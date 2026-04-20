教員採用特化型プラットフォーム「スクキャリ」β版リリース

株式会社NextTeachers

株式会社NextTeachers（所在地：東京都中央区、代表取締役：渡辺健太・田中宏明）は、学校採用に特化したプラットフォーム「スクキャリ」のβ版を2025年4月20日よりリリースし、先行参画校の限定募集を開始いたします。求人掲載（無制限）・ダイレクトスカウト・学校の魅力発信ページ作成を一貫して提供し、初期導入費用0円・月額利用料3ヶ月無料でご利用いただけます。

■ 背景：学校採用が抱える3つの課題

近年、教員志望者の減少・大手求人媒体のコスト高騰・条件検索の限界という3つの課題が重なり、多くの学校が採用難に直面しています。既存サービスは給与・勤務地などの条件羅列にとどまるため、学校ならではの教育理念・職場文化・先生の声といった「選ばれる理由」を十分に伝えられていませんでした。

スクキャリはこの課題を解決するため、「教育現場への完全特化」と「学校の魅力発信」を軸に開発されました。

■ スクキャリの3つの特長

１. 教育現場に完全特化した候補者データベース

「学校で働きたい」意欲のある教育志向の求職者・現役教員が登録

教科・スキル・経験年数・常勤/非常勤/副業などの働き方で絞り込み検索が可能

私立中学・高校を中心とした採用ニーズに対応。全国・転居可の先生にもアプローチ可能

２. 学校の「魅力」をダイレクトに発信できる求人ページ

従来の求人（条件の羅列）から脱却し、以下の情報を自由に発信できます。

教育理念・ビジョン ／ 働く先生の声・体験談

職場環境・施設の魅力 ／ 学校ならではの文化・柔軟な働き方

求人の掲載件数は無制限。職種・条件別に複数求人を同時掲載可能

３. 採用頻度・規模に合わせた3つの料金プラン

学校の予算や採用頻度に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。

（ご参考）一般的な求人手法との比較表[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107537/table/30_1_1359639c3c5564950abdd75fcf852f68.jpg?v=202604210350 ]

■ β版 先行参画校 限定募集

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107537/table/30_2_4a81fb3c6349f0844a0ab0fe351c9f93.jpg?v=202604210350 ]

先行導入特典として、初期導入費用0円・月額利用料3ヶ月無料でご利用いただけます。

■ 先行導入についてのお問い合わせ

先行導入につきましては、

contact@nxthrs.com

へご連絡ください。

β版としてのご案内になりますので、先行参画いただく学校様のフィードバックをもとに機能改善を継続的に行ってまいります。

■サービス名および提供会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/107537/table/30_3_d014728adfa49af893a94e3448c5546d.jpg?v=202604210350 ]