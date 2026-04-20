【OKJ】GMT取扱い記念100万円相当のGMT山分けクイズキャンペーン！

オーケーコイン・ジャパン株式会社

OKJでは、STEPN（GMT）の取扱いを記念して、クイズに答えて正解するとSTEPN（GMT）がもらえる「100万円相当のGMT山分けクイズキャンペーン！」を開催いたします。

■キャンペーン概要

回答フォームから『STEPN』に関するクイズ計10問に回答し、80％以上正解した方を対象にGMTを山分けいたします。



さらにチャンス！

※画像はイメージです。

80％以上正解した方の中から抽選で50名様にSTEPN×OKJ スニーカーNFTをプレゼント

※クイズの内容はキャンペーンページに記載の回答フォーム(https://forms.gle/U4aJmQz3L2TGwqAJ6)にてご確認ください。

※STEPN（GMT）の受け取りにはOKJの口座が必要となります。

※一人当たりのGMT付与数量は500GMTまでとなります。

※スニーカーNFTのQualityはCommonになります。

■実施期間（日本時間）

2026年4月20日（月）17:00～2026年5月10日（日）17:00

■応募方法

回答フォーム(https://forms.gle/U4aJmQz3L2TGwqAJ6)からクイズに回答すると応募完了です。

※「回答フォーム」ボタンにて遷移するGoogleフォームからご参加いただけます。

■GMT付与予定日

キャンペーン終了後、5月中旬以降にOKJの口座に付与を行います。

付与完了後、ご入力いただいたOKJにご登録のメールアドレス宛にご連絡いたします。

※2026年5月11日（月）16:00までに口座開設が完了している方が対象です。

■スニーカーNFTプレゼント予定日

キャンペーン終了後、厳正なる抽選を行います。

当選者にのみ、OKJにご登録のメールアドレス宛に、受け取りに関するフォームをご案内予定です。



※STEPNにご登録のメールアドレスが必要となります。

※スニーカーNFTはSolanaチェーンで送付いたします。

■キャンペーンに関する注意事項

※本キャンペーンは予告なく変更・終了・期間を延長する場合がございます。

※暗号資産の受け取りにはOKJにご登録のメールアドレスが必要です。アカウント登録のみは対象外となります。

※一人当たりのGMT付与数量は500GMTまでとなります。

※抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※口座開設はお申込み完了後、審査状況によりお時間がかかる場合がございます。

※過去当社にて口座開設が完了し、既に口座解約に至っている場合は対象外となります。

※なりすまし、名義貸し等、本人でないと当社が判断した場合は対象外となります。

※口座開設におきまして、当社審査基準に基づき、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめ了承ください。

※「回答フォーム」へ入力完了後に入力した情報を変更することはできません。

※本キャンペーンへのご応募はお一人様1回までとなります。不正に複数回応募されたことが発覚した場合、応募を無効とさせていただきます。



＜STEPNとは＞

STEPNは、歩いたり走ったりすることで暗号資産を獲得できる「Move to Earn」型のフィットネスアプリです。

アプリ内でスニーカーNFT（デジタルアイテム）を用意し、実際に運動することで報酬を得られる設計のため、運動不足解消や健康促進にもつながるのが特徴です。

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/