イメージスタジオ・イチマルキュウが新たなMA室をオープン

株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ

株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ（本社：東京都目黒区、以下イメージスタジオ109）は、2026年4月9日（木）、デジタルプロダクション事業部に新たなMAスタジオ「MA-3」をオープンしました。

本スタジオは、日本国内の商用スタジオとして初めて、Genelecの次世代フラッグシップ・モニター「8380A SAM(TM) メイン・モニター」（以下、8380A）を導入。CM制作を中心としたポストプロダクション業務において、ハイエンドな音響設備とクリエイティビティを加速させる快適な制作・作業環境を提供します。

■ 加速するワークフローへの最適化

映像制作の現場では、よりスピーディーかつ高品質な仕上げが求められています。

イメージスタジオ109では、既存編集室の稼働率上昇と多様化するクライアントニーズに応えるべく、最新鋭の機材設備と居住性を兼ね備えた「MA-3」を新設しました。

編集から納品までワンストップでスムーズに進行できる体制をさらに強化し、クライアント様のクリエイティブを最大限に支えます。

■ イメージスタジオ109「MA-3」3つの特徴

1. モニタースピーカーにGenelec 「8380A」とAmphion 「One18X」を採用

* 同軸ドライバーを搭載したGenelec 最先端の3ウェイ・モデル「8380A」を日本国内のスタジオで初めて導入しました。

圧倒的な定位の良さとS/N、そして広大なダイナミック・レンジを持つ8380A。

同軸構造でありながら広いスイートスポットを持ち、優れた位相特性を持つ8380A。極めて精度の高い音像定位と、解像度の高い、クリアな音質を提供します。

* サブモニターにはクリアでピュアなサウンドに定評があり、他社スタジオ様でも人気を得ているAmphion One18の次世代機 「One18X」を導入。

幅広いミキシングエンジニアに利用していただける様、メインもサブも妥協をせず、高品位なスピーカーを導入しました。

2. 「リビングのような居心地」を追求したモダンな空間設計

長時間の作業でも集中力が途切れない、リラックスした制作空間を目指しました。

* デザイン： 清潔感のある白とブルーを基調に、天然木の温もりをアクセントにした、明るく開放的な内装。

* 快適性： リビングのような居心地の良さを追求し、クリエイティブなコミュニケーションを促進。

* 音響設計： 日本音響エンジニアリング株式会社による設計・施工の下、最新鋭のスピーカーを最大限に活かせるよう、緻密な計算に基づいた音響空間を実現しました。

3. ナレーションから歌録りまで。信頼の機材と拘りのテクニカルスペック

* 厳選された機材： 定番のマイクNeumann U87Aiに加え、アウトボードにはSolid State Logic Revival4000やNeve 33609/Nを導入。

* スタジオシステムはAvid MTRX IIを基軸とし、AD/DAにはRME M-1620 Pro / M-32DA Pro IIを採用。カフシステム、キューボックスシステムも完備し、最大2名の声収録に対応。ナレーション録音から歌録音まで幅広く対応しています。

* DAWハイブリッド環境：Steinberg Nuendo と Avid Pro Toolsの両システムに対応。NuendoをインストールしたWindowsには株式会社OM FACTORYによるカスタムPC、ProToolsもApple Mac Proを導入し、どのような作業においても快適且つ高速な処理を行えます。

■ スタジオ概要

* 名称： 株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ デジタルプロダクション事業部 ５階 MA-3室

* オープン日： 2026年4月9日（木）

* 主要設備：

PC :OM FACTORY Custom Windows / Apple Mac Pro

DAW : Steinberg Nuendo (Windows)/ Avid Pro Tools Ultimate(Mac)

* Studio Main System : Avid MTRX II

* Master Clock : Antelope OCX HD

* AD/DA : RME M-1620 Pro / M-32DA Pro II

* Console : TACSYSTEM VMC-102 IP / Avid S1

* Monitor Speaker : Genelec 8380A SAM(TM) / Amphion One18X (Amp700)

* Mic/Outboard : NEUMANN U87Ai, Solid State Logic Revival4000, Neve 33609/N

* Monitor System : TRITECH Advanced Cough System, ozdesign OZ-804

* Plug-ins : WAVES, iZotope, UAD, FabFilter, NUGEN Audio 他

■ 会社概要

* 会社名： 株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ

* 代表者：阿部芳己

* 所在地： 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-24-12（MEGURO CUEビル）

* 事業内容： 撮影スタジオ及び照明機材のレンタル業務、ビデオ編集業務（ポストプロダクション）、ホテルシステムの企画運営及びソフト供給業務

* URL： https://www.imagestudio109.co.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ デジタルプロダクション事業部

*URL： https://www.imagestudio109.co.jp/production

電話：03-3779-0109