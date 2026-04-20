【東京グレートベアーズ】アレックス・フェレイラ選手 退団のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、アレックス・フェレイラ選手が契約満了に伴い退団することとなりましたので、お知らせいたします。

アレックス選手は経験豊富でプレーの引き出しも多く、ここぞというところで必ず得点をあげてくれる、頼りになるプレーヤーでした。そして何より東京グレートベアーズを初のチャンピオンシップ進出に導いてくれた立役者の1人です。

アレックス選手へのこれまでのご支援・ご声援に対し、心より御礼申し上げます。

■Alex Ferreira（アレックス・フェレイラ）選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター

【 生年月日 】1991年11月13日（34歳）

【 出 身 】ポルトガル

【身長／体重】202cm／87kg

【 利き腕 】右

【 背番号 】6

【 経歴 】

2008-2009 CDRJ Anreade（ポルトガル）

2010-2011 Esmoriz GC U21（ポルトガル）

2011-2012 Esmoriz GC U21（ポルトガル）

2012-2013 BCC-NEP Castellana Grotte（イタリア）

2013-2014 Itas Trentino（イタリア）

2014-2016 Ziraat Bankası（トルコ）

2016-2017 Calzedonia Verona（イタリア）

2017-2018 Uijeongbu KB Insurance Stars（韓国）

2018-2020 Aluron Virtu CMC Zawiercie（ポーランド）

2020-2022 Seoul Woori Card WooriWON（韓国）

2022-2023 Fenerbahçe HDI Sigorta（トルコ）

2023-2024 BOGDANKA LUK Lublin（ポーランド）

2024-2026 東京グレートベアーズ

【 代表歴 】2019- ポルトガル代表

■アレックス・フェレイラ 選手コメント

これまで変わらず応援してくださったファンのみなさま、本当にありがとうございました。

みなさんの熱い声援やサポートの一つひとつが、自分にとって大きな力になっていました。

このクラブでプレーできたことをとても誇りに思いますし、ここでの経験や思い出はこれからもずっと大切にしていきます。

お別れは寂しいですが、感謝の気持ちを胸に次のステージへ進みます。ありがとうございます!!

I would like to express my sincere gratitude for your unwavering support and encouragement. Thank you from the bottom of my heart for your incredible support, passion, and loyalty. Every cheer, every moment you stood by us, gave us strength and motivation beyond words.

It has been a true honor to play here, and these memories will remain with me always.

Saying goodbye is not easy, but I leave with deep appreciation in my heart.Arigatou gozaimasu !!

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/