人気占い師・ゆうこ学長のタロットスクール「UNLEASH」、総受講生800名を突破！

株式会社アンリッシュ

450名以上のプロ占い師を育成してきたタロット指導者・ゆうこ学長（株式会社アンリッシュ 所在地：東京都中央区）が運営するタロットスクール「UNLEASH（アンリーシュ）」は、1期から5期までの累計受講生が800名を突破したことをお知らせいたします。

◆ タロットスクール「UNLEASH」について

主宰者のゆうこ学長は、2018年に副業から占い師としての活動を開始。高いリーディング技術と安心感を与えるコミュニケーションで好評を博し、鑑定料3万円でも予約が殺到する人気占い師となりました。これまでに2冊の著書を出版し、占いの仕事と並行してSNSでの発信活動にも積極的に取り組んでいます。

タロットスクール「UNLEASH」は、ゆうこ学長のこれまでの鑑定・発信経験を活かし、プロの占い師を育成するスクールとして2024年8月に開校しました。書籍やSNSでは伝えきれない細かなノウハウに加え、リーディングの個別レッスンや限定動画教材、熱量の高い仲間との勉強会などを通して、理想の占い師になるためのスキルを磨きます。

初心者にもわかりやすい講義により、多くの受講生が卒業後に占い師デビューを遂げています。さらに、占いスキルに加えてSNS発信・集客・マーケティングなどのノウハウも学べるプログラムを提供しており、占い師として長く活動を続けるための方法を広く身につけられるスクールです。



受講生を対象に実施したアンケートでは、満足度平均は5段階中4.87となり、また8割の受講生が「成長を実感している」と回答。「スラスラとリーディングできるようになった」「自信を持って鑑定結果を伝えられるようになった」などの感想を多数いただいています。

◆6期生の募集がスタート

2026年5月1日（金）より、6期生の募集を開始いたします。講座期間は2026年5月1日（金）～7月30日（木）。3ヶ月の短期間で、プロの占い師に必要とされるリーディング技術から集客・マーケティングのノウハウまで体系的に学びます。

◆サポート内容（一部抜粋）

- タロットカード全78枚の完全解説動画- LINEでの個別質問サポート- 受講生限定のタロットの教科書配布- 週1回のリーディング添削- 受講生専用HPでの解説記事（シャッフル方法・スプレッドの選び方・学長オリジナルスプレッドなど）- 週1リーディング勉強会（受講生同士でテーマを提示。録画は無期限視聴可）- 鑑定練習会（月2回、受講生同士でのリーディング・相互フィードバック）- 月1学長占い会（人生相談・使命・本質・運勢等）

▼受講生の体験談

【生徒インタビュー】4ヶ月で500万円の副業収入。ゆうこ学長に学びオーラ鑑定士として私がココナラで副業収入500円から副業収入１万倍になるまで(https://note.com/unleash1144/n/nedbf661f9f99)

【生徒インタビュー】履歴書に書ける経歴がなくモヤモヤ。Instagramでゆうこ学長に出会い、占いを仕事に(https://note.com/unleash1144/n/n2a8c30f8d8fc)

◆ 受講生の声

◆ 講師プロフィール

- 表現方法の引き出しをたくさん教えてくれるので、受講前と比べて相談者様に伝えたい言葉がぐっと増えました。一見すると質問内容に合わないカードが出た場合でも、細かい背景やアイテムを拾って読み解くコツがわかってきました。- ゆうこ学長の講座を受けるまでは、学ぶばかりで次の一歩を踏み出せずにいたのですが、受講後は電話占い会社に所属したり、ココナラに出品したりと占い師デビューを実現できました！- 私は黙々と勉強するタイプなので「スクール形式で大丈夫かな……」と不安でしたが、いざ始まってみるとすごく楽しく学べました。仲間と励まし合ったり、情報交換したりしたことで、1人で学ぶよりも大きく成長できたと感じています。- 占いだけでなく、SNSでのマーケティング戦略なども含めて説明が全部わかりやすいです。LINEでの個人的な質問や相談にもいつも親身になってお返事をくれる、本当に頼れる師匠です。ゆうこ学長

株式会社アンリッシュ 代表取締役 / 一般社団法人日本占術教育協会 代表理事（就任予定）

北海道函館市出身。全校生徒約30名という少人数の小中学校で、地域に根ざした教育を受けて育つ。その後、北海道函館工業高等学校へ進学。民間企業勤務時代に、四柱推命、タロット占いを受け、占いの世界へ。2018年、会社員の傍ら渋谷の占い師に師事しタロット占いを開始。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。延べ1,400名以上の鑑定に従事する。

その後、「女性が自らの力で生きていくための技術」を伝えるべく、2024年8月にタロット占い専門職養成スクール「アンリッシュ」を設立。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てる。これまでに800名以上のプロを育成。2025年4月株式会社アンリッシュを設立。

現在は全国56店舗の「占いの館」と提携し、女性の就労支援を行う。自身のキャリアを通じ、女性の就業困難やキャリア断絶といった社会課題の解決にビジネスの側面からアプローチしている。

◆ ゆうこ学長よりコメント

おかげさまでタロットスクール「UNLEASH」は6期開講を迎えました！

これまで450名の受講生と関わる中で、講師の私も驚くような目覚ましい飛躍のストーリーをたくさん見届けてきました。カードすら持っていなかった初心者が3ヶ月後に占い師としてデビューしたり、しばらく伸び悩んでいた方が在校中に有料鑑定で月30万円以上を達成したり。夢を叶えた受講生のお話を聞くたび、うれしい気持ちでいっぱいになります。

これから6期生の皆さんの挑戦をサポートできるのがとても楽しみです！1人でも多くの方が占いで人生を輝かせられるように、これからも心を込めて講座を続けていきます。

◆ 著書情報

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/unleash1144『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』

著者：ゆうこ学長

発売日：2025年9月12日

仕様：Kindle版／168ページ

定価：500円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)

『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除:～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』

著者：ゆうこ学長

発売日：2026年1月2日

仕様：Kindle版／118ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E4%BF%A1%E3%82%82%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%8210%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A7%A3%E9%99%A4-%E3%80%9C%E7%9C%9F%E9%9D%A2%E7%9B%AE%E3%81%A7%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E5%AE%B6%E3%81%AA%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB%E3%81%BB%E3%81%A9%E9%99%A5%E3%82%8B%E7%BD%A0%E3%80%9C-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7-ebook/dp/B0GCYCG28K/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VBA3UORUL2MH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JOI79YAr3iLItZssspn3KlsjK4go5Uptv6d6kMegKxDGjHj071QN20LucGBJIEps.zmSQSmCbMbo5R1uXZhyRd-taEQuWdVJP3cU7rd_jaZ8&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1767850177&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%2Caps%2C232&sr=8-1)

【会社概要】

会社名 ：株式会社アンリッシュ

所在地 ：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD. 6F

設立 ：2025年4月

事業内容：スクール事業、占い事業