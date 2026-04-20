小説家・医師の「知念実希人」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、小説家・医師の 知念実希人氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

知念実希人氏のコメント

小説家と読者が直接つながる新しい取り組み。未公開作や新作の連載をtheLetterを通して配信することで、読者の方に出版社や編集者の手が入っていない「生の文学」を届けていきます。ここでしか読めない、取れたて新鮮な物語をぜひお楽しみください！

知念実希人の秘蔵・文芸カルテ館：https://mikitochinen.theletter.jp/(https://mikitochinen.theletter.jp/)

知念実希人の未公開・限定公開の作品やコラム、最新作をどこよりも早く読めるニュースレター（※収益の一部は、「ブックサンタ」を通じて、困難な状況にある子どもたちへ本を届ける活動に寄付されます）

＜知念実希人氏プロフィール ＞

小説家・医師。医師として勤務する傍ら、2011年、「レゾン・デートル」で島田荘司選ばらのまち福山ミステリー文学新人賞を受賞し、改題した同作『誰がための刃』で作家デビュー。主な作品に「天久鷹央」シリーズ、「仮面病棟」シリーズ、「祈りのカルテ」シリーズ、『硝子の塔の殺人』『崩れる脳を抱きしめて』『ムゲンのi』など。最新刊は、2026年4月刊行の『アノマリーの追憶 天久鷹央の推理カルテ』。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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