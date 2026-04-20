高岡市とNTT西日本富山支店、災害時の相互連携強化に向けた防災協定を締結

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社富山支店（支店長：瓜生 知史、以下「NTT西日本」）は、高岡市（市長：出町 譲）と地域の防災力強化および災害時の迅速な通信復旧体制の構築を目的として、「災害時における相互連携に関する協定（以下、本協定）」を、2026年4月20日（月）に締結いたしました。

左から、高岡市長 出町 譲、NTT西日本富山支店長 瓜生 知史（敬称略）

1.背景・目的

2024年1月1日「令和6年能登半島地震」では、富山県内を含む北陸地域においても強い揺れが観測され、道路や建物の損壊、通信・電力・上下水道など生活インフラへの影響が広範囲に及びました。さらに、同年には局地的な豪雨や台風等による災害も相次ぎ、今後も地震・豪雨・洪水・積雪など、複合的な災害リスクへの備えが一層重要となっています。

高岡市においては、激甚化、頻発化する災害から市民の生命・財産を守るため、関係機関と連携し、平時の事前防災から災害発生後の迅速な初動対応、復旧・復興まで、防災体制の強化、災害対応力の向上に取り組んでいます。

特に、災害発生時、通信インフラ等の状況を迅速に把握し、障害が生じた際に早期復旧を図ることは、円滑な災害対応の指揮や避難情報等の市民への確実な伝達、市民生活の早期安定のために不可欠になります。

また、NTT西日本においては、能登半島地震を含む過去の災害対応において、通信サービスの早期復旧や被災地支援に取り組むとともに、自治体との連携を通じた防災・減災の取り組みを進めてきました。今後はさらに通信事業者としての知見や現地対応力を活かし、災害発生時のみならず平常時から自治体と連携し、地域全体の総合的な防災力強化に貢献することが求められています。

このような背景を踏まえ、高岡市とNTT西日本は、災害時における実効性の高い相互連携体制をあらかじめ構築し、「災害情報の状況共有の迅速化」、「通信設備復旧に向けた円滑な調整」、「平常時からの情報交換および訓練の実施」を通じて、地域の防災力強化と災害時の迅速な通信復旧体制の構築を図ることを目的として、本協定を締結する運びとなりました。

2.協定の主な内容

⑴ 災害時の情報共有の迅速化

災害発生時における高岡市・NTT西日本双方の状況情報の共有体制を確立し、迅速な対応を図る

⑵ 災害時の通信インフラの確保・復旧支援

被災地域における通信設備の早期復旧に向けて、技術的支援および必要な調整を行う

⑶ 平常時の防災訓練の協力

災害対応体制の強化を図るため、情報交換および訓練を平時から実施する

３.協定締結日

2026年4月20日(月)

４.役割分担

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32702/table/592_1_bb9cdcbf10f6c133b913c8ecde8bb1a4.jpg?v=202604210350 ]

５.今後の展開について

本協定締結後も、継続した対話と連携により、地域の防災力強化に向けた具体的な取り組みを検討・実施してまいります。

また、災害時には協定内容に基づき、高岡市・NTT西日本双方で柔軟かつ迅速な危機対応を行います。

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。