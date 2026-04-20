【新Podcast番組】トレンダーズの美容特化型イノベーションファーム「ampule」設立5周年記念Podcast番組を企画・運営支援します

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書をはじめとしたメディア事業を展開するクロスメディアグループ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小早川幸一郎）は、トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子）が運営する美容特化型イノベーションファーム「ampule（アンプル）」の設立5周年を記念したPodcast番組「Empower J-Beauty powered by ampule」の企画および運営支援を開始いたしました。

左：飯田安紗美（いいだ・あさみ／ampule 代表） 右：岡部のぞみ（おかべ・のぞみ／『ampule magazine』編集長）

★Podcastはこちらからお聴きいただけます

Apple Podcast：https://x.gd/S5ZCS

Spotify：https://x.gd/2tjgV

Amazon Podcast：https://x.gd/NjKBP

■ 背景と狙い：日本の美容の「価値」を届ける

クロスメディアグループは「あらゆるメディアを通じて人と企業の成長に寄与する事業を行い、社会に新しい価値を提供する」ことをミッションとしています。

今回、設立5周年を迎え、活動の場を世界（アメリカ・韓国等）へと広げている「ampule」のビジョン「Empower J-Beauty」に共感し、その深い知見や哲学を「音声メディア」という形にするパートナーとして、企画・運営の支援を行う運びとなりました。

日本の美容（J-Beauty）が持つ繊細さや技術力、思想といった「目に見えにくい価値」を、Podcastを通じて言語化・体系化することで、業界関係者のみならず、世界中のステークホルダーへ届けるプラットフォームを構築してまいります。

■ Podcast番組「Empower J-Beauty」概要

本番組は、美容マーケティングのプロフェッショナルであるampuleが、業界トレンドの構造や哲学を独自の視点で紐解くPodcast番組です。

番組名： Empower J-Beauty powered by ampule

配信開始日： 2026年4月20日（月）

配信頻度： 週1回（1エピソード 30分程度）

企画・運営支援： クロスメディアグループ株式会社

内容：

・J-Beautyのグローバル展開における戦略と課題

・美容業界の「知る」を変える、本質的なマーケティング論

・メーカー、流通、クリエイターなど多彩なゲストを迎えた対話

【Podcast「Empower J-Beauty」へのゲスト出演・協業に関するお問い合わせ】

トレンダーズ株式会社 ampule担当：金子 麻衣

メールアドレス：info@ampule.jp

■ クロスメディアグループによるPodcast支援内容

当社がこれまでの出版事業やデジタルメディア運営で培ってきた「編集力」と「コンテンツ制作ノウハウ」を活用し、Podcast番組の立ち上げと運営支援をトータルでサポートいたします。

・コンセプト設計・構成案の作成： リスナーのインサイトを捉えた番組プロットの立案

・収録・編集支援： 専門スタッフによる高品質な音声コンテンツの制作

・流通・プロモーション支援： 多角的なメディア接点を活用した認知拡大のサポート

番組立ち上げをご検討の方は、ぜひこちらまでお問い合わせください。

クロスメディアグループ株式会社 広報担当 濱中 hamanaka@cm-group.jp

■ ampuleについて

「ampule」は、“beauty”への愛や想いがある全ての人々を1つにすることで美容業界の挑戦を後押しし、進化をブーストさせる「最強の一滴＝ampule」を目指す美容特化型イノベーションファームです。

webサイト： https://ampule.jp

■ クロスメディアグループ株式会社について

ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表取締役：小早川 幸一郎

創業：2005年10月

事業内容：出版事業／法人向けマーケティング支援／アクティブヘルス事業

公式HP：https://cm-group.jp/

公式広報サイト「クロスメディアン」：https://crossmedian.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

クロスメディアグループ株式会社 広報担当

pr@cm-group.jp