注力しており、講義、企業との共同研究、学生起業家の育成支援なども行っています。

https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/

■ World とは

Worldは、世界最大で、あらゆる人に開かれた“実在する人間のネットワーク”を構築することを目指しています。本プロジェクトは、Sam Altman、Max Novendstern、Alex Blaniaによって構想され、AI時代における「人間であることの証明」「金融インフラ」「人と人とのつながり」をすべての人に提供することを目的としています。

詳細は world.org(https://world.org/ja-jp) および X(https://x.com/worldnetworkjp) の公式アカウントをご覧ください。

公式サイト: https://world.org/ja-jp

■ Tools for Humanityについて

Tools for Humanity（TFH）は、AIが急速に普及する時代において人間を中心に据えたシステムを構築するために設立されたグローバルテクノロジー企業です。Sam AltmanとAlex Blaniaによって共同創業され、World IDおよびWorld Appの開発・運営を行っています。本社は米国・サンフランシスコおよびドイツ・ミュンヘン。

詳細：toolsforhumanity.com(https://www.toolsforhumanity.com/ja-jp)

■ World財団について

World財団は、より包摂的で公正かつ公平なガバナンスおよびグローバルなデジタル経済の実現を目指しています。

同財団はWorldの運営・管理主体として、ネットワークの持続的な成長と自律的な発展を支援しています。

詳細：foundation.world.org(https://foundation.world.org/)