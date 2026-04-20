INI・藤牧京介、FM NACK5『ALL The Feels』で語る4日間！ 自身が作成したプレイリストと8TH SINGLE『PULSE』を紹介！

株式会社エフエムナックファイブ

2026年4月20日（月）から4日間、FM NACK5のプレイリスト番組『ALL The Feels』に、

INIの藤牧京介がセレクターとして登場します。

ソロ進行で臨む今回の出演では、日替わりのテーマに沿った楽曲紹介とともに、

8TH SINGLE『PULSE』のこと、自身のこと、そしてINIについて語ります。

各日のテーマは以下の通りです。

初日は、自身の音楽的な根っこを紐解く「Roots」。

2日目は、最新シングルのキーワードでもある「YOUTH」をテーマに、

青春感あふれる楽曲をセレクト。

3日目は、リリース当日を記念して8TH SINGLE『PULSE』を全曲特集。

最終日は、自身のこれまでの歩みに寄り添った楽曲を集めた「Memory」をお届けします。

また合間のトークパートでは、幼少期の記憶や音楽以外のルーツに迫るほか、

「もしINIメンバーと同じ学校だったら、このメンバーはこの役割では？」と、

メンバーのキャラクターを知り尽くした藤牧ならではの想像トークを展開。

さらに、こだわりの夜の過ごし方など、素顔が垣間見えるエピソードが満載。

自身の選曲を通して、リスナーに寄り添い共鳴する4日間。

音楽と言葉を通して届けられる、”今の藤牧京介””の感性をぜひ受け取ってください。

番組 ：『ALL The Feels』

放送日時：毎週月曜日～木曜日 23:00～23:30

放送局 ：FM NACK5

出演者 ：INI・藤牧京介

番組HP ：https://www.nack5.co.jp/program/allthefeels/

番組X ：https://twitter.com/feels795（SNSハッシュタグ「＃feels795」）